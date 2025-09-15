Zdravotnice zachránila opilého mývala, dala mu masáž srdce

Ivana Vaňkátová
  8:52
V Americe se stala kuriózní událost, která zřejmě nemá obdoby. Zdravotní sestřička, která má praxi v ošetřování lidí, zachránila mládě mývala. Opilé se topilo v sudu před palírnou.

Zdravotní sestra Misty Combsová v nadsázce říká, že za 21 let praxe už viděla všechno. Letos v září ji přece jen přibyl případ, jaký hned tak někdo nezažije.

Během své pracovní směny ve zdravotnickém zařízení ve Whitesburgu v americkém státě Kentucky si všimla, že kolem parkoviště pobíhá vystrašená samice mývala. Spolu s kolegy se šla podívat, co se děje a u nedaleké palírny s alkoholem objevili popelnici, ve které se topila dvě mláďata.

Jednoho se jim podařilo vytáhnout v pořádku ven, druhé ale leželo bezvládně ve vodě plné zkvašených broskví, které s největší pravděpodobností spořádalo a pořádně se jimi opilo.

V pravý čas na pravém místě

Zvířátko bylo v bezvědomí a nedýchalo. Zatímco ostatní zdravotníci si mysleli, že už je na záchranu pozdě, Misty nezaváhala. Místo dýchání z úst do úst, které by u chlupatého pacienta bylo asi trochu složitější, se rozhodla pro masáž srdce. Naštěstí se po chvilce mývalovi podařilo vyvrhnout vodu z plic a začal dýchat.

Po noci na záchytce opět s rodinou

Následně si nezletilého opilce převzal lidský tým z agentury Kentucky Fish and Wildlife, která se zabývá ochranou zvířat a životního prostředí. Zvířátku dali přezdívku Otis Campbell podle notorického pijana z amerického seriálu Andy Griffith Show populárního v 60. letech a odvezli ho na veterinární stanici. Tamní lékař potvrdil, že je mýval skutečně opilý. Strávil tedy noc na zvířecí záchytce, aby vystřízlivěl.

Následující den se mýval s ranní opicí vrátil na parkoviště, kde se opět šťastně shledal se svou matkou a sourozencem.

