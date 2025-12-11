Plzeň na jaře rozezní vážná hudba. Vstupenky na Smetanovské dny jsou v prodeji

Plzeňská filharmonie zahájila předprodej vstupenek na 46. ročník festivalu Smetanovské dny. Jeden z nejvýznamnějších kulturních svátků západočeského regionu se uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 a tradičně nabídne jedinečné propojení hudby, výtvarného umění, literatury, divadla i odborné reflexe. Plzeň se tak opět stane místem, kde se setkává historie 19. století se současným uměleckým světem.

Plzeňská filharmonie | foto: Plzeňská filharmonie

Letošní ročník nese téma Podzemí a podsvětí: mýtus, symbol a realita 19. století, které se propsalo nejen do koncertních programů, ale také do doprovodných výstav, sympozií a dalších událostí. Festival pořádá Plzeňská filharmonie ve spolupráci s řadou prestižních institucí – Akademií věd ČR, Západočeským muzeem, Západočeskou galerií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje či plzeňskou konzervatoří.

Začínáme operní oslavou Rossiniho

Slavnostní zahajovací koncert Rossini Gala 26. února v Měšťanské besedě přivede do Plzně světově uznávanou mezzosopranistku Marinu Viotti, která v doprovodu Plzeňské filharmonie představí průřez nejkrásnějšími áriemi z Rossiniho oper.

mezzosopranistka Marina Viotti

Festival plný hvězd i objevů

Návštěvníci se mohou těšit například na:

  • Weber 200 – gala koncert k výročí slavného romantika,
  • výjimečný projekt Smetana Reborn – klavírní Má vlast v úpravě Jindřicha Kàana z Albestů,
  • šansonový večer Jitky Molavcové,
  • koncert špičkového plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta,
  • duchovní hudbu v katedrále sv. Bartoloměje,
  • návrat houslisty Fedora Rudina i emeritního fagotisty vídeňských filharmoniků Štěpána Turnovského,
  • crossoverový koncert plzeňských filharmoniků The Sound of Epic Anime,
  • skvělá komorní uskupení Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet,
  • a samozřejmě velkolepé zakončení festivalu – Carmina Burana Carla Orffa v podání Plzeňské filharmonie, Českého filharmonického sboru Brno a Kühnova dětského sboru.

Prostor dostanou také mladí talenti – například v projektech Muzikantská naděje či v přehlídkovém koncertu ZUŠ Bedřicha Smetany.

Český filharmonický sbor Brno

Schola Gregoriana Pragensis

Violistka Julia Turnovsky

Houslista Fedor Rudin

Jitka Molavcová

Klavírista Matyáš Novák

Výstavy, sympozium, diskuse

K festivalu neodmyslitelně patří i bohatý doprovodný program:

  • výstava „Svět pod povrchem“ v Západočeské galerii,
  • výstava „Podzemím k pokroku“ ve Studijní a vědecké knihovně,
  • 46. plzeňské mezioborové sympozium věnované 19. století,
  • interpretační seminář a další události.

Předprodej zahájen, výhodné slevy i akreditace

Vstupenky jsou již v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz a ve všech kamenných prodejních místech. Festival tradičně nabízí širokou škálu slev – pro děti, studenty, seniory, ZTP i abonenty.

Od 1. prosince 2025 jsou navíc v prodeji také festivalové akreditace a cenově výhodné balíčky Maestro, Cantabile a Virtuoso.

Festivalová aplikace

Novinkou je možnost stáhnout si festivalovou mobilní aplikaci, díky níž získají návštěvníci nejen přehled programů a novinek, ale také atraktivní bonusy – například slevy do Západočeské galerie, Besedy 1901 či na produkty Bohemia Sekt.

46. Smetanovské dny slibují výjimečný umělecký zážitek, který propojí tradici s moderním pohledem na kulturu 19. století. Plzeň se tak znovu stane centrem hudebních setkání, inspirace a dialogu.

Více informací na:
www.smetanovskedny.cz
www.plzenskafilharmonie.cz

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.