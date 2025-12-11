Plzeň na jaře rozezní vážná hudba. Vstupenky na Smetanovské dny jsou v prodeji

Letošní ročník nese téma Podzemí a podsvětí: mýtus, symbol a realita 19. století, které se propsalo nejen do koncertních programů, ale také do doprovodných výstav, sympozií a dalších událostí. Festival pořádá Plzeňská filharmonie ve spolupráci s řadou prestižních institucí – Akademií věd ČR, Západočeským muzeem, Západočeskou galerií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje či plzeňskou konzervatoří.
Začínáme operní oslavou Rossiniho
Slavnostní zahajovací koncert Rossini Gala 26. února v Měšťanské besedě přivede do Plzně světově uznávanou mezzosopranistku Marinu Viotti, která v doprovodu Plzeňské filharmonie představí průřez nejkrásnějšími áriemi z Rossiniho oper.
Festival plný hvězd i objevů
Návštěvníci se mohou těšit například na:
- Weber 200 – gala koncert k výročí slavného romantika,
- výjimečný projekt Smetana Reborn – klavírní Má vlast v úpravě Jindřicha Kàana z Albestů,
- šansonový večer Jitky Molavcové,
- koncert špičkového plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta,
- duchovní hudbu v katedrále sv. Bartoloměje,
- návrat houslisty Fedora Rudina i emeritního fagotisty vídeňských filharmoniků Štěpána Turnovského,
- crossoverový koncert plzeňských filharmoniků The Sound of Epic Anime,
- skvělá komorní uskupení Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet,
- a samozřejmě velkolepé zakončení festivalu – Carmina Burana Carla Orffa v podání Plzeňské filharmonie, Českého filharmonického sboru Brno a Kühnova dětského sboru.
Prostor dostanou také mladí talenti – například v projektech Muzikantská naděje či v přehlídkovém koncertu ZUŠ Bedřicha Smetany.
Výstavy, sympozium, diskuse
K festivalu neodmyslitelně patří i bohatý doprovodný program:
- výstava „Svět pod povrchem“ v Západočeské galerii,
- výstava „Podzemím k pokroku“ ve Studijní a vědecké knihovně,
- 46. plzeňské mezioborové sympozium věnované 19. století,
- interpretační seminář a další události.
Předprodej zahájen, výhodné slevy i akreditace
Vstupenky jsou již v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz a ve všech kamenných prodejních místech. Festival tradičně nabízí širokou škálu slev – pro děti, studenty, seniory, ZTP i abonenty.
Od 1. prosince 2025 jsou navíc v prodeji také festivalové akreditace a cenově výhodné balíčky Maestro, Cantabile a Virtuoso.
Festivalová aplikace
Novinkou je možnost stáhnout si festivalovou mobilní aplikaci, díky níž získají návštěvníci nejen přehled programů a novinek, ale také atraktivní bonusy – například slevy do Západočeské galerie, Besedy 1901 či na produkty Bohemia Sekt.
46. Smetanovské dny slibují výjimečný umělecký zážitek, který propojí tradici s moderním pohledem na kulturu 19. století. Plzeň se tak znovu stane centrem hudebních setkání, inspirace a dialogu.
Více informací na:
www.smetanovskedny.cz
www.plzenskafilharmonie.cz