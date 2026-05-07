Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Zahraniční platby už nejsou jen administrativa
Ještě nedávno byly přeshraniční platby ve firmách vnímány jako rutinní úkon. Platba se zadala, banka ji zpracovala a účetní ji zaúčtovala. Dnešní realita je jiná. Firmy fungují v prostředí rostoucích nákladů, kde musí pečlivě hlídat každý výdaj a současně rychlé změny směnných kurzů.
V takové situaci se i běžná zahraniční platba může stát místem, kde podnik přichází o peníze, aniž by si to bylo okamžitě patrné. Nejde přitom o jednu zásadní chybu. Problémem je součet drobných ztrát, které se každý měsíc opakují.
Jaké jsou nejčastější ztráty?
V praxi se objevují zejména čtyři typické scénáře:
- Platba odejde pozdě, protože schvalovací proces nebo bankovní uzávěrky neodpovídají reálnému provozu firmy.
- Peníze dorazí příjemci se zpožděním, což může zdržet expedici nebo výrobu.
- Kurz se změní mezi objednávkou a úhradou a plánovaná marže se nenápadně sníží.
- Objeví se nečekané poplatky, které nebyly předem jasně komunikované.
Jednotlivě mohou tyto položky působit marginálně. V součtu však dokážou významně ovlivnit cashflow i vztahy s obchodními partnery. Právě zde si mnoho firem začíná uvědomovat, že i zahraniční platby jsou součástí finanční strategie.
Rychlost a kontrola dnes hrají větší roli než samotný kurz
Dříve bylo hlavním kritériem najít co nejvýhodnější směnný kurz. Dnes firmy řeší především jistotu a předvídatelnost. V prostředí, kde se obchodní rozhodnutí dělají v průběhu několika hodin, má rychlost platby přímý dopad na:
- plynulost dodavatelského řetězce,
- plnění smluvních termínů,
- důvěru obchodních partnerů,
- reputaci firmy.
Očekávání se proto mění. Podniky nehledají jen lepší kurz, ale partnera, který rozumí jejich byznysu a dokáže reagovat v reálném čase.
Limity standardních bankovních převodů
U klasických bankovních řešení firmy často narážejí na několik omezení:
- procesy jsou nastavené primárně pro maloobchod,
- komunikace probíhá přes call centra nebo prostřednictvím elektronických požadavků,
- změny a nestandardní situace se řeší pomalu.
V běžném provozu to nemusí představovat zásadní problém. Ve chvíli, kdy je potřeba rychle reagovat na změnu kurzu, řešit urgentní platbu nebo specifický zahraniční trh, může se rigidní systém stát brzdou.
Digitalizace bez ztráty osobního kontaktu
Firmy dnes neřeší jen to, kolik za zahraniční platbu zaplatí. Platba musí projít hlavně včas a bez komplikací. Na rostoucí nároky firem pak reagují specializované společnosti zaměřené na zahraniční a přeshraniční platby, které místo anonymního call centra nabízejí přímý kontakt na specialisty se znalostí konkrétních oborů a dění na trhu.
Součástí současného vývoje je také digitalizace celého procesu zahraničních plateb. Moderní poskytovatelé umožňují firmám projít registrací online během několika minut, bez zdlouhavé administrativy a čekání.
„V následujícím období plánujeme rozšíření digitálních nástrojů včetně mobilní aplikace, takže podniky mohou spravovat platby a směny odkudkoli. Smyslem těchto změn není nahrazení osobního kontaktu, ale zrychlení a zjednodušení celého procesu. Firmy tak mohou reagovat pružněji a zároveň mít odbornou podporu k dispozici ve chvíli, kdy ji skutečně potřebují,“ vysvětluje Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ.
Zahraniční platby jako konkurenční výhoda
Tlak na efektivní fungování firem jen tak nepoleví. Zisky jsou napjaté, náklady rostou a kurzy měn dokážou během krátké doby výrazně ovlivnit výsledek hospodaření.
„Lepší práce se zahraničními platbami může být jedním z nejefektivnějších způsobů, jak získat konkurenční výhodu. Firmy, které mají procesy pod kontrolou, platí včas, hlídají si kurz a mají se na koho obrátit, když se něco zkomplikuje, například stojí na pevnějších základech,“ doplňuje Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta. Zahraniční platba pak nepředstavuje pouhý převod peněz. Stává se nástrojem strategického řízení firmy.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Akcenta CZ.