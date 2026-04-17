Policista v autě se přidal k vodní bitvě. Nedomyslel to s okýnkem

Voda při oslavách Nového roku symbolizuje očistu a smytí smůly. Ovšem pokaždé se to změní v masivní vodní válku, která pohltí celé město. Lidé se na sebe vrhají s vodními pistolemi, kbelíky i hadicemi.
Letos ale pozornost přitáhli i policisté. Podle videí, která se začala šířit na sociálních sítích, se thajští strážci pořádku snažili nejen udržet pořádek, ale také se do vodní bitvy zapojili.
A ne s ledajakou výbavou.
Na některých záběrech mají policisté připravené vodní pistole v pouzdrech, jako by šlo o běžnou součást výstroje. Když se situace vyhrotí, neváhají je vytáhnout a vrátit davu vodní palbu zpátky.
Jeden policista zaznamenal pokus svého kolegy zapojit se do vodní bitvy z pohodlí policejního auta. Nedomyslel to však s okýnkem. Když občané vodní palbu opětovali, nevěděl, jestli dřív stříkat vodu, nebo zavírat okno v autě.
Největší oslavy proběhly v ulicích velkých měst jako Bangkok, kde se z dopravy stává neprůjezdný shluk aut a lidí. Songkran je rozhodně jeden z nejdivočejších svátků světa.