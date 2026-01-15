Pes s válečným traumatem se na Silvestra ztratil u Lipna, přežil v mrazu devět nocí

Tommi utekl po silvestrovské půlnoci, když ho vyděsily petardy. Jako štěně zažil válečné výbuchy na Ukrajině a kvůli tomu nesnáší hlasité rány. V panice se vytrhl z vodítka a vyběhl na zamrzlou hladinu Lipna, kde se nemohl uklidnit kvůli dalším výbuchům.
Následovalo rozsáhlé pátrání. Zapojili se do něj místní obyvatelé, myslivci a také majitelů dronů. Na sociálních sítích vznikla skupina, kde si lidé vyměňovali informace a tipy z terénu. Majitelů Tommiho kontaktovali i majitele vyhledávacích psů.
Přesto s každým dalším dnem naděje na nalezení ubývala. Noční teploty na Českokrumlovsku na začátku ledna klesaly k minus deseti stupňům.
Po devíti dnech Tommiho náhodou objevila v lese Pavlína Bigasová Kejšarová se svým přítelem při venčení vlastního psa. Zpočátku si mysleli, že vidí lišku. Až postroj na jeho těle je přiměl přiblížit se.
Tommi k nim nakonec sám přiběhl a díky zveřejněným informacím na sociálních sítích se rychle podařilo kontaktovat jeho majitele.
Shledání bylo velmi emotivní. Majitelé dorazili na místo okamžitě, dojetí neskrývali. Finanční odměnu nálezci odmítli, stačilo jim prý vidět radost a úlevu. Dnes už je pejsek zpět doma, plný energie, a jeho příběh se stal malým zimním zázrakem, který spojil desítky lidí ochotných pomoci.