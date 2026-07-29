Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

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Ve spolupráci   15:07

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Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v řádu desítek i stovek tisíc korun k budoucímu důchodu. | foto: NNGetty Images

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje o postupném ukončení starého typu smluv, inflace potichu ukrajuje z hodnoty vašich úspor.

Podle aktuálních dat Ministerstva financí ČR v těchto takzvaných transformovaných fondech stále spoří zhruba 1,7 milionu Čechů. Zvláště pro lidi ve věku mezi 35 a 55 lety se tak nabízí otázka, zda staré penzijko stále splňuje to, co od něj pro zajištění spokojené penze očekávají.

Jistota „černé nuly“, která reálně brzdí vaše úspory

Staré penzijní připojištění má z legislativních důvodů jednu zdánlivě lákavou vlastnost – garantuje takzvanou nezápornou hodnotu. To znamená, že vaše naspořená částka na účtu nemůže klesnout do mínusu. Aby však penzijní společnosti dokázaly tuto podmínku splnit, musí s penězi klientů nakládat extrémně opatrně. Investují je proto téměř výhradně do konzervativních nástrojů, jako jsou státní nebo vysoce hodnocené firemní dluhopisy.

Tato jistota s sebou však nese zásadní daň v podobě nízkých výnosů. Například za rok 2025 vydělaly tyto fondy v průměru pouhých 1,57 procenta, zatímco průměrná inflace dosáhla 2,5 procenta. Z dlouhodobého pohledu je statistika ještě neúprosnější: od roku 2013 sice staré penzijní připojištění vykázalo nominální růst, po započtení inflace však reálná hodnota těchto úspor klesla o čtvrtinu. Vaše penze se tak namísto zhodnocování fakticky zmenšuje.

Nové penzijní spoření dá penězům šanci vydělávat

Pokud máte do důchodového věku ještě patnáct nebo dvacet let, dává smysl nechat peníze pracovat dynamičtěji. Modernější doplňkové penzijní spoření (DPS), které se sjednává od roku 2013, nabízí možnost si svobodně zvolit investiční strategii podle toho, jaký máte vztah k riziku a jak dlouhý horizont před sebou vidíte.

  • Konzervativní strategie: Sází na stabilitu, minimální výkyvy a investuje převážně do českých státních dluhopisů. Hodí se pro lidi, kterým se již nezadržitelně blíží odchod na odpočinek.
  • Vyvážená strategie: Představuje zlatou střední cestu. Část prostředků ukládá opatrně, část směřuje do dynamičtějších nástrojů, což dává úsporám solidní prostor k růstu při mírném kolísání.
  • Dynamická (růstová) strategie: Zaměřuje se na maximální dlouhodobý růst s vyšším podílem akcií. Je ideální pro lidi ve středním věku, kteří mají dostatek času na to, aby případné krátkodobé výkyvy trhu v průběhu let bezpečně vyrovnali.

„Vybrat správnou strategii spoření není jednorázové rozhodnutí. Mění se životní situace, cíle i tolerance k riziku. Dobrou zprávou je, že moderní produkty dnes umožňují strategii upravovat,“ vysvětluje Iva Tučková, produktová manažerka NN Penzijní společnosti.

Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Jaký je reálný rozdíl ve výnosech?

Rozdíly mezi opatrným přešlapováním na místě a moderním investováním se nejlépe ukazují na konkrétních datech. Pokud se podíváme na výsledky účastnických fondů NN k 1. červnu 2026, rozdíly v trajektorii zhodnocení jsou zřejmé:

  • NN Povinný konzervativní fond: Za posledních 5 let (1. 6. 2021 až 31. 5. 2026) zaznamenal celkové zhodnocení 15,32 % (což odpovídá 2,89 % p. a.).
  • NN Vyvážený účastnický fond: Za období 5 let si připsal celkově 30,49 % (tedy 5,47 % p. a.).
  • NN Růstový účastnický fond: Jeden z nejvýkonnějších fondů na trhu, jehož pětiletá výkonnost činí 96,07 % (v průměru 14,41 % p. a.).

Právě složené úročení v dlouhodobém horizontu několika desítek let tvoří onen pověstný rozdíl, kdy nové penzijní spoření může na konci vyplatit o desítky i stovky tisíc korun více než stará verze smlouvy.

Jak přejít na dynamičtější strategii bez zbytečného rizika?

Pokud máte ze světa investic respekt a obáváte se propadů na finančních trzích, existuje elegantní mezikrok. NN Penzijní společnost nabízí unikátní řešení: své dosavadní naspořené peníze ze starého penzijka můžete nechat bezpečně ležet v novém konzervativním fondu, kde budou chráněny před většími výkyvy.

Vaše nové měsíční vklady, včetně případných příspěvků od zaměstnavatele či státu, však začnete posílat do dynamičtějšího Růstového fondu. Na menší částce si tak v praxi jednoduše ověříte, jak trhy fungují, a teprve časem se rozhodnete, zda do nich přesunete i zbytek peněz. Strategii můžete v průběhu roku měnit zcela zdarma.

Nové doplňkové penzijní spoření navíc přináší zásadní benefit, který starý typ smlouvy nezná – možnost odejít do takzvaného předdůchodu. Ten vám umožní přestat pracovat nebo výrazně zvolnit z pracovního tempa až 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Peníze čerpáte ze svých naspořených zásob, zdravotní pojištění za vás platí stát a na rozdíl od předčasného důchodu se vám nijak nesnižuje budoucí státní starobní důchod.

Kdy se převod nevyplatí a na co si dát pozor?

Přechod na modernější typ smlouvy je dobrovolný, bezplatný a velmi rychlý, nicméně existují situace, kdy je lepší u starého modelu zůstat:

  1. Odchod do důchodu za dveřmi: Pokud vám do řádné penze zbývá jen pár let, krátký časový horizont neposkytuje dostatek prostoru pro smazání případných tržních výkyvů. Bezpečnější volbou je tak pro vás konzervativní transformovaný fond.
  2. Výsluhová penze: U starých smluv bývá sjednána možnost vybrat si po 15 letech polovinu peněz na ruku. Přestupem do nového DPS tato možnost zaniká (výměnou za možnost předdůchodu).
  3. Specifické výhody: Některé historické penzijní plány umožňují celkový výběr peněz už v 50 letech. Pokud takový plán máte, přechod si dobře propočítejte.

Pokud se pro změnu rozhodnete, proces je dnes administrativně nenáročný. Celý převod starého penzijka zvládnete online z domova za zhruba 10 minut. Nepřicházíte přitom o naspořené peníze, odpracované roky spoření ani o dosavadní státní podporu. Navíc, pokud převádíte své penzijní spoření od jiné společnosti k NN, můžete aktuálně získat finanční bonus ve výši 1 000 Kč jako odměnu za přechod.

Obsah vznikl ve spolupráci s NN Penzijní společností.

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