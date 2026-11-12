Organizace malé předsíně a šatníku: Jak uskladnit sezónní věci

Komerční sdělení   9:56
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ilustrační foto | foto: Decathlon

Komerční sdělení

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Znáte to všichni. Skončí zima, ale obří péřové bundy, lyžařské kalhoty a tlusté deky dál zabírají cenné místo v už tak přecpané předsíňové stěně. Běžné české byty nedisponují nafukovacími komorami, a tak se boj o každý centimetr čtvereční stává každoroční rutinou. Jak využít hluchá místa pod postelí, co přesně znamená metoda matrjošky a proč je naprosto prázdný cestovní kufr největším hříchem malého bytu? Zde jsou praktické tipy, které vaší domácnosti vrátí prostor k nadechnutí.

1. Ovládněte vertikální prostor aneb Tajemství horních polic

Když bojujete s podlahovou plochou, musíte se podívat nahoru. Nejvyšší police šatních skříní, kam dosáhnete jen ze štaflí, jsou často trestuhodně nevyužité, nebo naopak slouží jako chaotické odkladiště.

Tento prostor je ideální pro věci, které potřebujete maximálně dvakrát do roka. Aby však šatník nevypadal jako po výbuchu, sjednoťte uložení. Použijte měkké textilní boxy nebo vakuové pytle. Ty dokážou objem huňatých zimních svetrů a lůžkovin smrsknout až na třetinu. Zimní věci navíc ochráníte před prachem a případnými moly.

2. Hluchá zóna pod postelí

Prostor pod manželskou postelí nabízí objem, který se vyrovná jedné celé komodě. Přesto tam často najdeme jen prach. Pokud nemáte postel s integrovaným úložným prostorem, pořiďte si nízké plastové boxy na kolečkách, nebo textilní organizéry s pevným dnem.

Skvěle se sem hodí mimosezónní obuv. Zimní boty před uskladněním vždy důkladně vyčistěte, vycpěte novinami (aby neztratily tvar) a vložte do prodyšných obalů. Rozhodně se vyhněte uzavírání vlhké obuvi do neprodyšných plastových sáčků; riskovali byste vznik plísní.

3. Metoda matrjošky a efektivní využití zavazadel

Největším paradoxem malých bytů jsou cestovní zavazadla. Rozměrné kufry a sportovní tašky, se kterými jezdíte jednou ročně na dovolenou, stojí zbytek roku prázdné v rohu skříně a zabírají obrovské penzum místa. Zde přichází na řadu metoda matrjošky, tedy vkládání menších věcí do větších.

Prázdné zavazadlo je ve skutečnosti dokonalý, prachotěsný úložný box. Menší batohy a kabelky naskládejte do sebe a umístěte je do největšího kufru.

Pokud vám sportovní tašky nebo palubní kufry chybí a plánujete jejich pořízení, myslete na jejich duální využití už při nákupu. Prostorný a odolný seženete třeba v a u dalších osvědčených prodejců.

V létě s vámi díky robustním kolečkům a pevným madlům spolehlivě odcestuje na sportovní soustředění či rodinnou dovolenou, a po návratu domů jeho štědrý objem poslouží jako perfektní organizér. Můžete do něj vyskládat zimní bundy, silné deky nebo lyžařské vybavení a zasunout jej pod postel či na dno šatní skříně. Oblečení uvnitř zůstane chráněné a váš byt získá zpět ztracený prostor.

4. Rotace místo hromadění

I ten nejlepší systém skladování selže, pokud máte věcí zkrátka příliš. Pravidlo rotace je neúprosné: když do bytu přinesete nový kabát nebo pár bot, jeden starý (který jste na sobě neměli déle než dva roky) musí jít pryč. Darujte ho, prodejte nebo recyklujte. Udržet si přehlednou předsíň znamená především udržet si disciplínu. Uspořádaný prostor totiž nakonec znamená i mnohem klidnější mysl.

Ať už zvolíte ukládání do plastových boxů, nebo sáhnete po metodě matrjošky s využitím zavazadel, pamatujte na hlavní zásadu: nejlepší úložný prostor je ten, který v bytě už máte, jen o něm ještě nevíte.

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