Pět let v kuse stojí, i když spí. Dělá to kvůli jedinému cíli

Muž je stoupencem hinduistické tradice známé jako „khade tapasya“, tedy stojící pokání. Jde o jednu z forem asketické praxe, při níž se věřící dobrovolně vystavují dlouhodobému fyzickému utrpení jako projevu oddanosti božstvu a prostředku k duchovnímu očištění.
Podle dostupných informací si asketa během pěti let ani jednou nesedl. Odpočívá pouze ve speciálním závěsném postroji, který mu umožňuje spát ve stoje. Přestože se může pohybovat, většinu času tráví na jednom místě.
Dlouhodobé stání si však vybralo vysokou daň na jeho zdraví. Jeho nohy jsou výrazně oteklé, ztmavlé a trpí špatným prokrvením.
Ošetřování zajišťují dobrovolníci z místního chrámu, kteří pravidelně aplikují masti a sledují jeho zdravotní stav.
|
Pukl po večeři, vzplál v posteli, blesk na záchodě. Jak podivně i krutě umírali mocní
Podobné sliby skládají hinduisté po staletí
Přestože může podobný slib působit extrémně, nejde v Indii o ojedinělý případ. Takzvaní „Standing Baba“ neboli stojící asketové jsou součástí hinduistické tradice po staletí.
Někteří z nich skládají slib na 12 let, jiní na dobu neurčitou. Nesmí si sednout ani lehnout, ke spánku využívají speciální závěsné konstrukce. Dlouhodobé stání často vede k otokům nohou, deformacím kloubů a dalším trvalým zdravotním následkům.
Daulat Giri Ji Maharaj věří, že po dokončení svého dvanáctiletého slibu získá zvláštní vnitřní energii, která mu umožní dosáhnout hlubšího spojení s božstvem. Do konce jeho pokání zbývá ještě sedm let.
Jak řeší běžné hygienické potřeby, není známo. Jelikož se slib týká zákazu sedání a ležení, ale nikoliv chůze, lze předpokládat, že na toaletu chodí bez porušení svého závazku. Ovšem přesný způsob veřejně nepopsal.
Podobné projevy oddanosti nejsou v hinduismu výjimečné. Známý je například asketa Amar Bharati, který drží od roku 1973 jednu ruku neustále zvednutou jako výraz úcty k bohu Šivovi. Po desetiletích mu svaly v končetině ochably a ruka zůstala trvale znehybněná.
Kdo je Šiva?