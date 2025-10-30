Dora Maarová byla krásná, nesmírně nadaná malířka a fotografka. Její vlastní tvorba však zůstala ve stínu muže, který na několik let vstoupil do jejího života, zatímco ona natrvalo vstoupila do jeho díla.
Jaké je nejdražší Picassovo dílo?
Obraz Busta ženy s květinovým kloboukem (Dora Maar) vytvořil Pablo Picasso v červenci roku 1943 jako část cyklu Žena v klobouku. V roce 1944 byl obraz prodán a od té doby zůstal v soukromé sbírce.
Až letos se dostal na veřejnost během dražby v aukční síni Drouot v Paříži, kde byl vydražen za 32 012 397 eur (po připočtení poplatků kupujícího k ceně 27 milionů eur), což je výrazně vyšší částka, než byly původní odhady.
Picasso a Dora Maarová
Pablo Picasso namaloval několik portrétů Dory Maarové, k jiným mu sloužila jako modelka a tvůrčí inspirace. Mezi nejznámější pak patří Portrét Dory Maarové z roku 1937, Dora Maarová a kočka z roku 1941, případně Plačící žena. Picasso rád maloval Doru v pozici trpící ženy, podle ní však ani jeden z jejích portrétů nezobrazoval její skutečnou osobnost, jenom Picassovo ego.
Henriette Theodora Markovitchová
Dražitel Christophe Lucien nazval obraz „malým kouskem velkého příběhu lásky“. Ta bohužel netrvala věčně a do obrazu se promítly pocity jich obou z blížícího se hořkého konce jejich vztahu. „Vidíte, jak zadržuje slzy, protože chápe, že ji Picasso opouští,“ dodal Lucien. Ve stejném roce, kdy obraz vznikl, končí také vztah plný dramatických emocí a psychického i fyzického násilí.
Obraz zůstal zachován ve vysoké kvalitě a je stále velmi „živý“, přesně takový, jako když opustil ateliér, uvedla specialistka na Picassa Agnès Sevestreová-Barbéová. „Je to obraz, který mluví sám za sebe,“ dodala. „Stačí se na něj podívat – je plný výrazu a můžete na něm vidět všechnu Picassovu genialitu,“ dodává.