Zdravotní sestra Misty Combsová v nadsázce říká, že za 21 let praxe už viděla všechno. Letos v září ji přece jen přibyl případ, jaký hned tak někdo nezažije.
Během své pracovní směny ve zdravotnickém zařízení ve Whitesburgu v americkém státě Kentucky si všimla, že kolem parkoviště pobíhá vystrašená samice mývala. Spolu s kolegy se šla podívat, co se děje a u nedaleké palírny s alkoholem objevili popelnici, ve které se topila dvě mláďata.
Jednoho se jim podařilo vytáhnout v pořádku ven, druhé ale leželo bezvládně ve vodě plné zkvašených broskví, které s největší pravděpodobností spořádalo a pořádně se jimi opilo.
V pravý čas na pravém místě
Zvířátko bylo v bezvědomí a nedýchalo. Zatímco ostatní zdravotníci si mysleli, že už je na záchranu pozdě, Misty nezaváhala. Místo dýchání z úst do úst, které by u chlupatého pacienta bylo asi trochu složitější, se rozhodla pro masáž srdce. Naštěstí se po chvilce mývalovi podařilo vyvrhnout vodu z plic a začal dýchat.
Po noci na záchytce opět s rodinou
Následně si nezletilého opilce převzal lidský tým z agentury Kentucky Fish and Wildlife, která se zabývá ochranou zvířat a životního prostředí. Zvířátku dali přezdívku Otis Campbell podle notorického pijana z amerického seriálu Andy Griffith Show populárního v 60. letech a odvezli ho na veterinární stanici. Tamní lékař potvrdil, že je mýval skutečně opilý. Strávil tedy noc na zvířecí záchytce, aby vystřízlivěl.
Následující den se mýval s ranní opicí vrátil na parkoviště, kde se opět šťastně shledal se svou matkou a sourozencem.