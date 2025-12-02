Papír, který dává smysl. Česká tiskárna POINT CZ tiskne s certifikací FSC a ukazuje, že ekologie a kvalita jdou ruku v ruce

Komerční sdělení   13:19
I papír má svůj příběh. Zatímco spotřebitelé čím dál víc zvažují, odkud pochází jejich potraviny nebo oblečení, u papírových výrobků si to uvědomuje málokdo. Přitom právě obal nebo katalog bývá prvním fyzickým kontaktem zákazníka se značkou. Česká tiskárna POINT CZ patří mezi podniky, které berou ekologickou odpovědnost vážně – a díky FSC certifikaci dokládá, že její papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů obhospodařovaných s respektem k přírodě i lidem.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Certifikace FSC dokládá, že papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů obhospodařovaných s respektem k přírodě i lidem. | foto: Shutterstock

Co znamená FSC a proč na něm záleží

Zkratka FSC® (Forest Stewardship Council) označuje mezinárodní neziskovou organizaci, která už od 90. let dohlíží na odpovědné lesní hospodaření po celém světě. Certifikace FSC je zárukou, že dřevo – a tedy i papír – pochází z lesů, kde se nekácí bez rozmyslu, kde se chrání biodiverzita a kde lidé pracují v důstojných podmínkách.

„Pro nás není FSC jen nálepka, ale závazek,“ říká Taťána Stehlíková, která v tiskárně POINT CZ odpovídá za řízení kvality. „Znamená to, že sledujeme původ každého archu papíru, který projde naší výrobou. Dokážeme přesně doložit, odkud materiál pochází a kudy prošel.“

Tento systém sledovatelnosti se nazývá Chain of Custody – řetězec odpovědnosti. Každá firma v dodavatelském řetězci musí splňovat přísná pravidla. POINT CZ má certifikát číslo PBN-COC-078117 a licenci FSC-C004919, přičemž celý proces pravidelně kontroluje nezávislá organizace Preferred by Nature.

Od stromu po obal: jak se FSC promítá do každodenní praxe

V praxi FSC znamená, že tiskárna používá papíry s jasně definovaným původem. Produkty mohou nést tři typy označení:

  • FSC 100 % – papír pochází výhradně z certifikovaných lesů,
  • FSC Mix – kombinace certifikovaných a recyklovaných materiálů,
  • FSC Recycled – stoprocentně z recyklovaných zdrojů.

Všechny tyto varianty nabízí POINT CZ při výrobě obalů, katalogů, brožur, knih nebo POS materiálů.

„FSC certifikace zaručuje, že i firemní tiskoviny mohou mít pozitivní dopad – nejen na brand, ale i na planetu,“ dodává Markéta Švábová, marketingová manažerka POINT CZ.

Značka důvěry, kterou spotřebitelé ocení

Ekologie už dávno není jen „trend“. Podle průzkumů 80 % spotřebitelů důvěřuje značkám, které využívají certifikované materiály, a 75 % je ochotno zaplatit více za produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. FSC logo se tak stalo symbolem důvěry – jasnou odpovědí na problém tzv. greenwashingu, tedy klamavého ekologického marketingu.

Podniky, které používají FSC materiály, navíc získávají výhodu i z obchodního hlediska. Certifikace pomáhá naplňovat ESG strategie a CSR závazky, což ocení nejen zákazníci, ale i obchodní partneři nebo investoři.

„Pro naše klienty je FSC často důkazem, že kvalita a udržitelnost mohou jít ruku v ruce,“ dodává Švábová. „A to platí jak pro malé firmy, tak pro velké korporace, které tisknou své katalogy nebo obaly u nás.“

Přísnější pravidla, větší transparentnost

Od roku 2021 platí nový standard FSC-STD-40-004 V3-1, který zpřísňuje kontrolu dodavatelských řetězců a zvyšuje požadavky na transparentnost. Tiskárna POINT CZ tento standard plně implementovala – a patří tak mezi české podniky, které jdou příkladem.

To znamená mimo jiné i přesnější evidenci vstupních materiálů, detailnější dohled nad procesem tisku a jasné značení produktů, které nesou FSC logo. Každý zákazník si může pravost certifikace snadno ověřit na portálu info.fsc.org.

