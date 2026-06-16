Pět let v kuse stojí, i když spí. Dělá to kvůli jedinému cíli

Tereza Hrabinová
  14:56
Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj už pět let nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Věří, že po dokončení dvanáctiletého pokání získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohu Šivovi.

Muž je stoupencem hinduistické tradice známé jako „khade tapasya“, tedy stojící pokání. Jde o jednu z forem asketické praxe, při níž se věřící dobrovolně vystavují dlouhodobému fyzickému utrpení jako projevu oddanosti božstvu a prostředku k duchovnímu očištění.

Podle dostupných informací si asketa během pěti let ani jednou nesedl. Odpočívá pouze ve speciálním závěsném postroji, který mu umožňuje spát ve stoje. Přestože se může pohybovat, většinu času tráví na jednom místě.

Dlouhodobé stání si však vybralo vysokou daň na jeho zdraví. Jeho nohy jsou výrazně oteklé, ztmavlé a trpí špatným prokrvením.

Ošetřování zajišťují dobrovolníci z místního chrámu, kteří pravidelně aplikují masti a sledují jeho zdravotní stav.

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Podobné sliby skládají hinduisté po staletí

Přestože může podobný slib působit extrémně, nejde v Indii o ojedinělý případ. Takzvaní „Standing Baba“ neboli stojící asketové jsou součástí hinduistické tradice po staletí.

Někteří z nich skládají slib na 12 let, jiní na dobu neurčitou. Nesmí si sednout ani lehnout, ke spánku využívají speciální závěsné konstrukce. Dlouhodobé stání často vede k otokům nohou, deformacím kloubů a dalším trvalým zdravotním následkům.

Daulat Giri Ji Maharaj věří, že po dokončení svého dvanáctiletého slibu získá zvláštní vnitřní energii, která mu umožní dosáhnout hlubšího spojení s božstvem. Do konce jeho pokání zbývá ještě sedm let.

Muž z Indie stojí už několik let na nohou
Šivaistický sádhu (svatý muž) v indickém Váránasí
SVATÝ MUŽ. Hinduistický svatý muž, tzv. Sádhu, kouří marihuanu během festivalu Šivarátrí v nepálském Káthmándú.
SVATÝ MUŽ. Hinduistický představitel zvaný sádhu si v chrámu Pašupatináth vytváří na čele barvou tradiční ornamenty před festivalem Šivarátrí v nepálském Káthmándú.
8 fotografií

Jak řeší běžné hygienické potřeby, není známo. Jelikož se slib týká zákazu sedání a ležení, ale nikoliv chůze, lze předpokládat, že na toaletu chodí bez porušení svého závazku. Ovšem přesný způsob veřejně nepopsal.

Podobné projevy oddanosti nejsou v hinduismu výjimečné. Známý je například asketa Amar Bharati, který drží od roku 1973 jednu ruku neustále zvednutou jako výraz úcty k bohu Šivovi. Po desetiletích mu svaly v končetině ochably a ruka zůstala trvale znehybněná.

Kdo je Šiva?

  • V hinduismu patří Šiva mezi nejvýznamnější božstva.
  • Společně s Brahmou a Višnuem tvoří takzvanou trimúrti, trojici hlavních bohů hinduistické tradice.
  • Zatímco Brahma je považován za stvořitele a Višnu za ochránce světa, Šiva bývá spojován se zánikem, obnovou a proměnou.
  • Mnozí hinduističtí asketové mu zasvěcují své sliby a pokání, protože ho považují za vzor odříkání a duchovní disciplíny.
  • Často bývá zobrazován s trojzubcem, hadem kolem krku a půlměsícem ve vlasech.
  • Pro miliony věřících představuje symbol vnitřní síly, sebepoznání a překonávání ega.
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Indický asketa Daulat Giri Ji Maharaj už pět let nepřetržitě stojí a odmítá si sednout nebo lehnout. Věří, že po dokončení dvanáctiletého pokání získá mimořádnou duchovní sílu a přiblíží se bohu...

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