Picassův obraz zobrazující hořký konec velké lásky se prodal za neuvěřitelnou sumu

Zuzana Stiboříková
  9:07
Malíř Pablo Picasso namaloval jeden z portrétů Dory Maarové v roce 1943, ten pak zůstal skryt před veřejností více než 80 let, než byl letos v říjnu vydražen za 32 milionů eur. Je plný barev, ale i smutku.

Pablo Picasso: Dora Maarová s kočkou | foto: Encyklopedie Wikipedia

Dora Maarová byla krásná, nesmírně nadaná malířka a fotografka. Její vlastní tvorba však zůstala ve stínu muže, který na několik let vstoupil do jejího života, zatímco ona natrvalo vstoupila do jeho díla.

Jaké je nejdražší Picassovo dílo?

  • Obraz Ženy z Alžíru byl v roce 2015 prodán za 179,4 milionu dolarů.
  • Žena s hodinkami zobrazující další múzu, Marie-Thérèse Walterovou se prodalo za 139,4 milionu dolarů.

Obraz Busta ženy s květinovým kloboukem (Dora Maar) vytvořil Pablo Picasso v červenci roku 1943 jako část cyklu Žena v klobouku. V roce 1944 byl obraz prodán a od té doby zůstal v soukromé sbírce.

Až letos se dostal na veřejnost během dražby v aukční síni Drouot v Paříži, kde byl vydražen za 32 012 397 eur (po připočtení poplatků kupujícího k ceně 27 milionů eur), což je výrazně vyšší částka, než byly původní odhady.

Picasso a Dora Maarová

Pablo Picasso namaloval několik portrétů Dory Maarové, k jiným mu sloužila jako modelka a tvůrčí inspirace. Mezi nejznámější pak patří Portrét Dory Maarové z roku 1937, Dora Maarová a kočka z roku 1941, případně Plačící žena. Picasso rád maloval Doru v pozici trpící ženy, podle ní však ani jeden z jejích portrétů nezobrazoval její skutečnou osobnost, jenom Picassovo ego.

Henriette Theodora Markovitchová

  • francouzská fotografka a malířka narozená v roce 1907
  • přijala pseudonym Dora Maar
  • cca od roku 1935 do roku 1943 trval její vztah s Pablem Picassem
  • na fotografiích zachytila Picassa při malování Guernicy
  • zemřela 16. července 1997 ve věku 89 let

Dražitel Christophe Lucien nazval obraz „malým kouskem velkého příběhu lásky“. Ta bohužel netrvala věčně a do obrazu se promítly pocity jich obou z blížícího se hořkého konce jejich vztahu. „Vidíte, jak zadržuje slzy, protože chápe, že ji Picasso opouští,“ dodal Lucien. Ve stejném roce, kdy obraz vznikl, končí také vztah plný dramatických emocí a psychického i fyzického násilí.

Obraz zůstal zachován ve vysoké kvalitě a je stále velmi „živý“, přesně takový, jako když opustil ateliér, uvedla specialistka na Picassa Agnès Sevestreová-Barbéová. „Je to obraz, který mluví sám za sebe,“ dodala. „Stačí se na něj podívat – je plný výrazu a můžete na něm vidět všechnu Picassovu genialitu,“ dodává.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

Řád bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Z rukou prezidenta jej získávají osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o stát. Zatímco cizím státním příslušníkům se...

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

28. října 2025  21:34

Řád bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Z rukou prezidenta jej získávají osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o stát. Zatímco cizím státním příslušníkům se...

23. října 2025  17:21

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

23. října 2025  7:50

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.

21. října 2025  9:13

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

20. října 2025  17:45

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší...

13. října 2025  10:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.