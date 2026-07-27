Zastupování online
Registr zastupování (zkráceně REZA) přináší moderní způsob, jak řešit zastupování vůči úřadům online. Systém umožňuje evidovat oprávnění k zastupování digitálně, bez nutnosti tisknout a fyzicky dokládat plné moci. Řešení ocení občané, podnikatelé i firmy. Typickým příkladem je zastupování dětí rodiči, komunikace účetních s úřady nebo správa firemní administrativy.
Méně papírů, více času
Jedním z hlavních benefitů REZA je úspora času. Jakmile je oprávnění zaregistrováno, mohou jej úřady okamžitě využívat. Systém zároveň pomáhá snížit administrativní chyby a zpřehledňuje správu plných mocí.
Kontaktní centrum veřejné správy pro online podporu
Velkou výhodou systému je nepřetržitý online provoz. Uživatelé mají přístup ke svým oprávněním kdykoliv potřebují. Součástí řešení je nově Kontaktní centrum veřejné správy, které uživatelům nabídne informace, poradenství i podporu při elektronickém podávání dokumentů pro vybrané služby státu. AI podpora pomáhá s orientací v systému, správou oprávnění nebo řešením běžných dotazů. Díky tomu je práce se systémem rychlejší a uživatelsky přívětivější.
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Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel
Digitální a informační agentura
Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Registru zastupování, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy a koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.
Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231
Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou