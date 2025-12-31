Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina běžně dostupných granulí totiž obsahuje vysoký podíl levných plnidel, jako jsou obiloviny, a také množství umělých aditiv, konzervantů a barviv.
Ačkoliv se tyto složky do psí misky dostávají kvůli snížení nákladů a prodloužení trvanlivosti, pro tělo masožravce představují zátěž, která může vést k vážným zdravotním problémům.

Proč je běžné krmení rizikové?

  • Vysoký podíl obilovin: Psi jsou primárně masožravci. Nadměrná konzumace obilovin (jako je pšenice nebo sója) zatěžuje trávicí trakt, narušuje střevní mikroflóru a snižuje schopnost vstřebávání živin.
  • Chemická aditiva: Umělé konzervanty a barviva jsou pro tělo nepřirozené. Mohou působit jako spouštěče chronických zánětů, které se následně projevují na kůži, v uších, nebo jako trávicí potíže.
  • Nedostatek masa a bílkovin: Strava chudá na kvalitní maso nutí tělo bojovat. Největší nebezpečí spočívá v dlouhodobém oslabování imunity, kdy tělo reaguje na nepřirozené složky zvýšenou citlivostí, což může vyústit v nejrůznější záněty či potravinovou intoleranci.

Pokud u svého psa pozorujete opakovaně svědění, záněty uší nebo trávicí potíže, je vhodné se poradit s veterinářem, který pomůže vyloučit akutní zdravotní příčiny a zaměřit se na úpravu stravy.

Co se skrývá za intolerancí?

Na rozdíl od skutečné (a poměrně vzácné) imunologické potravinové alergie trápí většinu psů takzvaná intolerance.

Potravinová intolerance není reakce imunitního systému, ale potíž s trávením způsobená nejčastěji nedostatkem enzymů pro zpracování nepřirozených složek (přebytek obilovin, špatné tuky, aditiva). Tyto potíže mohou vést k chronickým zánětům kůže, uší, neustálému olizování tlapek, průjmům, zvracení nebo nadýmání.

Potíže se mohou projevit v jakémkoli věku a trápí nemalý počet zvířat. Nejčastějšími spouštěči těchto intolerancí jsou kuřecí maso, hovězí, mléčné výrobky a zejména obiloviny a chemická aditiva, která se často nachází v běžném suchém krmivu.

Návrat k přírodě jako prevence

Pro majitele, kteří si uvědomují nebezpečí dlouhodobého krmení nekvalitními, vysoce zpracovanými granulemi, je řešením návrat ke stravě respektující přirozené potřeby psa. Na faktu, že psi jsou primárně masožravci, stojí například česká značka LOUIE, výrobce psích konzerv.

„Naší hlavní vizí je vyrábět kvalitní masové krmivo pro psy v souladu s přírodou. Já vždy říkám, že člověk nemůže čekat nic dobrého, pokud se krávy krmí masokostní moučkou a psi obilnými granulemi. To je pak na spadnutí, než se stane nějaký průšvih a krávy mají BSE a psi umírají na rakovinu a trpí alergiemi jako lidé. Značka LOUIE prostě vždy bude přírodu respektovat a psům nabízet krmiva, která jsou pro ně přirozená,“ prozradil Martin Ioan Košťál, zakladatel ALEMAR Food Group.

Konzervy LOUIE obsahují 95 % masa v pevné složce, což je ideální pro psy. Receptury jsou navíc bez konzervantů, barviv a dochucovadel, čímž eliminují potenciální dráždivé látky, které bývají často původcem zdravotních potíží u psů.

Jednoduché a přirozené řešení

Filosofie LOUIE je jednoduchá: spíše než se spoléhat na komplikovanou chemii, inspirují se přírodou. Krmivo je kompletní a kopíruje stravu, kterou by pes získal ve volné přírodě – hodně masa s vnitřnostmi a kostmi a trocha rostlinné složky. To, že se konzervy vyrábějí v Žabčicích na jižní Moravě, znamená nejen plnou kontrolu nad kvalitou, ale také podporu české výroby.

Klíčovým aspektem, který odlišuje LOUIE, je transparentní složení, kde pojem maso v pevné složce znamená, že krmivo neobsahuje jen maso, ale i přirozené části zvířete, jako jsou vnitřnosti nebo změkčené kosti, které jsou pro psa přirozeným zdrojem vitamínů, minerálů a vápníku. Tím, že LOUIE nabízí takto vysoký podíl pevné složky, garantuje skutečnou nutriční hodnotu, kterou váš pes potřebuje – a odklání ho od nebezpečí spojeného s nekvalitními plnidly.

Chcete se podílet na úspěchu značky LOUIE?

Za dosavadní průběh roku 2025 zaznamenala firma ALEMAR Food Group, která stojí za značkou LOUIE, meziroční nárůst obratu o 140 %, a v některých měsících dokonce o 300 %. Aby mohla udržet tempo růstu a rozvíjet své ambiciózní plány, rozhodla se nabídnout příležitost i pro drobné investory.

Akcie si může zakoupit kdokoli již od 70 tisíc korun za kus a stát se tak spolumajitelem s právem na dividendu – podílem na zisku. Investice do reálného podnikání, které je založeno na kvalitě, transparentnosti a respektu k přírodě, může být smysluplným a atraktivním způsobem, jak zhodnotit své úspory.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností ALEMAR Food Goup.

