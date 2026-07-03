„Na okamžik jsem úplně zpanikařila,“ popisuje modelka Kimber Kieferová z amerického Texasu. Její manžel Ken je zkušený fotograf a byl v tu chvíli za fotoaparátem. „Krokodýl připlaval přímo k nám, dokonce narazil do objektivu. Pak kolem nás jen tak kroužil,“ řekl Ken pořadu Inside Edition. Nic víc se naštěstí nestalo. Obří krokodýl se přišel „jen podívat“.
Ken má více než dvacet let zkušeností s fotografováním mořského života, a tak pochopitelně využil situace. „Potápěl jsem se pod něj a dívky kolem něj dál plavaly,“ popsal nečekané setkání, ze kterého sice mrazí, ovšem vznikly naprosto úchvatné snímky.
Přestože krokodýli patří mezi nejnebezpečnější predátory světa a jsou proslulí silnými čelistmi, ostrými zuby i „smrtícím přemetem“, Ken Kiefer zachoval klid. Když se ho v pořadu ptali, jestli měl strach, se smíchem odpověděl, že víc se bojí lidí na dálnici, kteří koukají do telefonů.
Krokodýl, který přišel modelky a fotografa „navštívit“, je podle místních v Casa Cenote známou atrakcí a prý je poměrně klidný. Ale to neznamená, že je neškodný. Jen den před focením prý pokousal 75letého francouzského turistu.
Toto náhodné setkání v křišťálově čistých vodách mexického jezera mohlo sice dopadnout velmi špatně, ale nestalo se, a naopak vznikla nezapomenutelná série snímků.