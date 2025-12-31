Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Povinné ručení už dávno není jen „papír pro policii“. Je to základní ochrana, která v případě nehody kryje škody jdoucí často do desítek milionů korun. Zatímco dříve se nepojištění řidiči spoléhali na náhodu, v roce 2026 je situace jiná: digitalizace, která začala v roce 2024, je nyní v plné síle a státní aparát má o každém vozidle dokonalý přehled v reálném čase.
Elektronické oko státu: Systém, který nespí
Hlavním pilířem kontroly je nyní plně automatizovaný systém. Databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP) je vteřinu po vteřině propojena s registrem silničních vozidel. Co to znamená v praxi roku 2026? Stát už nepotřebuje, aby vás zastavila hlídka na silnici.
Pozor: Pokud způsobíte nehodu nepojištěným vozidlem, musíte ČKP nahradit celou škodu, kterou vyplatila poškozeným. Tato částka není nijak zastropovaná a v roce 2026, s rostoucími cenami servisů a zdravotní péče, může jít o likvidační částky v řádech milionů korun.
Systém sám vyhodnotí, že u dané registrační značky chybí aktivní pojistka. Pokud zjistí prodlevu, automaticky naskočí povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu. Argument, že auto pouze stálo na dvoře, už několik let neobstojí. Pokud vozidlo není oficiálně v depozitu (odevzdané značky), musí být pojištěné.
Sankce, které pocítíte okamžitě
V roce 2026 jsou úřady při vymáhání pokut efektivnější než kdy dříve. Ve správním řízení může pokuta za provozování nepojištěného vozidla dosáhnout hranice 50 000 Kč. Díky digitalizaci jsou tyto případy úřadům reportovány automaticky a šance na promlčení je minimální.
Kromě pokut se řidiči musí vypořádat i s novou realitou na trhu pojistek. Minimální zákonný limit pojistného plnění je nyní 50 milionů korun. I když to pro řidiče znamená vysokou míru ochrany, pro pojišťovny to představuje riziko, které se přirozeně promítá do cen základních tarifů.
Jak se v roce 2026 vyhnout chybám a ušetřit?
Mnoho řidičů stále chybuje v tom, že si nehlídá kontinuitu pojištění. Právě v době, kdy jsou kontroly neúprosné, se vyplatí být aktivní:
- Hlídejte si kontinuitu: Nová smlouva musí na tu starou navazovat bez jediného dne pauzy. I jednodenní „okno“ systém okamžitě zachytí.
- Využívejte výhody digitalizace: Zelenou kartu už u nás sice fyzicky nepotřebujete (vše je v systému), ale pro cesty do zahraničí ji stále mějte v mobilu nebo vytištěnou.
- Srovnávejte s rozumem: Nabídky pojišťoven se v roce 2026 mění dynamicky podle aktuálního vývoje trhu. To, co bylo výhodné loni, je dnes pravděpodobně předražené.
Právě zde se ukazuje jako nejefektivnější cesta využít nezávislý srovnávač povinného ručení. Experti z portálu Top-Pojištění.cz potvrzují, že rozdíly v cenách za identické auto mohou u různých pojišťoven činit i několik tisíc korun ročně.
„Naším cílem není jen ukázat nejlevnější cenu, ale fungovat jako rádce. Pomáháme řidičům hlídat důležité termíny a limity tak, aby nebyli zaskočeni přísnou legislativou a automatizovanými kontrolami,“ uvádí Daniel Dzurík, specialista z Top-Pojištění.cz.
Jednoduché online srovnání povinného ručení vám během pár minut ukáže, zda neplatíte zbytečně moc, a zajistí, že vaše pojištění auta bude v souladu se všemi pravidly platnými pro rok 2026.
Co nás čeká dál?
Trend digitalizace a přísnější kontroly bude pokračovat. Povinnost pojištění se v roce 2026 už běžně týká i výkonných elektrokoloběžek, segwayů a dalších vozítek.
Rok 2026 je jasným vzkazem pro všechny motoristy: mít v pořádku pojištění vozidla je naprostá nutnost, kterou se kvůli propracovaným kontrolním systémům nevyplatí odkládat ani o jediný den.