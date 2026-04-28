Poznáte, koho napodobují? V Belgii soutěžili imitátoři známých zlodějů jídla

Natálie Brabcová
  14:39
Když se u moře ozve křik racků, většina lidí si zakryje uši. V belgickém letovisku De Panne to ale berou opačně a snaží se ho napodobit co nejvěrněji.

Kostýmy racků, hlasitý křik a lidé všech věkových kategorií. Tak vypadal šestý ročník evropského šampionátu v imitaci racků, který přilákal více než 70 soutěžících z patnácti zemí. A pravidla? Jednoduchá. Každý má jednu šanci. Zakřičet jako racek tak, aby tomu porota uvěřila.

„Řekla jsem si, že nebudu dělat jen nudné dospělácké věci. Proto zkouším tuhle soutěž,“ uvedla 41letá Norka Carine Gronholzová

Porotci hodnotili dvě věci. Jak věrně soutěžící napodobí racčí křik a jak přesvědčivý je jejich celkový projev. Za zvuk mohli dát až 15 bodů, za herectví dalších pět.

Za vítězství v kategoriích se nevyhrávají žádné peníze, jen sláva a právo chlubit se. Překvapivě ale nejde jen o zábavu. Organizátoři mají jasný cíl. Změnit pohled na racky, které lidé často vnímají jen jako otravné zloděje jídla.

„Když jste na dovolené u moře, pamatujete si vlny a křik racků. Patří tam,“ uvedl organizátor akce Claude Willaert.

A tak se z obyčejného křiku stává zvláštní druh osvěty. Kdo si dá tu práci a racky opravdu napodobí, začne je vnímat jinak. Možná jim začne rozumět víc. A možná se u toho i pousměje.

