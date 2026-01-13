Past s „voňavou“ směsí nezabrala, medvěda zpod domu dostal až paintball

Tereza Hrabinová
  11:30
Doslova celý svět obletěl příběh Kena Johnsona z kalifornské Altadeny, kterému se v prostoru pod domem usadil medvěd a nehodlal se stěhovat pryč. Skoro 250 kilogramů vážící šelmu, které sousedé dali přezdívku Barry, se podařilo vypudit pryč díky paintballu.

Medvěd se v listopadu usadil pod domem, kde není klasický sklep, ale malý prostor pod podlahou v podzemí. Ken Johnson si nejdřív všiml převrácených a poškozených předmětů kolem pozemku. „Bylo to velmi stresující, úplně mi to zničilo Vánoce,“ řekl místním novinám. Kvůli nočnímu hluku se nedalo v klidu spát a zpod domu se linuly podivné pachy.

Navíc se zvíře bavilo tím, že různě tahalo a kroutilo plynové trubky. Johnson musel dům odpojit od plynu i vody a vystěhovat se.

Situaci se nejprve snažili řešit odborníci z kalifornského úřadu na ochranu přírody (DFW). Zvíře se pokoušeli vylákat pachovými spreji i speciální pastí. Naplnili ji „voňavou“ směsí, kterou tvořily sardinky, smažené kuře, krevety, arašídové máslo a jablka. Na to se však chytil jiný medvěd, který se pohyboval v okolí, zatímco černý nájemník pod domem zůstal. Johnson zvažoval žalobu DFW za nečinnost, protože medvěd mu způsobil škody za tisíce dolarů.

Medvěd se usadil pod domem v kalifornské Altadeně a ničil například i plynové potrubí.

Johnson zvažoval různé způsoby, jak se nezvaného „nájemníka“ zbavit. „Koupím spoustu pečiva a vyskládám ho po ulici až k otvoru. Budu mít připravené pytle s pískem,“ popsal na začátku zimy, kdy už měl medvěda doma třetí týden. „Až půjde po ulici pro housky, hodím tam pytle s pískem, nastříkám pepřový sprej a budu jen doufat, že se bude držet dál,“ dodal.

Nakonec se obrátil na neziskovou organizaci Medvědí liga (The Bear League). Když tým dorazil, jednal rychle. Pomocí paintballových zbraní vystřeloval do prostoru pod domem kuličky naplněné rostlinným olejem – dostatečně nepříjemné, aby šelmu odradily, ale bez vážného zranění. Medvěd utekl.

„Bylo hotovo za dvacet minut,“ uvedla zástupkyně organizace.

Radost ale netrvala dlouho. Už následující den se medvěd vrátil. Tentokrát však narazil na nové zabezpečení: vstup byl zakryt dvěma vrstvami překližky, pytli s pískem a doplněn elektrickou rohoží, která při došlápnutí vyšle mírný elektrický impuls. Šelma se lekla a utekla. A už se nevrátil.

„Mám ta zvířata rád, ale ne jako spolubydlící,“ uzavřel Johnson. „Medvěd není dobrý nájemník. Máme spolu koexistovat, ne sdílet jeden dům.“

