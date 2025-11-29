„Když jsme přijeli do přístavu v Morro Bay, mládě jsme tam našli, opatrně ho zvedli a uložili ho do přepravky, kde bylo v bezpečí,“ popsala zásah Shayla Zinková z kalifornské organizace Marine Mammal Center.
Malou vydru pojmenovali Caterpillar (Housenka). Bez matky však nemělo šanci přežít. „Učí se od ní, jak přežít v oceánu, jak se udržet nad hladinou, jak se chránit. Bez ní nemá šanci,“ vysvětlila. Vydry se o svá mláďata starají devět měsíců a často je nosí na hrudi jako novorozeně.
Když se takové mládě ztratí, jeho naděje na záchranu je poměrně krátká. Matku přivolá zpátky jedině zoufalým nářkem. Jenže tím brzy zeslábne a na další křik nemá sílu.
Záchranáři proto nahráli jeho zoufalé volání na mobil a vydali se na moře pátrat po matce s blootooth reproduktorem.
Plavili se v okolí místa, kde se mládě našlo, celé dvě hodiny. A celou tu dobu pouštěli z reproduktoru naříkání opuštěné malé vydry. „Naše stážistka pouštěla nahrávku každou minutu. Myslím, že nám to všem ještě stále znělo v hlavě, když jsme šli domů,“ uvedla Zinková.
Přivítání ztraceného syna všechny rozplakalo
Trpělivost se nakonec vyplatila. Na hladinu se vynořila samice vydry a začala loď následovat. Což není běžné chování, vydry se obvykle věnují spánku, krmení a péči o srst, člověka si nevšímají.
Když si byl tým jistý, že samice hledá své mládě, spustili Caterpillara do vody. Videozáznam ukazuje, jak matka doplave k mláděti, které bezmocně pluje na zádech. Samice si ho přitáhne k sobě, očichá a packami přejede po jeho husté srsti.
„To by rozbrečelo každého,“ přiznala americká záchranářka.
Tento dojemný okamžik má podle odborníků i širší ekologický dopad. Mořské vydry hrají zásadní roli v pobřežních ekosystémech Kalifornie. Pomáhají stabilizovat bažinaté břehy a přispívají k zachování biologické rozmanitosti.
Jejich populace byla ve dvacátých letech minulého století téměř vyhubena kvůli dlouhodobému intenzivnímu lovu pro kožešinu. Dříve se vydry vyskytovaly od Aljašky až po Kalifornii a rovněž v oblastech Ruska a Japonska. Díky zákazům lovu a ochraně přirozených biotopů se jejich počet na některých místech částečně obnovil.
Přesto je situace stále křehká. Podle Shayly Zinkové žije v oblasti Kalifornie přibližně 3 000 jižních mořských vyder. „Každý jedinec v této populaci má zásadní význam pro záchranu ohroženého druhu,“ uzavřela příběh záchrany mláděte se šťastným koncem.