V noci na středu vyhořela restaurace, která je součástí areálu Bílý Kámen v Doksech. Zasažena byla hlavní budova kempu a částečně se zřítil i Blue Bar. Zprávy o požáru vyděsily především příznivce diskotéky v areálu, která rovněž nese název Bílý kámen. Na sociálních sítích se strhla lavina dohadů, o který podnik se vlastně jedná.

Záběry z pekla

Plameny nespolkly jen budovy, ale doslova pohltily zpravodajské portály a hlavně sociální sítě. Fotky a videa přímo z akce sdíleli například mimoňští hasiči. Už v dopoledních hodinách však upozorňovali lidé na Facebooku, že se nejedná o diskotéku v lese, ale o hlavní budovu a Blue bar: „Myslím, že to disko nebyla, ale ta spodní restaurace, ne? Diskotéka snad přežila,“ ptá se Karel Háněl. „Je to ta hlavní budova s restaurací. Blue bar a u toho ta malá disco, ta velká je až vzadu v lese u chatek,“ potvrzuje Jakub Sládek.

Hudebníci pláčou: Ikona je pryč

„Shořela ikona,“ svěřil se na síti X televizní moderátor a autor podcastů Michal Půr. „Je to divný pocit, když si člověk uvědomí, co všechno na téhle diskotéce zažil, a ještě divnější, když si uvědomíte, že se to mohlo stát každý den, kdy jste byli zrovna uvnitř. Ještě minulý pátek by mě nikdy nenapadlo, že se něco takového může stát. Legendární BlueBar dnes v noci lehl popelem, ale já věřím, že vstane z mrtvých a dalších skvělých zážitků a večerů, kdy bylo „moje Blůčko“ plné lidí, ještě bude mraky,“ napsal na Instagram hudebník Johnys Rejzek. Soustrast projevili hlavně muzikanti, kteří zde vystupují.

Ani mezi projevy soustrasti Češi nešli daleko pro ironický humor: „Už to nevynášelo,tak je potřeba vytáhnout peníze z pojištění,“ zažertoval na Facebooku Miroslav Svoboda. „Někomu se tam zapalovaly lýtka. Na českolipsku hoří nějak často poslední dobou,“ připojil se vtipálek Josef Ylesev Veselý.

Bohužel vox populi nemusí být vždy hlas boží a mnozí si polínko ještě přiložili: „Bílej kámen měli zakázat už dávno. Hlavně že zakázali hoperský akce na Mácháči, ale tahle havěť vyfetovaná na Bíláči to je v pořádku, že pak v lese místo hub nacházíš jehly a papírky od tripu a koule a bůh ví co ještě…“ nešetřil při popisu pověsti podniku uživatel, který se skrývá pod přezdívkou Street Schelioz.

I tragédie se dá využít k propagaci

Ani slova fanoušků diskotéky o ikonách nic nemění na tom, že v politice není svaté nic. Strana SPD v Česká Lípě nezůstala dlouho stranou a záběry z hašení požáru na svém facebookovém profilu okomentovala slovy: „Shořela nám naše oblíbená diskotéka Bílý kámen, kam jsme jezdili společně s Tomio Okamura - SPD v předvolebním čase.“ Bohužel uprostřed antiimigrační kampaně působí i projev smutku jako cílená politická propagace a někteří sledující se nechali strhnout ke konspiracím.

Komentáře na facebookové stránce SPD Česká Lípa

Vyhořel bar, diskotéka Bílý kámen zachráněna

Podle Romana Fajbíka, starosty obce Doksy na Českolipsku, zůstala hlavní diskotéka opravdu před požárem uchráněna. „Bílý kámen disponuje dvěma diskotékami: té hlavní, která je umístěná hlouběji v lese, se nestalo nic. Tato, kterou zničil požár, je spojena s restaurací a teráskou,“ vysvětlil starosta Roman Fajbík. „Shořel kus historie,“ posteskl si.

Jaké jsou důsledky, došlo ke zraněním?

Požár vypukl kolem půlnoci a uhašen byl nad ránem. Podle aktuálních zpráv v budově v době požáru nikdo nebyl a nikdo také nebyl zraněn. Hlavní dopad bude mít neštěstí především na majitele areálu. Paní Barbora Pischová, která podnik provozuje od roku 1998, však věří v jeho obnovu. Právě díky oblíbené diskotéce sem lidé budou jezdit určitě dál, její program se zatím nemění a ubytování v kempu je také možné.