Portál občana je záchrana času i nervů. Co se dá vyřídit bez fronty na úřadě

Všechny služby státu jednoduše a online
Portál občana je jedním z klíčových nástrojů digitalizace veřejné správy. Představuje pomyslnou bránu k digitálním službám státu, díky které lze řadu úředních záležitostí vyřídit online – rychle, bezpečně a bez čekání ve frontách.
Portál funguje jako centrální místo pro správu osobních údajů, dokumentů i komunikaci s úřady. Přihlásíte se na něj prostřednictvím Identity občana (například Mobilním klíčem eGovernmentu nebo bankovní identitou), která zajišťuje jednoduchý a bezpečný přístup.
Výpis z rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče či datové schránky na jednom místě
Hlavní výhodou portálu je široká nabídka služeb. Uživatelé mohou snadno získat výpisy z rejstříků, spravovat své údaje nebo komunikovat s úřady elektronicky prostřednictvím datové schránky. Právě výpis z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče či živnostenského rejstříku je možné získat během několika minut. Portál navíc umožňuje ukládání dokumentů a jejich přehlednou správu.
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Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel
Kontaktní centrum veřejné správy pro nonstop asistenci
Zásadním benefitem Portálu občana je nepřetržitá dostupnost služeb. Uživatelé nejsou vázáni na úřední hodiny a mohou vše vyřídit odkudkoliv, kde mají připojení k internetu. Komfort navíc nově zvyšuje Kontaktní centrum veřejné správy – moderní digitální podpora v podobě AI asistenta, který kdykoliv pomůže s orientací v jednotlivých službách a usnadňuje práci i méně zkušeným uživatelům.
Portál občana představuje efektivní nástroj k řešení různorodé agendy. Šetří čas, zjednodušuje komunikaci s úřady a přináší občanům větší pohodlí. Stát je díky němu dostupný doslova na pár kliknutí.
Digitální a informační agentura
Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Portálu občana, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.
Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231
Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou