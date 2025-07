Osobní asistence je pro lidi s těžkým zdravotním postižením životně důležitá. Nejde jen o pomoc s hygienou nebo jídlem, ale o možnost účastnit se společenského života, studovat, pracovat, zkrátka žít plnohodnotně. Je to most k nezávislosti, který však v Česku zůstává pro většinu potřebných nedostupný.

Příspěvek na péči nepokrývá realitu

Ačkoliv stát vyplácí příspěvek na péči (PnP), jeho výše je vůči skutečným nákladům tristně nízká. Ze zmíněných 80 000 lidí, kteří osobní asistenci potřebují, si může pouhé jedno procento dovolit plný rozsah péče. Zbytek se musí spoléhat na své rodinné příslušníky, nedostatečné charitativní projekty nebo jednoduše rezignovat na své sny a zůstat v ústraní.

Měsíční náklady na osobní asistenci pro člověka s vysokou mírou závislosti

Od 1. července 2024 byl příspěvek na péči navýšen, pro lidi s největší potřebou asistence až na 27 000 Kč měsíčně, což se zdá jako poměrně vysoká částka. Jak to však vypadá s reálnými náklady na péči?

Cena za jednu hodinu osobní asistence se obecně pohybuje mezi 120 až 165 Kč. Pokud by člověk s vysokou mírou závislosti, který je upoután na vozík a potřebuje prakticky neustálou pomoc, měl k ruce asistenta alespoň na 10 hodin denně, tedy cca 300 hodin měsíčně, dostaneme se na částku 43 500 Kč za měsíc (při rozsahu péče nad 80 hodin měsíčně je nejvyšší sazba 145 Kč/h). To znamená, že i nejvyšší možný příspěvek v aktuální výši zdaleka nepokryje potřebnou částku.

Přitom tito lidé potřebují pomoc neustále – s oblékáním, jídlem, hygienou, přesuny, dopravou a doprovodem do školy či práce… Ve dne i v noci.

Měsíční výše příspěvku na péči Stupeň závislosti Míra závislosti na druhých Částka pro osoby do 18 let Částka pro osoby nad 18 let I. Lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč II. Středně těžká závislost 7 400 Kč 4 900 Kč III. Těžká závislost 16 100 Kč 14 800 Kč IV. Úplná závislost 23 000 Kč (pobytové služby) 23 000 Kč (pobytové služby) 27 000 Kč (ostatní) 27 000 Kč (ostatní)

Existuje řešení situace?

V této propasti mezi státní podporou a reálnými náklady je patrné obrovské systémové selhání. Lidé, kteří by díky asistenci mohli být aktivními členy společnosti, se místo toho potýkají s existenčními problémy a jsou nuceni volit mezi základními potřebami a touhou po normálním životě.

Řešením by mohlo být zavedení pátého individualizovaného stupně příspěvku na péči, jehož výše by se pak odvíjela od reálných potřeb každého člověka s postižením. Obecně prospěšná společnost Asistence se rozhodla ukázat skutečnou dostupnost péče a spustila unikátní pilotní projekt Pátý stupeň. Ten po celý rok 2022 poskytoval pěti klientům se závažným zdravotním postižením takový rozsah osobní asistence, jaký skutečně potřebovali, a to bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Průměrné měsíční platby klientů za asistenci během projektu byly 41 058 Kč, tedy 2,14krát vyšší, než kolik dovoloval aktuální příspěvek na péči ve čtvrtém stupni (v době konání projektu pouhých 19 200 Kč, který se až od prosince 2024 navýšil na stále nedostatečných 27 000 Kč). Veškeré platby za osobní asistenci nad rámec příspěvku na péči pro čtvrtý stupeň závislosti byly u těchto klientů hrazeny z grantu Nadace Kooperativy.

„Z našeho ročního pilotního projektu Pátý stupeň vyplynula potřeba průměrně 12 hodin asistence denně. Věříme, že příspěvek na osobní asistenci, který umožní uplatňovat faktury nad 80 hodin osobní asistence u registrovaných poskytovatelů této služby a proplácet dalších až 80 hodin, otevře dveře k individualizovanému pojetí podpory,“ uvádí autor studie, sociolog Jan Paleček.

Kvalitní kompenzační pomůcky mohou usnadnit život lidem s hendikepem i jejich blízkým a asistentům Bez asistence se mnozí lidé neobejdou

Jeden příběh za všechny

Jedním z těch, kdo se nevzdávají a bojují za svou nezávislost, je Jakub Vybíral. Tento mladý, aktivní vysokoškolák na vozíku je příkladem člověka, jehož potenciál je omezen právě nedostupností osobní asistence. Karty měl rozdané, jakmile přišel na svět. Narodil se s dětskou mozkovou obrnou a je doživotně závislý na pomoci druhých. S láskou o něj pečuje jeho maminka, která už sama začíná mít velké zdravotní problémy. Asistence jejímu synovi by tak ulevila i jí a Jakubovi by umožnila trávit více času mimo rodinu. Získal by tak vysněný pocit svobody a samostatnosti.

O pomoc se získáním finančních prostředků na pokrytí nezbytných hodin asistence žádá prostřednictvím platformy Donio.cz. Každý příspěvek Jakubovi pomůže a umožní mu žít život, jaký si zaslouží.

Jakub Vybíral

Stále je nutná pomoc veřejnosti

Dokud státní podpora nebude reflektovat skutečné potřeby, je nezbytná pomoc nás všech. Klíčovou roli v zajištění důstojného života pro ty, kteří se potýkají s nedostatečnou státní podporou, hrají individuální dary veřejnosti a společenská odpovědnost firem, zejména co se týče kvalitních kompenzačních a zdravotnických pomůcek, které výrazně zvyšují samostatnost a kvalitu života. Lidem s postižením umožňují zvládat řadu činností bez pomoci nebo s minimální asistencí. Pečujícím osobám zase velmi usnadňují každodenní péči o klienty nebo blízké.

Výrobce zdravotnických pomůcek Meyra spolupracuje s hendikepovanými a investuje do technologických inovací, které jim mohou život zkvalitnit. Firma Meyra vyrobila například invalidní vozík na míru pro nejvyššího Čecha Tomáše Pustinu, protože na trhu neexistoval sériově vyráběný vozík, který by splňoval požadavky na jeho hmotnost a výšku.

Nejvyšší Čech Tomáš Pustina dostal nový vozík Nejvyšší Čech se poprvé posadil do svého nového vozíku.

Meyra také podporuje české organizace, které zapojují hendikepované do běžného života a pořádají volnočasové aktivity pro tělesně postižené. Zároveň se aktivně podílí i na osvětových kampaních, jako je i zmíněný projekt Pátý stupeň, který upozornil na nedostatečnost systému.