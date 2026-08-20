Muž frčel městem na ledničce, koloběžka se pod nimi ztrácela. Hledá je policie

Neznámého muže zachytilo video, které bratislavská policie zveřejnila na Facebooku. Na elektrické koloběžce vezl velkou ledničku a svým neobvyklým způsobem přepravy okamžitě vzbudil pozornost. Hustého provozu v Bajkalské ulici v Bratislavě se vůbec nebál.
Přestože měl na hlavě přilbu, policisté upozorňují, že následkům svého jednání se nejspíš nevyhne. Jak pro server tnlive.sk uvedl mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě Lukáš Pecek, jezdec svým počínáním porušil pravidla silničního provozu.
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Dopravní policisté by se s mužem rádi spojili a žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací. „Pokud osobu poznáváte nebo máte informace, které by mohly pomoci při jejím ztotožnění, kontaktujte nás na bezplatném čísle policie 158, osobně na kterémkoli policejním oddělení nebo prostřednictvím soukromé zprávy na facebookovém profilu policie,“ uvedli.
Případ tak ukazuje, že kreativita při stěhování spotřebičů má své meze. Lednička na elektrické koloběžce sice může působit jako kuriózní improvizace, v běžném provozu ale představuje riziko nejen pro samotného jezdce, ale i pro ostatní účastníky dopravy. Na koloběžce je totiž zakázáno převážet předměty, které by ztěžovaly její řízení nebo ohrožovaly ostatní účastníky silničního provozu. Není dovolena ani jízda více osob na jedné koloběžce či její nepřiměřené zatěžování.
Za takovou jízdu hrozí na Slovensku v blokovém řízení pokuta 50 eur (1200 korun). Pokud by se případ dostal do správního řízení, sankce se může vyšplhat až na dvojnásobek.
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Jaká pravidla platí pro koloběžky v Česku
Také v Česku by se jezdec s ledničkou na koloběžce dostal do konfliktu s pravidly silničního provozu. Zákon totiž z hlediska provozu považuje koloběžku za jízdní kolo, takže pro jejího jezdce platí pravidla pro cyklisty. Cyklista přitom nesmí převážet předměty, které mu znesnadňují řízení nebo mohou ohrozit ostatní účastníky provozu. Zároveň se musí plně věnovat řízení a přizpůsobit jízdu vlastnostem vozidla.
Jezdec má na vozovce jet při pravém okraji, případně po krajnici, pokud tím neohrožuje ani neomezuje chodce. Za snížené viditelnosti musí mít koloběžka vpředu bílé a vzadu červené světlo. Přilba je ze zákona povinná pro osoby mladší 18 let, dospělým ji zákon nenařizuje, byť je samozřejmě doporučená. Na jednomístné koloběžce navíc nesmějí jet dva lidé.
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Samotná přeprava nějakého nákladu tedy není automaticky zakázaná. Rozhodující je, zda předmět nekomplikuje ovládání koloběžky a neohrožuje okolí. U rozměrné ledničky, jakou převážel odvážný Bratislavan na videu, by právě splnění této podmínky bylo velmi obtížně představitelné.
Pokud však má elektrokoloběžka výkon přes 1000 W (1 kW) a max. konstrukční rychlost je přes 25 km/h, spadá do kategorie motorových vozidel.