Řidič turistického autobusu se snažil zvířeti pomoci tím, že otáčel volant a pomalu popojížděl. Ale tesák byl zjevně zaseknutý hluboko do dezénu gumy.
Zatímco uvězněný tygr byl ve stresu, jeho dva parťáci, kteří mu přišli na pomoc, vypadají v klidu. A zřejmě celou situaci považují za novou hru. Jeden z nich uvězněného tygra jemně postrčil čenichem, druhý tlapou.
Po několika minutách napětí se nakonec tygrovi podařilo čelisti z pneumatiky vyprostit a odešel bez zranění. „Ulevilo se nám, že zvíře vyvázlo bez újmy,“ uvedl jeden z přihlížejících.
Zvířata pak od autobusu odběhla rychle pryč. Možná ho považovala za opravdu velkého predátora.