Udržitelnost jako součást firemní kultury

Pro tiskárnu POINT CZ představuje FSC certifikace víc než jen administrativní povinnost. Je to součást firemní filozofie a dlouhodobé strategie, která propojuje kvalitu, technologickou inovaci a odpovědnost.

V době klimatické krize, kdy se firmy i spotřebitelé snaží hledat cesty, jak snižovat ekologickou stopu, se tak papír s logem FSC stává symbolem uvědomělého přístupu.

„Věříme, že i zdánlivě malé věci, jako je volba správného papíru, mohou mít velký dopad,“ uzavírá Stehlíková. „Když se k tomu přidá poctivé řemeslo a moderní technologie, vznikne produkt, za který se nemusíme stydět ani my, ani naši zákazníci.“

Nejčtenější

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Tuleň uprchl před kosatkami. Schoval se na lodi

Skupina přátel okolo fotografky Charvet Druckerové se začátkem listopadu vydala na klidnou plavbu u pobřeží Caamanova ostrova v americkém státě Washington. Když zhruba 300 metrů od své lodi spatřili...

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

Smažte zdravěji i chutněji. Pánve, díky kterým se jídlo nepřipálí

Komerční sdělení
Nepřilnavé pánve Tescoma

Chcete mít kontrolu nad vařením a vždy servírovat perfektně propečené maso nebo nadýchané palačinky? Bez kvalitní nepřilnavé pánve se moderní kuchyně neobejde. Jak vybrat tu nejlepší nepřilnavou...

Papír, který dává smysl. Česká tiskárna POINT CZ tiskne s certifikací FSC a ukazuje, že ekologie a kvalita jdou ruku v ruce

Komerční sdělení
Certifikace FSC dokládá, že papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů...

I papír má svůj příběh. Zatímco spotřebitelé čím dál víc zvažují, odkud pochází jejich potraviny nebo oblečení, u papírových výrobků si to uvědomuje málokdo. Přitom právě obal nebo katalog bývá...

2. prosince 2025  13:19

VIDEO: Čaputovou na koncertě dojali diváci. Emoce pak pokračovaly na sítích

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

2. prosince 2025  13:09

Český lev 2026

Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev

Členové České filmové a televizní akademie od 1. prosince hlasují o nominacích na ceny Český lev. Akademici z letošní produkce hodnotí 94 snímků. Nominace vyhlásí 19. ledna v přímém přenosu České...

2. prosince 2025  9:33

Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Na tomto snímku je supernova Cassiopeia A, rozpínající se koule hmoty a energie...

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z...

2. prosince 2025

Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Ve spolupráci
Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce

Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...

2. prosince 2025

Santo, odčaruj mi břišní pneumatiky. Komička paroduje vánoční písničku Mariah Carey

Britská komička Mel Moonová

Britská komička Mel Moonová dala slavné vánoční koledě nový kabát. Ryzí, realistický. Zatímco Mariah Carey zpívá v All I Want for Christmas, že jediné, co chce k Vánocům, je její miláček, Moonová...

1. prosince 2025  9:41

Vločka sněhu velká jako XL pizza. Sněhový gigant spadl v Montaně, vědci to nevyvrací

Ilustrační foto

Jakou největší vločku jste v životě viděli? Vešla se na prst? Nebo snad do dlaně? Vločka, která je v Guinnessově krize rekordů zapsaná jako největší na světě byla větší než mělký talíř. Meteorologové...

1. prosince 2025

Osiřelé mládě vydry se podařilo zachránit díky bluetooth reproduktoru, jinak by umřelo

Mládě mořské vydry zachránili díky záznamu jeho hlasu přehrávanému přes...

To říjnové odpoledne bylo všude zahalené mlhou, když na linku kalifornského Centra pro mořské savce přišlo zoufalé hlášení. Volali místní obyvatelé, které vyděsilo zoufalé naříkání z chladných vod u...

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Ve spolupráci
Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

28. listopadu 2025  20:11

Petr Macinka

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Šéf strany Motoristé sobě a nováček v poslaneckých lavicích Petr Macinka by mohl obsadit post ministra zahraničních věcí. Bude to jeho první veřejná funkce, ve volbách do zastupitelstev a Evropského...

28. listopadu 2025

Ivan Bednárik

Ivan Bednárik

Končící šéf slovenského správce železnic je pravděpodobným ministrem dopravy v nové vládě. Zkušenosti má i s managementem českých vlaků. Na post ho navrhlo hnutí SPD.

28. listopadu 2025  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.