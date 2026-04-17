Policista v autě se přidal k vodní bitvě. Nedomyslel to s okýnkem

Natálie Brabcová
  5:30
Když v Thajsku začnou oslavy Nového roku zvané Songkran, ulice se během chvilky promění v jedno velké vodní bojiště. Nikdo si nemůže být jistý, odkud přijde další sprcha a suché oblečení tu má velmi krátkou životnost.

Voda při oslavách Nového roku symbolizuje očistu a smytí smůly. Ovšem pokaždé se to změní v masivní vodní válku, která pohltí celé město. Lidé se na sebe vrhají s vodními pistolemi, kbelíky i hadicemi.

Letos ale pozornost přitáhli i policisté. Podle videí, která se začala šířit na sociálních sítích, se thajští strážci pořádku snažili nejen udržet pořádek, ale také se do vodní bitvy zapojili.

A ne s ledajakou výbavou.

Na některých záběrech mají policisté připravené vodní pistole v pouzdrech, jako by šlo o běžnou součást výstroje. Když se situace vyhrotí, neváhají je vytáhnout a vrátit davu vodní palbu zpátky.

Oslavy nového roku v Thajsku spojené s vodními bitvami (13. dubna 2026)
Do oslav nového roku spojených s vodní bitvou se zapojili i policisté v thajské provincii Prachin buri (13. dubna 2026).
Vodní hrátky v centru thajského Bangkoku při oslavách nového roku (13. dubna 2026)
Vodní hrátky v centru thajského Bangkoku při oslavách nového roku (13. dubna 2026)
8 fotografií

Jeden policista zaznamenal pokus svého kolegy zapojit se do vodní bitvy z pohodlí policejního auta. Nedomyslel to však s okýnkem. Když občané vodní palbu opětovali, nevěděl, jestli dřív stříkat vodu, nebo zavírat okno v autě.

Největší oslavy proběhly v ulicích velkých měst jako Bangkok, kde se z dopravy stává neprůjezdný shluk aut a lidí. Songkran je rozhodně jeden z nejdivočejších svátků světa.

Policista v autě se přidal k vodní bitvě. Nedomyslel to s okýnkem

V Thajsku lidé masivně útočí na policajty vodními pistolemi

Když v Thajsku začnou oslavy Nového roku zvané Songkran, ulice se během chvilky promění v jedno velké vodní bojiště. Nikdo si nemůže být jistý, odkud přijde další sprcha a suché oblečení tu má velmi...

Miluje vás vaše kočka, nebo jste jí fuk? Vědecký pokus dopadl jednoznačně

Kočka

Myslíte si, že jste pro svou kočku středobod vesmíru? Vědci z Maďarska to otestovali. Zjišťovali, jestli kočka hledá oporu právě u svého majitele, nebo je jí v podstatě jedno, kdo stojí vedle ní....

15. dubna 2026  11:55

Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

Práci ve zdravotnictví si většina lidí automaticky spojuje s péčí o pacienty, tedy s lékaři, sestrami a specialisty v ordinacích. Ovšem páteří každé zdařilé operace jsou lidé, kteří se na zajištění...

14. dubna 2026  9:02

Ze spojence Orbánovým pokořitelem. Kdo je Péter Magyar, příští maďarský premiér

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar porazil Viktora Orbána, který vládl Maďarsku 16 let. Někdejšího člena Orbánova Fideszu vynesly do popředí jeho rétorické schopnosti, ale i znalost prostředí,...

12. dubna 2026  23:03

Ceny Anděl 2026

V kategorii Sólová interpretka zvítězila Klára Vytisková. (11. dubna 2026)

Dva Anděly za rok 2025 získal Michal Prokop, zpěvačkou roku je Klára Vytisková, kapelou roku Mňága a Žďorp. Uspěla rapperská dvojice James Cole & Idea a skupina Gufrau, Victor Kal a Rohony. Do Síně...

11. dubna 2026  20:31

