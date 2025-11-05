Poznáte, kdo je na mozaice z dýní? Dílo z tisíců plodů nadchlo fanoušky zpěváka

Tereza Hrabinová
  13:01
Zesnulý frontman kapely Black Sabbath Ozzy Osbourne dostal nečekaný, ale originální hold. Britská farma Sunnyfields Farm vytvořila jeho portrét z dýní a získala tím zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Čtyři a půl hodiny stavělo šestnáct lidí portrét legendárního rockového zpěváka. Využili k tomu více než deset tisíc dýní a tykví.

Ozzy Osbourne říkal: „Nic nedokážu dělat s mírou.“ A zdá se, že na Sunnyfields Farm v Southamptonu mají podobně nastavenou filozofii.

Obří dílo z podzimní úrody o rozloze 211 metrů čtverečních si vysloužilo zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako největší mozaika vytvořená z dýňových plodů.

sunnyfieldsfarm

“I can’t do anything in moderation” and neither can we

27. září 2025 v 20:37, příspěvek archivován: 5. listopadu 2025 v 9:48
oblíbit odpovědět uložit

Vznikla v rámci každoroční akce Pumpkin Time, jejíž motiv vybírá veřejnost hlasováním. Letos bylo rozhodnutí jednoznačné. Více než sedmdesát procent hlasujících si přálo uctít památku Osbourna, který zemřel letos v červenci ve věku 76 let. Na slavnostní odhalení dorazila i jeho rodina, včetně manželky Sharon a dcery Kelly.

