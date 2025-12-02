Co znamená FSC a proč na něm záleží
Zkratka FSC® (Forest Stewardship Council) označuje mezinárodní neziskovou organizaci, která už od 90. let dohlíží na odpovědné lesní hospodaření po celém světě. Certifikace FSC je zárukou, že dřevo – a tedy i papír – pochází z lesů, kde se nekácí bez rozmyslu, kde se chrání biodiverzita a kde lidé pracují v důstojných podmínkách.
„Pro nás není FSC jen nálepka, ale závazek,“ říká Taťána Stehlíková, která v tiskárně POINT CZ odpovídá za řízení kvality. „Znamená to, že sledujeme původ každého archu papíru, který projde naší výrobou. Dokážeme přesně doložit, odkud materiál pochází a kudy prošel.“
Tento systém sledovatelnosti se nazývá Chain of Custody – řetězec odpovědnosti. Každá firma v dodavatelském řetězci musí splňovat přísná pravidla. POINT CZ má certifikát číslo PBN-COC-078117 a licenci FSC-C004919, přičemž celý proces pravidelně kontroluje nezávislá organizace Preferred by Nature.
Od stromu po obal: jak se FSC promítá do každodenní praxe
V praxi FSC znamená, že tiskárna používá papíry s jasně definovaným původem. Produkty mohou nést tři typy označení:
- FSC 100 % – papír pochází výhradně z certifikovaných lesů,
- FSC Mix – kombinace certifikovaných a recyklovaných materiálů,
- FSC Recycled – stoprocentně z recyklovaných zdrojů.
Všechny tyto varianty nabízí POINT CZ při výrobě obalů, katalogů, brožur, knih nebo POS materiálů.
„FSC certifikace zaručuje, že i firemní tiskoviny mohou mít pozitivní dopad – nejen na brand, ale i na planetu,“ dodává Markéta Švábová, marketingová manažerka POINT CZ.
Značka důvěry, kterou spotřebitelé ocení
Ekologie už dávno není jen „trend“. Podle průzkumů 80 % spotřebitelů důvěřuje značkám, které využívají certifikované materiály, a 75 % je ochotno zaplatit více za produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. FSC logo se tak stalo symbolem důvěry – jasnou odpovědí na problém tzv. greenwashingu, tedy klamavého ekologického marketingu.
Podniky, které používají FSC materiály, navíc získávají výhodu i z obchodního hlediska. Certifikace pomáhá naplňovat ESG strategie a CSR závazky, což ocení nejen zákazníci, ale i obchodní partneři nebo investoři.
„Pro naše klienty je FSC často důkazem, že kvalita a udržitelnost mohou jít ruku v ruce,“ dodává Švábová. „A to platí jak pro malé firmy, tak pro velké korporace, které tisknou své katalogy nebo obaly u nás.“
Přísnější pravidla, větší transparentnost
Od roku 2021 platí nový standard FSC-STD-40-004 V3-1, který zpřísňuje kontrolu dodavatelských řetězců a zvyšuje požadavky na transparentnost. Tiskárna POINT CZ tento standard plně implementovala – a patří tak mezi české podniky, které jdou příkladem.
To znamená mimo jiné i přesnější evidenci vstupních materiálů, detailnější dohled nad procesem tisku a jasné značení produktů, které nesou FSC logo. Každý zákazník si může pravost certifikace snadno ověřit na portálu info.fsc.org.
Udržitelnost jako součást firemní kultury
Pro tiskárnu POINT CZ představuje FSC certifikace víc než jen administrativní povinnost. Je to součást firemní filozofie a dlouhodobé strategie, která propojuje kvalitu, technologickou inovaci a odpovědnost.
V době klimatické krize, kdy se firmy i spotřebitelé snaží hledat cesty, jak snižovat ekologickou stopu, se tak papír s logem FSC stává symbolem uvědomělého přístupu.
„Věříme, že i zdánlivě malé věci, jako je volba správného papíru, mohou mít velký dopad,“ uzavírá Stehlíková. „Když se k tomu přidá poctivé řemeslo a moderní technologie, vznikne produkt, za který se nemusíme stydět ani my, ani naši zákazníci.“