Poznáte, kdo je na mozaice z dýní? Dílo z tisíců plodů nadchlo fanoušky zpěváka

Čtyři a půl hodiny stavělo šestnáct lidí portrét legendárního rockového zpěváka. Využili k tomu více než deset tisíc dýní a tykví.
Ozzy Osbourne říkal: „Nic nedokážu dělat s mírou.“ A zdá se, že na Sunnyfields Farm v Southamptonu mají podobně nastavenou filozofii.
Obří dílo z podzimní úrody o rozloze 211 metrů čtverečních si vysloužilo zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako největší mozaika vytvořená z dýňových plodů.
Vznikla v rámci každoroční akce Pumpkin Time, jejíž motiv vybírá veřejnost hlasováním. Letos bylo rozhodnutí jednoznačné. Více než sedmdesát procent hlasujících si přálo uctít památku Osbourna, který zemřel letos v červenci ve věku 76 let. Na slavnostní odhalení dorazila i jeho rodina, včetně manželky Sharon a dcery Kelly.