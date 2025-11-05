„Pan Macinka mlčí, nevím proč.“ Šéf Motoristů zaskočil moderátora rozhlasu

Petra Škraňková
  14:11
Hlavním nepřítelem každého rozhlasáka je ticho. Pokud v rádiu nastane taková chvíle, všichni zpozorní, co se stalo. Šéf Motoristů Petr Macinka toho využil, aby k sobě připoutal pozornost. Jako host hlavního večerního publicistického pořadu si sedl k mikrofonu proti moderátorovi a po položení otázky se usmíval a mlčel.
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Kniha kondolencí pro Dominika Duku v Arcibiskupském paláci. Na snímku Petr...
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....
23 fotografií

Moderátor Radiožurnálu Tomáš Pancíř vysílá na rozhlasových vlnách už skoro třicet let. A zažil jistě různé hosty. Ale aby se někdo u mikrofonu po položení dotazu jen usmíval a díval se mu přímo do očí, nepamatuje.

V úterý večer byl hostem hlavního publicistického pořadu Dvacet minut Radiožurnálu šéf Motoristů Petr Macinka. A po první otázce, jak je spokojen s tím, co se mu podařilo vyjednat v koaliční dohodě, nastalo ticho.

Macinka se omluvil Majerové za urážky. Do Sněmovny jí přinesl pugét

„Pan Macinka je ve studiu, ale mlčí. Nevím proč,“ popsal situaci po několika dlouhých sekundách ticha moderátor.

„Pane redaktore, já držím minutu ticha za zesnulého Dominika kardinála Duku,“ vysvětlil následně pravděpodobný budoucí ministr životního prostředí.

Moderátor přisvědčil, že je to jistě na místě, ale navrhoval by jen symbolickou minutu. Po krátké rozpravě o pietě za Dominika Duku se šéf motoristů k otázce přece jen vyjádřil. „Já jsem spokojený. My všichni jsme spokojení,“ řekl k vyjednané koaliční dohodě.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Macinkovi Motoristé získali ve volbách 6,8 procenta hlasů a připadlo jim ve Sněmovně 13 křesel. Spolu s 18 poslanci SPD jsou významnými koaličními partnery hnutí ANO a Andreje Babiše.

Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Nejčtenější

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

Vánoce a advent 2025

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

Vánoce a advent 2025

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

5. listopadu 2025  9:31

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

5. listopadu 2025  9:25

Podzimní prázdniny 2026: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2026 těšit na pětidenní volno.

5. listopadu 2025  8:58

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

1. listopadu 2025  22:23

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

28. října 2025  21:34

Řád bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Z rukou prezidenta jej získávají osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o stát. Zatímco cizím státním příslušníkům se...

23. října 2025  17:21

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

23. října 2025  7:50

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

20. října 2025  17:45

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.