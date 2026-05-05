Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými zády. Bojujete s rozhodnutím, zda je pro vás lepší paměťová pěna, nebo klasické pružiny? Odpověď není v materiálu, ale ve vašich individuálních potřebách.
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Investice do kvalitního lůžka je strategickým rozhodnutím pro vaše zdraví. Pravidelný a kvalitní odpočinek snižuje riziko srdečních onemocnění, posiluje imunitu a zvyšuje každodenní produktivitu. Jak ale poznat, která technologie podpoří právě vaše tělo?

Paměťová pěna: Komfortní objetí bez tlaku na klouby

Matrace z paměťové pěny (tzv. memory foam) se staly hitem díky své schopnosti reagovat na tělesné teplo a tlak.

  • Pro koho se hodí: Jsou ideální volbou pro ty, kteří spí na boku nebo na zádech.
  • Hlavní výhody: Skvěle rozkládají tlak, což přináší úlevu ramenům, kyčlím a bolavým kloubům. Pokud se váš partner v noci často vrtí, paměťová pěna navíc výborně izoluje pohyb, takže vás jeho převalování nevzbudí.
  • Na co si dát pozor: Pěna má tendenci tělo více obepnout, což může u citlivějších jedinců vést k pocitu vyššího tepla.
Pružinová matrace: Pevná opora a dokonalá prodyšnost

Zapomeňte na staré vrzající pružiny. Moderní systémy pružinových matracívyužívají nezávisle uložené pružiny, které poskytují špičkovou ergonomickou podporu.

  • Pro koho se hodí: Doporučují se zejména lidem, kteří preferují spánek na zádech nebo na břiše, a osobám s vyšší tělesnou hmotností.
  • Hlavní výhody: Vnitřní konstrukce přirozeně zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu. Díky tomu zůstává matrace chladnější, což ocení každý, komu bývá v noci horko. Poskytují pevnější oporu, která pomáhá udržet páteř v její přirozené poloze.
  • Mýtus o tvrdosti: Studie publikovaná v časopise The Lancet potvrzuje, že pro chronickou bolest zad jsou nejvhodnější středně tuhé matrace, nikoliv ty extrémně tvrdé.

Hybridní matrace: Nejlepší z obou světů?

Pokud se nemůžete rozhodnout, řešením je hybridní matrace. Ta kombinuje jádro z taštičkových pružin s komfortní vrstvou paměťové pěny nebo latexu na povrchu. Získáte tak prodyšnost a stabilitu pružin spolu s měkkostí a úlevou od tlaku, kterou nabízí pěna.

Jak vybrat matraci podle spánkové polohy?

Vaše oblíbená poloha je klíčem k určení správné tuhosti:

  • Spánek na boku: Vyžaduje středně tuhou matraci z paměťové pěny, která dovolí rameni a kyčli mírně zapadnout, ale udrží páteř v rovině.
  • Spánek na zádech: Ideální je středně pevná pružinová nebo hybridní matrace pro rovnoměrné rozložení váhy.
  • Spánek na břiše: Zde je nutná pevnější matrace, která zabrání přílišnému prohnutí v bedrech a ranní ztuhlosti.
Proč je důležité matrace pravidelně testovat?

I ta nejmodernější technologie však musí odpovídat unikátní fyziologii každého člověka. Experti se shodují, že nákup naslepo přes internet je u matrací nejčastější chybou. Pro správné podepření páteře a uvolnění tlaku je nezbytné si různé typy jader a jejich tuhosti vyzkoušet osobně.

„Při výběru matrace by lidé neměli sledovat jen materiál, ale vnímat spánek jako součást celkového zdraví, podobně jako stravu nebo pohyb. Každé tělo má jinou termoregulaci a jiné nároky na oporu páteře. V našem showroomu proto vidíme, že zákazníkům nejvíce pomáhá možnost porovnat patentované pěny s inovativními pružinovými systémy v reálném čase,“ uvádí Václav Janeba, spánkový specialista studia Dorelan, které v Česku zastupuje společnost Decoland.

Kromě samotného pohodlí je pro dlouhodobou investici do zdraví klíčová i údržba. I ta nejlepší matrace totiž časem kumuluje vlhkost a prach. Základním hygienickým standardem by proto měl být plně snímatelný a pratelný potah, který prodlužuje životnost matrace a zajišťuje čisté prostředí pro regeneraci organismu bez zbytečných alergenů.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Decoland.

Témata: matrace, pěna, pružina

