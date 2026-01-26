Překvapení před dánskou ambasádou v USA. Ručně psaný vzkaz dojal pracovníky

Tereza Hrabinová
  18:00
Dánsko-americké vztahy vykazují v poslední době jistou míru napětí. Může za ni zálusk Donalda Trumpa na Grónsko. Američané ve Washingtonu to však vidí jinak a před budovu dánského velvyslanectví nosí vzkazy. Jejich text dánské zaměstnance dojal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Symbolické gesto přichází v době, kdy se znovu rozhořela politická debata o budoucnosti Grónska a kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Dánskem pod zvýšeným drobnohledem.

Grónsko, autonomní území Dánského království, se v poslední době dostalo do centra mezinárodní pozornosti. Ostrov má strategickou polohu v Arktidě, disponuje významnými přírodními zdroji a hraje důležitou roli z hlediska obrany, což přitahuje zájem Spojených států i dalších světových mocností.

denmarkinusa

This morning, we found flowers and a handwritten note outside the Embassy that simply read: “Americans love Denmark.”

We’ve received hundreds of emails, cards and phone calls underscoring the friendship that binds our nations. We are not able to respond to every message but we take note of every single one!

20. ledna 2026 v 20:14, příspěvek archivován: 23. ledna 2026 v 14:36
oblíbit odpovědět uložit

Obnovený zájem Washingtonu však zároveň vyvolává diplomatické napětí, zejména mezi spojenci v NATO. Otevírají se totiž citlivé otázky, komu ostrov politicky náleží, jak má aliance postupovat jednotně a kde jsou hranice vojenského vlivu v arktickém regionu. Právě v tomto kontextu má veřejná podpora Dánska ze strany amerických občanů silný symbolický význam.

