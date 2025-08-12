Přechod na fakturační software šetří podnikatelům čas i starosti

Mnoho začínajících podnikatelů sahá po šablonách faktur v Excelu. Na první pohled jednoduché řešení ale často přináší chyby, nepřehlednost a nevzhledné doklady. Pokud to myslíte s podnikáním vážně, vyplatí se zvážit použití specializovaného fakturačního programu. Řada z nich má základní verzi zcela zdarma.

Mnoho začínajících podnikatelů sahá po šablonách faktur v Excelu | foto: Unsplash.com

Profesionální vzhled faktur

Fakturační nástroje jako například v Česku oblíbený iDoklad vám umožní vybrat si z několika šablon a upravit si je podle identity vaší značky. Můžete přidat logo, podpis, razítko a zvolit si vlastní barvy. Výsledná faktura působí profesionálně a důvěryhodně. Tyto programy vám automaticky vygenerují QR kódy pro rychlejší platbu.

Všechny doklady přehledně a online

Namísto složek na disku nebo zdlouhavého hledání v e-mailech máte všechny vystavené faktury na jednom místě. Některé aplikace navíc zobrazují i přehledné statistiky příjmů a výdajů, takže se obejdete bez vlastních tabulek a maker v Excelu.

Každý moderní fakturační program funguje online – takže přístup k němu máte z jakéhokoliv zařízení a kdykoli. Stačí si otevřít internetový prohlížeč a do nástroje se jednoduše přihlásit. Některé programy mají navíc vlastní mobilní aplikace s funkcemi, které vám přijdou vhod při fakturování z terénu.

Faktury podle platné legislativy

Podnikáte-li jako plátci DPH, zákonné požadavky na faktury jsou pro vás přísnější. Fakturační software pohlídá, aby na vašem dokumentu nechyběl žádný povinný údaj. Automaticky pracuje s číselnými řadami i sazbami DPH, a tím vám pomůže vyhnout se chybám, které by mohly přinést komplikace při kontrole finančního úřadu.

Jednodušší spolupráce s účetní

S externím účetním nemusíte složitě domlouvat schůzky ani předávat doklady osobně. Stačí mu nastavit přístup do programu, kde si vše potřebné stáhne sám. V některých případech je možné fakturační systém také napojit přímo na účetní software, což celý proces ještě více zefektivní.

Rychlejší vystavení faktur

Většinu faktur vytvoříte v moderním fakturačním nástroji do minuty. Údaje o zákazníkovi si software stáhne automaticky, třeba z veřejných rejstříků nebo vašeho adresáře. Ceník služeb si snadno uložíte a při fakturaci už jen vybíráte položky – bez ručního přepisování a rizika překlepů.

Tip na závěr: Pokud zatím fakturujete v Excelu, vyzkoušejte iDoklad. Je jednoduchý na ovládání, a pokud obsluhujete nejvýše 5 klientů, využíváte ho zdarma bez omezení.

