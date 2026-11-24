Střelnice v Praze pro začátečníky i zkušené střelce
Představa, že je střelba výhradně koníček pro lidi se zbrojním průkazem, je už dávno překonaná. Na střelnici si může přijít zastřílet prakticky kdokoli, a to i bez zbrojního oprávnění. Podmínkou je dodržování bezpečnostních pravidel a dohled kvalifikovaného instruktora.
Právě takovou možnost nabízí Ranger Prague. Moderní zázemí a bohatý výběr zbraní vám umožňují vyzkoušet si různé střelecké disciplíny - od klasických pistolí, až po útočné pušky. Každý si může vybrat podle svých preferencí. Instruktoři nejprve vysvětlí základní pravidla, předvedou správnou manipulaci se zbraní a pomohou s prvními výstřely. Individuální přístup ocení především začátečníci, kteří potřebují získat jistotu.
Bezpečnost přitom zůstává na prvním místě. Důležitá je kvalitní výbava, moderní střelecké zázemí a důsledné dodržování pokynů instruktora. Pokud vás láká podobný zážitek, střelnice v Praze může být zajímavou volbou.
Firemní teambuilding, na který se nezapomíná
Zapomeňte na další večer v restauraci nebo klasické posezení u skleničky. Pokud hledáte originální program pro firemní kolektiv, střelnice vám bez pochyby zajistí příjemné zpestření běžných teambuildingových aktivit. Společný zážitek přináší nové situace, ve kterých mají kolegové možnost poznat se zase trochu jinak.
Střelba vyžaduje soustředění, trpělivost a pevnou ruku. Zároveň podporuje zdravou soutěživost. Kdo se trefí nejpřesněji? Kdo překvapí ostatní, přestože dosud žádnou zbraň nedržel? Podobné momenty pomáhají prolomit ledy, odbourat pracovní stres a stmelit kolektiv.
Ranger Prague nabízí dokonce i organizaci firemních akcí tzv. na míru. Program lze přizpůsobit velikosti skupiny i představám organizátorů. Součástí může být např. střelecký turnaj, catering aj.. Půjde tak o zábavný teambuilding, který nebude jen další povinnou položkou ve firemním kalendáři.
Rozlučka se svobodou s pořádnou dávkou adrenalinu
Plánujete rozlučku se svobodou a chcete budoucímu ženichovi nebo nevěstě připravit něco originálního? Nemusí jít jen o alkohol, večerní party a návštěvu baru. Střelnice představuje skvělý denní program, během kterého si parta přátel užije pořádnou dávku adrenalinu.
Zajímavým zpestřením je také focení s ikonickými zbraněmi, které skupině zanechá originální vzpomínku na společný den. Ať už organizujete rozlučku pro ženicha nebo nevěstu, střelecký zážitek může být ideálním začátkem večerní oslavy.
Od prvního výstřelu až ke zbrojnímu oprávnění
Někdy může jednorázový zážitek přerůst i v dlouhodobější zájem. Možná vás střelba nadchne natolik, že se jí budete chtít věnovat pravidelně a začnete uvažovat o vlastním zbrojním oprávnění. Co taková cesta obnáší?
Získání zbrojního oprávnění vyžaduje splnění zákonných podmínek a úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Ta prověřuje znalost právních předpisů, pravidel bezpečného zacházení se zbraněmi i praktické dovednosti.
Samotné nastudování teorie tedy nemusí zdaleka stačit. Důležité je osvojit si správné postupy a získat potřebné praktické návyky. Ranger Prague nabízí také přípravný kurz na zbrojní oprávnění, který propojuje teoretickou přípravu s praktickým nácvikem.
Jestli jste si někdy chtěli vyzkoušet roli akčního hrdiny na vlastní kůži, stačí si jen vybrat balíček a zamluvit termín. Více informací najdete přímo na webu Ranger Prague.