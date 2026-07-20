Portál občana je záchrana času i nervů. Co se dá vyřídit bez fronty na úřadě

Ve spolupráci   4:00

Portál občana: výpis z rejstříku, body řidiče i datová schránka online | foto: Digitální a informační agentura

Doběhnete k úřadu pár minut po zavírací době a na dveřích visí cedule „Zavřeno“. S Portálem občana vás to ale trápit nemusí. S úřady díky němu totiž můžete komunikovat online, kdykoliv se to hodí vám. Mimo jiné tak snadno získáte třeba výpisy z rejstříků nebo ověříte bodové konto řidiče.

Všechny služby státu jednoduše a online

Portál občana je jedním z klíčových nástrojů digitalizace veřejné správy. Představuje pomyslnou bránu k digitálním službám státu, díky které lze řadu úředních záležitostí vyřídit online – rychle, bezpečně a bez čekání ve frontách.

Portál funguje jako centrální místo pro správu osobních údajů, dokumentů i komunikaci s úřady. Přihlásíte se na něj prostřednictvím Identity občana (například Mobilním klíčem eGovernmentu nebo bankovní identitou), která zajišťuje jednoduchý a bezpečný přístup.

Výpis z rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče či datové schránky na jednom místě

Hlavní výhodou portálu je široká nabídka služeb. Uživatelé mohou snadno získat výpisy z rejstříků, spravovat své údaje nebo komunikovat s úřady elektronicky prostřednictvím datové schránky. Právě výpis z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče či živnostenského rejstříku je možné získat během několika minut. Portál navíc umožňuje ukládání dokumentů a jejich přehlednou správu.

Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel

Kontaktní centrum veřejné správy pro nonstop asistenci

Zásadním benefitem Portálu občana je nepřetržitá dostupnost služeb. Uživatelé nejsou vázáni na úřední hodiny a mohou vše vyřídit odkudkoliv, kde mají připojení k internetu. Komfort navíc nově zvyšuje Kontaktní centrum veřejné správy – moderní digitální podpora v podobě AI asistenta, který kdykoliv pomůže s orientací v jednotlivých službách a usnadňuje práci i méně zkušeným uživatelům.

Portál občana představuje efektivní nástroj k řešení různorodé agendy. Šetří čas, zjednodušuje komunikaci s úřady a přináší občanům větší pohodlí. Stát je díky němu dostupný doslova na pár kliknutí.

Digitální a informační agentura

Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Portálu občana, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.

﻿Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231

Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou

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