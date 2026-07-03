Při focení pod vodou připlaval k modelkám obří krokodýl. Fotograf toho využil

  13:00
Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan

Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan | foto: Profimedia.cz

Krokodýl v mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan v Mexiku
Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan
Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan
Fotograf Ken Kiefer z amerického Texasu fotí život pod mořskou hladinou dvacet...
5 fotografií
To, co začalo jako poklidné podvodní focení v mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan, se během několika vteřin proměnilo v setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. Přímo ke dvojici modelek připlaval obří krokodýl a zastavil se jen několik desítek centimetrů od nich.

„Na okamžik jsem úplně zpanikařila,“ popisuje modelka Kimber Kieferová z amerického Texasu. Její manžel Ken je zkušený fotograf a byl v tu chvíli za fotoaparátem. „Krokodýl připlaval přímo k nám, dokonce narazil do objektivu. Pak kolem nás jen tak kroužil,“ řekl Ken pořadu Inside Edition. Nic víc se naštěstí nestalo. Obří krokodýl se přišel „jen podívat“.

Ken má více než dvacet let zkušeností s fotografováním mořského života, a tak pochopitelně využil situace. „Potápěl jsem se pod něj a dívky kolem něj dál plavaly,“ popsal nečekané setkání, ze kterého sice mrazí, ovšem vznikly naprosto úchvatné snímky.

Přestože krokodýli patří mezi nejnebezpečnější predátory světa a jsou proslulí silnými čelistmi, ostrými zuby i „smrtícím přemetem“, Ken Kiefer zachoval klid. Když se ho v pořadu ptali, jestli měl strach, se smíchem odpověděl, že víc se bojí lidí na dálnici, kteří koukají do telefonů.

Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan
Krokodýl v mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan v Mexiku
Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan
Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan
5 fotografií

Krokodýl, který přišel modelky a fotografa „navštívit“, je podle místních v Casa Cenote známou atrakcí a prý je poměrně klidný. Ale to neznamená, že je neškodný. Jen den před focením prý pokousal 75letého francouzského turistu.

Toto náhodné setkání v křišťálově čistých vodách mexického jezera mohlo sice dopadnout velmi špatně, ale nestalo se, a naopak vznikla nezapomenutelná série snímků.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

To má v ruce iPhone? žasnou lidé u starých obrazů. A spekulují o cestování časem

Obraz „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield“ z roku 1937 od Umberta...

Na první pohled jde o historickou malbu zachycující setkání anglických kolonistů s původními obyvateli Severní Ameriky. Jeden drobný detail ale už několik let vyvolává debaty na sociálních sítích.

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

Nové, nebo zánovní? Češi mění strategii: Pořizují auta s jistotou a bez zbytečných nákladů

Ve spolupráci
Louda Auto

Koupě auta na ulici láká nízkou cenou, ale skrývá velká rizika. Moderní řidiči žádají víc. Chcete mít jistotu, transparentní historii vozu a spolehlivou podporu v zádech? Zjistěte, proč se komplexní...

Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné...

Městský elektromobil, nebo prostorné SUV? Už nemusíte dělat kompromisy

Ve spolupráci
Louda Auto nabízí vozy řady významných výrobců včetně značek Škoda, Volkswagen,...

Když si lidé pořizují nové auto, často si kladou stejnou otázku. Má být úsporné do města, pohodlné na dlouhé cesty, dostatečně velké pro rodinu, nebo praktické pro podnikání? Problém je v tom, že...

Při focení pod vodou připlaval k modelkám obří krokodýl. Fotograf toho využil

Focení modelek a krokodýla mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan

To, co začalo jako poklidné podvodní focení v mexickém jezeře Casa Cenote na poloostrově Yucatan, se během několika vteřin proměnilo v setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. Přímo ke...

3. července 2026

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

3. července 2026  5:30

To má v ruce iPhone? žasnou lidé u starých obrazů. A spekulují o cestování časem

Obraz „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield“ z roku 1937 od Umberta...

Na první pohled jde o historickou malbu zachycující setkání anglických kolonistů s původními obyvateli Severní Ameriky. Jeden drobný detail ale už několik let vyvolává debaty na sociálních sítích.

1. července 2026  7:15

Od prvních přívěsů k evropské špičce. Český výrobce Agados slaví 35 let úspěchu

Ve spolupráci
Český výrobce přívěsů Agados slaví 35 let na trhu.

Na českém trhu najdeme jen málo firem, které dokázaly přežít divoká devadesátá léta, obstát v mezinárodní konkurenci a zároveň si zachovat domácí výrobu. Společnost Agados letos slaví 35. výročí....

30. června 2026  15:20

Městský elektromobil, nebo prostorné SUV? Už nemusíte dělat kompromisy

Ve spolupráci
Louda Auto nabízí vozy řady významných výrobců včetně značek Škoda, Volkswagen,...

Když si lidé pořizují nové auto, často si kladou stejnou otázku. Má být úsporné do města, pohodlné na dlouhé cesty, dostatečně velké pro rodinu, nebo praktické pro podnikání? Problém je v tom, že...

29. června 2026  8:30

Auto vyjde levněji než letadlo. Nehoda v zahraničí vás však může stát miliony

Ve spolupráci
Dovolená autem zůstává i letos jedním z nejlevnějších způsobů cestování k moři.

Dovolená autem zůstává i letos jedním z nejlevnějších způsobů cestování k moři. Kdo cestuje s celou rodinou, může oproti letadlu ušetřit tisíce korun, navíc nemusí řešit pohodlí ani limity zavazadel....

26. června 2026

Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné...

26. června 2026  7:30

Nové, nebo zánovní? Češi mění strategii: Pořizují auta s jistotou a bez zbytečných nákladů

Ve spolupráci
Louda Auto

Koupě auta na ulici láká nízkou cenou, ale skrývá velká rizika. Moderní řidiči žádají víc. Chcete mít jistotu, transparentní historii vozu a spolehlivou podporu v zádech? Zjistěte, proč se komplexní...

26. června 2026

Vánoce a advent 2026

V pátek večer oficiálně odstartovaly vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském...

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým dnem. Letos začne v neděli 29. listopadu a skončí na Štědrý den 24. prosince, který připadá na čtvrtek. V liturgickém kalendáři trvá vánoční období až do...

25. června 2026  15:43

Hollandia slaví 35 let: z karlovarských luk až do srdcí generací

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Česká značka Hollandia slaví v roce 2026 už 35 let od svého založení. Výrobce jogurtů z Karlovarska si dlouhodobě zakládá na kvalitním mléce, poctivé výrobě a přirozeném zrání jogurtu přímo v...

25. června 2026  9:32

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Chtěl kamarádům natočit, jak se blíží tornádo. A ocitl se přímo uprostřed něj

Muž při natáčení bouře zachytil okamžik, kdy tornádo zničilo jeho dům

Že se blíží tornádo, Jason Kreke ze svého domu v americkém státě Illinois viděl. Rozhodl se, že pro přátele natočí video, jaké to je, když živel řádí blízko vašeho domu. Málem však natočil svou...

23. června 2026  14:28

Letní prázdniny 2026 jsou delší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích pěti letech. Naposledy půjdou do školy v pátek 26. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

23. června 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.