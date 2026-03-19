Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Natálie Brabcová
  5:00
Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

Když se po ulicích Macaa, čínského města hazardu, procházel robot Unitree G1, nikdo netušil, že se stane hlavním aktérem večera. A že skončí obrazně v poutech.

Stroji se totiž nepodařilo udržet odstup a k asi 70leté ženě se přiblížil velmi blízko a odmítal odejít. Žena se ho snažila zahnat, ale Unitree G1 jen rozpačitě mával kovovými pažemi ve vzduchu.

„Je tady tolik jiných věcí na práci, tak proč mě otravuješ? Nejsi blázen?“ říká žena v kantonštině a rozčileně mává nákupní taškou. Později si stěžovala na nevolnost a bušení srdce. Záchranáři ji raději odvezli k vyšetření do nemocnice.

Policie situaci brala vážně a stroj odvedla z místa činu. Podle oficiálních policejních statistik je to první zaznamenaný incident v Macau mezi člověkem a robotem.

Záběry, jak policie odvádí Unitree G1 obletěly svět. Na někoho působí postoj robota, který neuhne, když ho žena zahání, hrozivě. Druhý tábor komentujících je spíše dojatý pohledem na postavu připomínající například filmové Číslo 5, když odevzdaně kráčí vedle policisty v civilu.

Robot patřil vzdělávacímu centru Study Hard Education Centre, kde se stroje používají pro promo a výukové účely. Jeho šéf Mak Kin Choi seniorku doprovodil do nemocnice a po ošetření i domů. Podobné akce budou podle něj příště probíhat opatrněji.

Unitree G1 měří přibližně 130 cm, váží kolem 35 kg a dokáže napodobovat lidské pohyby. Podobné testy probíhaly i v minulých měsících, například v okolí nejslavnější památky v Macau, Ruin kostela svatého Pavla nebo na ulici plné kasin a heren Cotai Strip, a většinou sklidily pozitivní ohlasy.

Seniorka se nakonec zotavila a rozhodla se nepodávat trestní oznámení.

