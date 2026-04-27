Přespíš, nebo neprojdeš. Horská vesnice v pátek zakáže vjezd kvůli fotce kostela

Tereza Hrabinová
  13:24
Údolí Val di Funes v severoitalské provincii patří k nejmalebnějším místům v Alpách. Zelené louky s roztroušenými domy leží pod dramatickými štíty Dolomit. Kvůli náporu návštěvníků tu od začátku května místní úřady zavádějí přísnější režim.
Oblast kolem kostela Santa Maddalena v severní Itálii zavádí opatření proti turistům, kteří si přijedou pro rychlou fotografii kostela. | foto: ČTK

Důvodem je dlouhodobý nápor návštěvníků, kteří přijíždějí hlavně kvůli fotografiím na sociální sítě. Nová opatření mají ulevit místním i krajině.

Dominantou oblasti je kostel Santa Maddalena, který je díky své fotogeničnosti hitem Instagramu i TikToku. Jeho popularitu odstartoval mimo jiné snímek na SIM kartách čínského mobilního operátora.

V hlavní sezoně do oblasti přijíždí okolo 600 turistů denně. „Máme dost autobusových zájezdů, které přijedou, zaparkují kdekoliv a zůstanou jen tak dlouho, aby si všichni pořídili pár fotografií. Nepřinášejí nic kromě odpadků,“ zlobí se starosta Peter Pernthaler.

passionedolomiti

Magia dell'ora dorata nelle Dolomiti✨ Il pittoresco paesino di Santa Maddalena rimane incantato ai piedi delle Odle maestose❤

Magic of the Golden Hour in the Dolomites✨ The picturesque village of Santa Maddalena remains enchanted at the foot of the majestic Odle❤

Zauber der Goldenen Stunde in den Dolomiten✨ Das malerische Dorf Santa Maddalena liegt wie verzaubert am Fuße der majestätischen Geisler❤

@nicola_calvano_

#odle #geisler #santamaddalena #valdifunes #villnößtal #sunset #goldenhour #nature #landscape #view #beautifuldestinations #enjoy #passionedolomiti

14. září 2024 v 17:00, příspěvek archivován: 27. dubna 2026 v 12:07
Radnice obce Funes proto přistoupila k omezením. Od začátku května do listopadu platí nový režim, který má regulovat dopravu i pohyb turistů.

Opatření zahrnují:

  • uzavření silnice ke kostelu Santa Maddalena závorou,
  • vjezd pouze pro místní a ubytované hosty,
  • odklonění aut i autobusů s jednodenními návštěvníky.

Turisté budou muset nově parkovat na vyhrazených parkovištích a ke kostelu dojít pěšky. Trasa zabere přibližně 30 minut. Jakmile se parkovací kapacity zaplní, budou řidiči naváděni na další místa níže v údolí a dál od vesnice.

Parkovné nyní činí čtyři eura na den, cože je podle starosty směšně málo. Obec proto plánuje jeho zvýšení, aby odradila návštěvníky přijíždějící jen kvůli rychlé fotografii. Zároveň jedná se sousedním městem Chiusa o zavedení kyvadlové dopravy.

„Nechci mluvit o nadměrném turismu. To není to správné slovo. Ani neříkám, že turisté jsou na obtíž. Ale přichází jich spousta a my se s nimi musíme vypořádat. Kvůli klidu obyvatel i kvůli plnohodnotnému zážitku návštěvníků,“ uvedl Pernthaler.

U nedalekého kostela San Giovanni di Ranui zavedl majitel louky už v roce 2022 placený vstup přes turniket, aby omezil pohyb lidí po soukromém pozemku.

