Tereza Hrabinová
  5:00
Ve velké drama se zvrhla zvědavost mladého tygra v čínské provincii Liao-ning. Líbilo se mu, jak se točí kolo autobusu, tak se do něj zakousnul. Jenže se mu tam zasekl zub. Kolegovi v nouzi přišli na pomoc další dva tygři. A ruku k dílu se snažil přiložit i řidič.

Řidič turistického autobusu se snažil zvířeti pomoci tím, že otáčel volant a pomalu popojížděl. Ale tesák byl zjevně zaseknutý hluboko do dezénu gumy.

Zatímco uvězněný tygr byl ve stresu, jeho dva parťáci, kteří mu přišli na pomoc, vypadají v klidu. A zřejmě celou situaci považují za novou hru. Jeden z nich uvězněného tygra jemně postrčil čenichem, druhý tlapou.

Po několika minutách napětí se nakonec tygrovi podařilo čelisti z pneumatiky vyprostit a odešel bez zranění. „Ulevilo se nám, že zvíře vyvázlo bez újmy,“ uvedl jeden z přihlížejících.

Zvířata pak od autobusu odběhla rychle pryč. Možná ho považovala za opravdu velkého predátora.

9. ledna 2026

