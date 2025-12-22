Poznávací zájezdy 2026: Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Možná si myslíte, že zorganizovat takovou cestu je logistická noční můra – orientace v metru, komplikované přestupy, drahé jízdenky a unavené děti, které „už nemohou dál“. Klíčem k úspěchu je však nechat tuto těžkou práci na někom jiném.
Jasně, Disneyland je od centra Paříže vzdálený asi 50 kilometrů, čeká vás několik přestupů a také pověstná neochota Francouzů komunikovat jinak než francouzsky. Nic z toho ale řešit nemusíte. Pokud už se díváte na poznávací zájezdy 2026, vězte, že vás čeká dokonalá rovnováha, kdy je jeden den věnován kultuře a historii a druhý den je plný dětské radosti.
Paříž: Město s okouzlující atmosférou a mnoha slavnými památkami
Paříž je mimořádně atraktivní destinací, kterou každoročně navštíví neuvěřitelných 47 milionů lidí. Pro srovnání – samotné město má přitom jen něco málo přes 2 miliony obyvatel.
Abyste se v tomto lidském mraveništi neztratili a nepřišli o drahocenný čas, vyplatí se spolehnout na profesionály. S průvodcem, který se v metropoli dokonale vyzná, toho totiž stihnete mnohem více. Čedok má navíc léty prověřenou kombinaci, díky níž uvidíte většinu pařížských největších taháků, a přitom si bez stresu užijete jedinečnou atmosféru města.
Začnete například u Eiffelovy věže. Pro vás je to ikonický pohled na střechy města, pro děti fascinující obří stavebnice. Věděli jste, že na vrchol vede přesně 1 665 schodů? Odvážlivci mohou vystoupat do druhého patra (přibližně 674 schodů) pěšky, ale nebojte se – není to povinnost. Pohodlně se můžete vyvézt výtahem už ze země až do druhého patra a následně pokračovat až na vrchol.
Aby se ale tento zážitek nezměnil v nekonečné čekání, je nutné plánovat. Lístky si kupte online s dostatečným předstihem, klidně i dva měsíce dopředu – na místě bývá často vyprodáno. A kdy vyrazit? Nejlépe hned ráno hned po otevření nebo až večer na západ slunce. Naopak kolem poledne a o víkendech se připravte na největší davy.
Můžete pokračovat procházkou Latinskou čtvrtí, my však jednoznačně doporučujeme plavbu po Seině. Loď je totiž ideálním řešením pro všechny. Zatímco vy budete s větrem ve vlasech obdivovat katedrálu Notre-Dame a historické mosty, děti budou fascinovány plavbou a máváním kolemjdoucím. Společně můžete také navštívit historickou Sorbonnu a krásné Lucemburské zahrady, kde mohou děti volně pobíhat.
Disneyland 2026: Buďte první, kdo navštíví nové Ledové království (World of Frozen)
Disneyland Paříž je v současné době zdaleka nejnavštěvovanějším zábavním parkem v Evropě. Jen za loňský rok jeho branami prošlo přibližně 15,8 milionu lidí, což svědčí o jeho obrovské popularitě.
Rok 2026 však bude výjimečný a přepíše historii parku. Disneyland představí významné rozšíření – World of Frozen, zbrusu novou část inspirovanou královstvím Arendelle. Nečekejte jen namalované kulisy. Přímo před vámi vyroste vesnice v reálné velikosti, které dominuje úchvatná, 36 metrů vysoká ledová hora s Elsiným palácem. Brány do této pohádky se otevřou 29. března 2026.
Samotná plavba atrakcí Frozen Ever After pak díky imerzivním technologiím doslova ožívá a boří hranici mezi realitou a filmem. Setkáte se s robotickým Olafem, který dýchá a mluví jako živý, a prožijete ikonické scény tak zblízka, že budete mít pocit, jako byste sami hráli v animovaném filmu. Pro děti je to splněný sen a pro vás vizuální koncert, který má daleko k běžné pouťové atrakci.
Pokud se obáváte davů, máme pro vás dobrou zprávu. Kalendáře již dlouho potvrzují, že největší nával je v létě a o víkendech, zatímco leden, září a listopad patří mezi klidnější měsíce. Pokud to vaše škola a práce dovolí, vyplatí se naplánovat návštěvu na všední dny – ideálně na středu nebo čtvrtek, kdy jsou fronty obvykle výrazně kratší než v pondělí nebo v sobotu.
Paříž pro dospělé, Disneyland pro děti – ale zážitek pro všechny
Údaje Čedoku ukazují, že průměrný věk mladého cestovatele je 8 let. Pro tuto věkovou skupinu je kombinace Paříže a Disneylandu ideální rovnováhou. Děti již zvládnou prohlídku památek a jsou ve věku, kdy je setkání s Mickey Mousem zážitkem na celý život. Samozřejmě si zde svou dávku adrenalinu užijí i starší děti a teenageři.
S poznávacím zájezdem od Čedoku se nemusíte starat o složité plánování. O vše jsme se postarali do nejmenšího detailu – v ceně máte zajištěnou dopravu (autobusem či letecky), ubytování se snídaní, služby zkušeného průvodce, a dokonce i vstupenku přímo do Disneylandu.
První den si užijete výhledy z Eiffelovy věže, plavbu po Seině a ochutnáte pravé máslové croissanty. Druhý den čeká děti dlouho očekávané „wow“ v Disneylandu, který díky novému Ledovému království slibuje zážitek, na který děti dlouhé roky nezapomenou. A vy dost možná taky ne.