Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Autor:
Ve spolupráci   9:48
Zahraniční platba už dávno není jen účetní formalita. V době, kdy firmy hlídají každou korunu a kurzy se mění, může jim zahraniční platba postupně snižovat zisk. Ztráty přitom nevznikají jednorázově. Tvoří je drobné, opakující se chyby, které se v součtu projeví až na konci měsíce.

Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ | foto: Akcenta CZ

Zahraniční platby už nejsou jen administrativa

Ještě nedávno byly přeshraniční platby ve firmách vnímány jako rutinní úkon. Platba se zadala, banka ji zpracovala a účetní ji zaúčtovala. Dnešní realita je jiná. Firmy fungují v prostředí rostoucích nákladů, kde musí pečlivě hlídat každý výdaj a současně rychlé změny směnných kurzů.

V takové situaci se i běžná zahraniční platba může stát místem, kde podnik přichází o peníze, aniž by si to bylo okamžitě patrné. Nejde přitom o jednu zásadní chybu. Problémem je součet drobných ztrát, které se každý měsíc opakují.

Jaké jsou nejčastější ztráty?

V praxi se objevují zejména čtyři typické scénáře:

  • Platba odejde pozdě, protože schvalovací proces nebo bankovní uzávěrky neodpovídají reálnému provozu firmy.
  • Peníze dorazí příjemci se zpožděním, což může zdržet expedici nebo výrobu.
  • Kurz se změní mezi objednávkou a úhradou a plánovaná marže se nenápadně sníží.
  • Objeví se nečekané poplatky, které nebyly předem jasně komunikované.

Jednotlivě mohou tyto položky působit marginálně. V součtu však dokážou významně ovlivnit cashflow i vztahy s obchodními partnery. Právě zde si mnoho firem začíná uvědomovat, že i zahraniční platby jsou součástí finanční strategie.

Ilustrační obrázek

Rychlost a kontrola dnes hrají větší roli než samotný kurz

Dříve bylo hlavním kritériem najít co nejvýhodnější směnný kurz. Dnes firmy řeší především jistotu a předvídatelnost. V prostředí, kde se obchodní rozhodnutí dělají v průběhu několika hodin, má rychlost platby přímý dopad na:

  • plynulost dodavatelského řetězce,
  • plnění smluvních termínů,
  • důvěru obchodních partnerů,
  • reputaci firmy.

Očekávání se proto mění. Podniky nehledají jen lepší kurz, ale partnera, který rozumí jejich byznysu a dokáže reagovat v reálném čase.

Limity standardních bankovních převodů

U klasických bankovních řešení firmy často narážejí na několik omezení:

  • procesy jsou nastavené primárně pro maloobchod,
  • komunikace probíhá přes call centra nebo prostřednictvím elektronických požadavků,
  • změny a nestandardní situace se řeší pomalu.

V běžném provozu to nemusí představovat zásadní problém. Ve chvíli, kdy je potřeba rychle reagovat na změnu kurzu, řešit urgentní platbu nebo specifický zahraniční trh, může se rigidní systém stát brzdou.

Ilustrační obrázek

Digitalizace bez ztráty osobního kontaktu

Firmy dnes neřeší jen to, kolik za zahraniční platbu zaplatí. Platba musí projít hlavně včas a bez komplikací. Na rostoucí nároky firem pak reagují specializované společnosti zaměřené na zahraniční a přeshraniční platby, které místo anonymního call centra nabízejí přímý kontakt na specialisty se znalostí konkrétních oborů a dění na trhu.

Součástí současného vývoje je také digitalizace celého procesu zahraničních plateb. Moderní poskytovatelé umožňují firmám projít registrací online během několika minut, bez zdlouhavé administrativy a čekání.

„V následujícím období plánujeme rozšíření digitálních nástrojů včetně mobilní aplikace, takže podniky mohou spravovat platby a směny odkudkoli. Smyslem těchto změn není nahrazení osobního kontaktu, ale zrychlení a zjednodušení celého procesu. Firmy tak mohou reagovat pružněji a zároveň mít odbornou podporu k dispozici ve chvíli, kdy ji skutečně potřebují,“ vysvětluje Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ.

Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ

Zahraniční platby jako konkurenční výhoda

Tlak na efektivní fungování firem jen tak nepoleví. Zisky jsou napjaté, náklady rostou a kurzy měn dokážou během krátké doby výrazně ovlivnit výsledek hospodaření.

„Lepší práce se zahraničními platbami může být jedním z nejefektivnějších způsobů, jak získat konkurenční výhodu. Firmy, které mají procesy pod kontrolou, platí včas, hlídají si kurz a mají se na koho obrátit, když se něco zkomplikuje, například stojí na pevnějších základech,“ doplňuje Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta. Zahraniční platba pak nepředstavuje pouhý převod peněz. Stává se nástrojem strategického řízení firmy.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Akcenta CZ.

Témata: platba, peníze, Akcenta

Nejčtenější

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Ve spolupráci
Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ

Zahraniční platba už dávno není jen účetní formalita. V době, kdy firmy hlídají každou korunu a kurzy se mění, může jim zahraniční platba postupně snižovat zisk. Ztráty přitom nevznikají jednorázově....

7. května 2026  9:48

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

6. května 2026  14:46

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

5. května 2026  10:51

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

5. května 2026

Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová

Olga Lounová je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. Stala se známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Olga Lounová hrála v...

8. června 2018,  aktualizováno  4. 5. 13:20

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

30. dubna 2026

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

30. dubna 2026  13:11

Hasiči zachránili muže, který omdlel v koruně stromu. Žebřík jim však nestačil

Arborista zkolaboval na stromě. Sundat ho museli vrtulníkem

Když se na kalifornské ulici v San José ozvala siréna, zpočátku to vypadalo jako běžný zásah. Jenže to, co hasiči uviděli nahoře v koruně vysoké palmy, běžné rozhodně nebylo.

30. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bezpečné dveře pro školy a školky: Kde končí strach z přiskřípnutých prstů?

Komerční sdělení
Speciální dveře, do kterých si neskřípnete prsty

Školní chodby a třídy jsou místa plná života, smíchu a neustálého pohybu. Pro zřizovatele a ředitele školských zařízení to však znamená i velkou zodpovědnost. Každý detail v interiéru musí splňovat...

30. dubna 2026  5:02

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

29. dubna 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.