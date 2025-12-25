Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Tereza Hrabinová
  6:00
Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak vylézá zpod domu.

„Je obrovský,“ popsal Johnson s tím, že medvěd je větší než popelnice před domem. „Je to hodně zneklidňující. Nevím, co všechno tam může zničit a hlavně netuším, jak ho dostat pryč.“

Podle úřadů nejde o ojedinělý případ. Krátce po požárech se objevily zprávy o několika medvědech, kteří se ukryli v opuštěných domech. Jednoho z nich, vážícího přes 240 kilogramů, odvedli z jeho úkrytu pod domem už v lednu, protože znemožňoval opravářům obnovit dodávky elektřiny.

Divoký medvěd překvapil zoo v Kalifornii. Přišel si popovídat s kolegy v zajetí

Ačkoli v jižní Kalifornii není dostatečně chladno na klasickou zimní hibernaci, medvědi zde podle odborníků mají období klidu, během něhož zůstávají v úkrytu a jen občas vycházejí za potravou.

Johnsonův nezvaný host se tak pod domem opakovaně objevuje a mizí. Majitel slyší pod podlahou rány a dunění, medvěd navíc v noci prohledává popelnice v okolí. Sousedé ho už dříve vídali v okolí a dali mu přezdívku Barry.

Johnson se obrátil na místní policii i státní úřady, zatím však bez konkrétního zásahu. Proto uvažuje o tom, jak vzít situaci do vlastních rukou.

Za záchranu zuboženého psa skončila ve vězení. Odmítla ho vrátit bezdomovci

„Plán je takový, že si koupím spoustu houskového pečiva a vyskládám ho po ulici až k otvoru. Budu mít připravené pytle s pískem,“ řekl Johnson. „Až půjde po ulici pro pečivo, hodím tam pytle s pískem, nastříkám pepřový sprej a budu jen doufat, že se bude držet dál.“

25. prosince 2025

