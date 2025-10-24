Plaváček z Aljašky. Tajfun vytrhnul dům i se základy, majitel v něm plul na moři

Největší škody hlásí odlehlé vesnice, mezi nimi i Kwigillingok. Právě tady prožil dramatické chvíle Steven Anaver.
V noci ze soboty na neděli viděl, jak voda rychle stoupá. Během deseti minut mu sahala po kolena. Pak se dům začal naklánět, odtrhl se od základů a začal plout i s Anaverem uvnitř.
„Toto byla velká zkouška pro mou úzkost. Pořád jsem volal rodině,“ popsal stanici ABC News. Na videu, které později zveřejnil, jsou vidět plastové tašky, deky, krabice a nábytek, jak je volně unáší voda. A dům do něčeho neustále naráží.
Kamera Anaverovi pomáhala orientovat se ve tmě. Až nad ránem si uvědomil, že doplul asi kilometr. Zastavila ho malá vyvýšenina kousek od řeky. Po sedmé hodině ranní mu sousedé pomohli z domu ven. „Byl jsem jen kousek od smrti. Unikl jsem,“ komentoval pak na Facebooku.
Místní samosprávy i federální úřady slibují rychlou pomoc a obnovu infrastruktury, ale jak ukazují záběry zasažených oblastí, návrat k normálnímu životu bude pro mnohé velmi dlouhý.