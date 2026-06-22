Paraglidista zažil kvůli své chybě čtyři hodiny hrůzy. Bolí pouhý pohled na něj

Tereza Hrabinová
  14:57
Silný vítr proměnil běžný let v dramatický boj o bezpečný návrat na zem. Paraglidista v Číně uvízl vysoko nad zemí a na pomoc mu museli přispěchat hasiči. V pozici, která je nepříjemná po pár sekundách, musel vydržet skoro čtyři hodiny.

Náročné chvíle zažil paraglidista v čínské provincii S’-čchuan poblíž města Nan-čchung. Podle agentury Xinhua ho během sestupu zasáhl silný vítr a ztratil kontrolu nad padákem.

Muž se dostal příliš blízko stavebního jeřábu a šňůry padáku se zamotaly do jeho ramene. Paraglidista následně zůstal viset přibližně 60 metrů nad zemí. To je jako ze střechy 20patrového domu.

Na pomoc čekal skoro čtyři hodiny. Naplánovat bezpečnou záchrannou akci nebylo jednoduché. Nakonec se to podařilo díky výsuvnému žebříku. Hasiči ani jiná oficiální místa k záchraně neuvedly žádné infomrace, podle čínských médií však sportovec vyvázl bez zranění.

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Podobné nehody nejsou v poslední době výjimečné. V Bavorsku u hranic s Českem minulý týden uvízla česká paraglidistka po nouzovém přistání ve výšce zhruba 25 metrů na stromě. Vyprostit ji museli hasiči, žena vyvázla bez zranění.

Stejný den se na západě Malty při provozování paraglidingu těžce zranila jednadvacetiletá Češka.

Na začátku června zase havaroval paraglidista v oblasti vrchu Raná na Lounsku. U nehody zasahovali záchranáři i vrtulník letecké záchranné služby, muž utrpěl vážná zranění.

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Dramatický incident zažila letos v květnu také rakouská paraglidistka Sabrina. Při letu nad Alpami poblíž hory Schmittenhöhe jejím padákem proletělo malé vyhlídkové letadlo. Náraz ji roztočil směrem k zemi, pilotce se však podařilo otevřít záložní padák a bezpečně přistát.

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