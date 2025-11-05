Moderátor Radiožurnálu Tomáš Pancíř vysílá na rozhlasových vlnách už skoro třicet let. A zažil jistě různé hosty. Ale aby se někdo u mikrofonu po položení dotazu jen usmíval a díval se mu přímo do očí, nepamatuje.
V úterý večer byl hostem hlavního publicistického pořadu Dvacet minut Radiožurnálu šéf Motoristů Petr Macinka. A po první otázce, jak je spokojen s tím, co se mu podařilo vyjednat v koaliční dohodě, nastalo ticho.
|
Macinka se omluvil Majerové za urážky. Do Sněmovny jí přinesl pugét
„Pan Macinka je ve studiu, ale mlčí. Nevím proč,“ popsal situaci po několika dlouhých sekundách ticha moderátor.
„Pane redaktore, já držím minutu ticha za zesnulého Dominika kardinála Duku,“ vysvětlil následně pravděpodobný budoucí ministr životního prostředí.
Moderátor přisvědčil, že je to jistě na místě, ale navrhoval by jen symbolickou minutu. Po krátké rozpravě o pietě za Dominika Duku se šéf motoristů k otázce přece jen vyjádřil. „Já jsem spokojený. My všichni jsme spokojení,“ řekl k vyjednané koaliční dohodě.
|
Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora
Macinkovi Motoristé získali ve volbách 6,8 procenta hlasů a připadlo jim ve Sněmovně 13 křesel. Spolu s 18 poslanci SPD jsou významnými koaličními partnery hnutí ANO a Andreje Babiše.