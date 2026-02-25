Pandě v čínské zoo přistál ve výběhu mobil. Okamžitě se proměnila v typického teenagera

Jeden z návštěvníků upustil mobil do výběhu pand velkých v zoologické zahradě ve městě Dujiangyan v provincii S’-čchuan minulý víkend. Přístroj našla 2,5letá pandí samička QingLing a vyhodnotila ho jako novou hračku.
Ošetřovatelé okamžitě zasáhli. Nemohli připustit, aby se čínské národní zvíře telefonem zranilo. Do akce nasadili kleště na teleskopické násadě.
Pandě nabídli, co má ráda, aby na telefon zapomněla. Ale ona se pohodlně usadila, jednou tlapou se krmila mrkví a v druhé pevně svírala mobil. Jako typický teenager 21. století. Jen s tím rozdílem, že neměla oči přilepené k displeji. A už vůbec neměla v plánu natočit video s tím, co právě jedla.
|
Panda velká přežila jako zázrakem. Tajemství ohroženého symbolu Číny
Telefon nevyměnila ani za oblíbená jablka, a dokonce ani za bambusové výhonky. A pokusy ošetřovatelů chytře se k ní kleštěmi přiblížit považovala za báječnou hru.
Podle nedělních návštěvníků čínské zoo trvala zábavná přetahovaná téměř 20 minut. Ošetřovatelé nezvítězili. Když pandu telefon přestal bavit, zahodila ho. V tu chvíli ho ošetřovatelé okamžitě vyzvedli. Přístroj byl jen zaprášený a plně funkční, takže mohl být po dezinfekci vrácen majiteli.