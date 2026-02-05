Patrik Banga dostal v roce 2023 cenu Magnesia Litera za debut roku. V knize Skutečná cesta ven popisuje své dětství v 80. a 90. letech na pražském Žižkově. A také co vše jako příslušník romské menšiny musel udělat, aby se uplatnil ve společnosti, která podle něj pořád ještě bojuje s předsudky.
V soutěžním pořadu České televize Kde domov můj? se na jeho jméno zeptal moderátor Aleš Háma: „Novinář, který jako první romský autor obdržel v roce 2023 Magnesii Literu se jmenuje Patrik ...?“ A soutěžící měl doplnil příjmení. Bohužel autora knihy neznal a 15 bodů nezískal.
Co říká Banga na to, že se z něj stala soutěžní otázka ve znalostní soutěži? „Moje první myšlenka byla: hlavně, ať ten chlápek odpoví správně a dostane ty body! No, a neodpověděl,“ popsal své první pocity. „Kolegyně se mi směje, že jsem dosáhl nejvyšší mety,“ dodává s nadsázkou.
|
O život už se bát nemusíme. Rasismus ale nezmizel, převlékl se, říká Patrik Banga
Háma soutěžícím připomněl také Bangova slova po převzetí ceny Magnesia Litera: „Doufám, že tato cena otevře dveře dalším autorům, kteří se třeba nebudou bát psát, a že už tu příště nebude stát romský autor, ale prostě jen autor.“