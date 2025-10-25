Polární vír se chová jinak než obvykle, diví se odborníci. Evropa to pocítí na teplotách

Polární vír je rozsáhlý systém silného proudění vzduchu vysoko nad Arktidou, který běžně drží chladný vzduch „uzamčený“ v oblasti kolem pólu. Nazývá se také jako polární vortex.
Když je vír silný, většina studeného arktického vzduchu zůstává na svém místě. Pokud však vír zeslábne nebo se naruší, studený vzduch může „uniknout“ směrem na jih do Evropy a Severní Ameriky. K tomu podle meteorologů ze serveru Severe Weather Europe dochází letos.
Současné rozložení tlakových polí nasvědčuje, že do střední Evropy může už v první polovině listopadu proniknout chladnější vzduch. Modely ukazují zvýšenou pravděpodobnost vpádů studeného vzduchu ze severu, které mohou přinést nižší teploty a srážky ve formě sněhu.
Vývoj počasí ovlivňuje celá řada faktorů a není možné s jistotou předpovědět, že nás čeká ladovská zima. Nicméně slabý polární vír patří mezi jevy, které mohou ovlivnit vývoj počasí v nadcházejících týdnech i v průběhu celé zimy 2025/2026.