Opuštěný makak se už netulí jen k plyšákovi. Objevil někoho skutečného

Příběh malého makaka jménem Punch před pár týdny obletěl svět. Mládě, které po narození odmítla vlastní matka, hledalo útěchu u plyšového orangutana. Drželo se ho, objímalo ho a trávilo s ním většinu času.
Podle ošetřovatelů měl Punch problém zapadnout i mezi ostatní opice. Ty ho často odháněly a mládě zůstávalo stranou. Plyšová hračka se tak stala jeho náhradou kontaktu, bezpečí i blízkosti.
|
Teď se ale zdá, že už na to není sám.
Na nových záběrech ze zoo, které se šíří na sociálních sítích, se tulí k jinému mláděti – své nové partnerce. Vzájemně si čistí srst a tráví spolu čas. Přesně tak, jak je pro makaky přirozené.
|
Zdá se, že plyšového orangutana postupně nahrazuje skutečný vztah. Hračku sice Punch úplně neopustil, ale už ji nepotřebuje tak často jako dřív. Možná je náhoda a možná taky ne, že jeho nová partnerka má srst podobné barvy jako jeho oblíbený plyšák.