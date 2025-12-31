Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení   4:00
V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech systémů je riziko odhalení nepojištěného vozu prakticky stoprocentní. Jak se vyhnout drastickým pokutám a ochránit rodinný rozpočet před zbytečnými výdaji?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si cestu bez starostí. | foto: Top-Pojištění.czAdvertorial

Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...
5 fotografií

Povinné ručení už dávno není jen „papír pro policii“. Je to základní ochrana, která v případě nehody kryje škody jdoucí často do desítek milionů korun. Zatímco dříve se nepojištění řidiči spoléhali na náhodu, v roce 2026 je situace jiná: digitalizace, která začala v roce 2024, je nyní v plné síle a státní aparát má o každém vozidle dokonalý přehled v reálném čase.

Elektronické oko státu: Systém, který nespí

Hlavním pilířem kontroly je nyní plně automatizovaný systém. Databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP) je vteřinu po vteřině propojena s registrem silničních vozidel. Co to znamená v praxi roku 2026? Stát už nepotřebuje, aby vás zastavila hlídka na silnici.

Pozor: Pokud způsobíte nehodu nepojištěným vozidlem, musíte ČKP nahradit celou škodu, kterou vyplatila poškozeným. Tato částka není nijak zastropovaná a v roce 2026, s rostoucími cenami servisů a zdravotní péče, může jít o likvidační částky v řádech milionů korun.

Systém sám vyhodnotí, že u dané registrační značky chybí aktivní pojistka. Pokud zjistí prodlevu, automaticky naskočí povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu. Argument, že auto pouze stálo na dvoře, už několik let neobstojí. Pokud vozidlo není oficiálně v depozitu (odevzdané značky), musí být pojištěné.

Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

Sankce, které pocítíte okamžitě

V roce 2026 jsou úřady při vymáhání pokut efektivnější než kdy dříve. Ve správním řízení může pokuta za provozování nepojištěného vozidla dosáhnout hranice 50 000 Kč. Díky digitalizaci jsou tyto případy úřadům reportovány automaticky a šance na promlčení je minimální.

Kromě pokut se řidiči musí vypořádat i s novou realitou na trhu pojistek. Minimální zákonný limit pojistného plnění je nyní 50 milionů korun. I když to pro řidiče znamená vysokou míru ochrany, pro pojišťovny to představuje riziko, které se přirozeně promítá do cen základních tarifů.

Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

Jak se v roce 2026 vyhnout chybám a ušetřit?

Mnoho řidičů stále chybuje v tom, že si nehlídá kontinuitu pojištění. Právě v době, kdy jsou kontroly neúprosné, se vyplatí být aktivní:

  • Hlídejte si kontinuitu: Nová smlouva musí na tu starou navazovat bez jediného dne pauzy. I jednodenní „okno“ systém okamžitě zachytí.
  • Využívejte výhody digitalizace: Zelenou kartu už u nás sice fyzicky nepotřebujete (vše je v systému), ale pro cesty do zahraničí ji stále mějte v mobilu nebo vytištěnou.
  • Srovnávejte s rozumem: Nabídky pojišťoven se v roce 2026 mění dynamicky podle aktuálního vývoje trhu. To, co bylo výhodné loni, je dnes pravděpodobně předražené.
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

Právě zde se ukazuje jako nejefektivnější cesta využít nezávislý srovnávač povinného ručení. Experti z portálu Top-Pojištění.cz potvrzují, že rozdíly v cenách za identické auto mohou u různých pojišťoven činit i několik tisíc korun ročně.

„Naším cílem není jen ukázat nejlevnější cenu, ale fungovat jako rádce. Pomáháme řidičům hlídat důležité termíny a limity tak, aby nebyli zaskočeni přísnou legislativou a automatizovanými kontrolami,“ uvádí Daniel Dzurík, specialista z Top-Pojištění.cz.

Jednoduché online srovnání povinného ručení vám během pár minut ukáže, zda neplatíte zbytečně moc, a zajistí, že vaše pojištění auta bude v souladu se všemi pravidly platnými pro rok 2026.

Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

Co nás čeká dál?

Trend digitalizace a přísnější kontroly bude pokračovat. Povinnost pojištění se v roce 2026 už běžně týká i výkonných elektrokoloběžek, segwayů a dalších vozítek.

Rok 2026 je jasným vzkazem pro všechny motoristy: mít v pořádku pojištění vozidla je naprostá nutnost, kterou se kvůli propracovaným kontrolním systémům nevyplatí odkládat ani o jediný den.

Nejčtenější

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Japonka si vzala partnera vytvořeného umělou inteligencí

Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila...

31. prosince 2025

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

31. prosince 2025

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

31. prosince 2025

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

30. prosince 2025  14:35

Dálniční známka 2026

Dálnice D1. Ilustrační foto

Cena dálniční známky pro rok 2026 prošla valorizací. Od 1. ledna 2026 tak roční známka vyjde na 2 570 korun. Bezemisní vozidla budou i nadále od poplatku osvobozena. Známku jde i pro rok 2026 koupit...

30. prosince 2025  13:25

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

30. prosince 2025  9:15

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

25. prosince 2025

Zvíře, nejočekávanější český film roku 2026

Antonie Formanová vypráví o zatím nejtěžší roli v televizní minisériii o své...

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2026 je celovečerní režijní debut scenáristky Milady Těšitelové. Ve filmu nazvaném Zvíře zkoumá temné stránky mateřství. Do hlavní role obsadila Antonii...

23. prosince 2025  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

23. prosince 2025

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.