Přechod na fakturační software šetří podnikatelům čas i starosti

Profesionální vzhled faktur
Fakturační nástroje jako například v Česku oblíbený iDoklad vám umožní vybrat si z několika šablon a upravit si je podle identity vaší značky. Můžete přidat logo, podpis, razítko a zvolit si vlastní barvy. Výsledná faktura působí profesionálně a důvěryhodně. Tyto programy vám automaticky vygenerují QR kódy pro rychlejší platbu.
Všechny doklady přehledně a online
Namísto složek na disku nebo zdlouhavého hledání v e-mailech máte všechny vystavené faktury na jednom místě. Některé aplikace navíc zobrazují i přehledné statistiky příjmů a výdajů, takže se obejdete bez vlastních tabulek a maker v Excelu.
Každý moderní fakturační program funguje online – takže přístup k němu máte z jakéhokoliv zařízení a kdykoli. Stačí si otevřít internetový prohlížeč a do nástroje se jednoduše přihlásit. Některé programy mají navíc vlastní mobilní aplikace s funkcemi, které vám přijdou vhod při fakturování z terénu.
Faktury podle platné legislativy
Podnikáte-li jako plátci DPH, zákonné požadavky na faktury jsou pro vás přísnější. Fakturační software pohlídá, aby na vašem dokumentu nechyběl žádný povinný údaj. Automaticky pracuje s číselnými řadami i sazbami DPH, a tím vám pomůže vyhnout se chybám, které by mohly přinést komplikace při kontrole finančního úřadu.
Jednodušší spolupráce s účetní
S externím účetním nemusíte složitě domlouvat schůzky ani předávat doklady osobně. Stačí mu nastavit přístup do programu, kde si vše potřebné stáhne sám. V některých případech je možné fakturační systém také napojit přímo na účetní software, což celý proces ještě více zefektivní.
Rychlejší vystavení faktur
Většinu faktur vytvoříte v moderním fakturačním nástroji do minuty. Údaje o zákazníkovi si software stáhne automaticky, třeba z veřejných rejstříků nebo vašeho adresáře. Ceník služeb si snadno uložíte a při fakturaci už jen vybíráte položky – bez ručního přepisování a rizika překlepů.
Tip na závěr: Pokud zatím fakturujete v Excelu, vyzkoušejte iDoklad. Je jednoduchý na ovládání, a pokud obsluhujete nejvýše 5 klientů, využíváte ho zdarma bez omezení.