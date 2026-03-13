Pes v tašce, nebo taška na psovi? Záběry z metra v New Yorku baví svět

Podle předpisů Metropolitan Transportation Authority smí domácí mazlíčci cestovat metrem jen v tašce nebo jiné přepravce a nepřekážejí ostatním cestujícím. Velikost psa ani nosítka přitom zákon nijak neřeší.
Majitelé psů si toho všimli a začali improvizovat. Batohy s dírami pro tlapky, nákupní tašky nebo improvizovaná nosítka, všechno legálně, ale na hranici předpisů.
Podle některých cestujících jde o vynalézavost newyorských majitelů. Jiní upozorňují, že původní smysl předpisů, zajistit, aby pes neobtěžoval ostatní a nepředstavoval riziko, se tím trochu vytrácí.
Ne všude je to tak volné. V jiných částech USA musí být pes v nosítku, které se vejde pod sedadlo a nepřekáží ostatním cestujícím. Služební a asistenční psi mají podle amerického zákona ADA (Americans With Disabilities Act) výjimku a mohou cestovat metrem volně, pokud jsou pod kontrolou svého majitele.
Výsledkem je, že v New York City dnes můžete vedle sebe potkat bernardýna vyhlížejícího z batohu nebo zlatého retrívra, který se spokojeně veze v nákupní tašce. Někteří cestující jen kroutí hlavou, jiní se smějí a okamžitě sdílejí fotky na sociálních sítích.
A psi? Ti vypadají většinou naprosto klidně. Místo procházky parkem si užívají ranní jízdu metrem a někdy se u toho stanou hvězdami internetu.