Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Zuzana Stiboříková
  14:44
Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních hrátek. Díky videu, které proniklo na sociální sítě, ostuda nezůstala jen tajemstvím dovolenkového ráje.
Fotogalerie1

Pláž Pattaya v Thajsku má pověst sexuálního ráje. | foto: ESO travel

Lechtivý incident se odehrál na vyhledávané pláži v thajském městě Pattaya. Čtyři páry turistů, kteří podle svědků mluvili rusky a byli opilí, se v nočních hodinách rozhodly pro sex v mořských vlnách. Přes odpor přihlížejících naháči vstoupili společně do vody a pak se rozdělili do dvojic a začali veřejně souložit.

Lidé, kteří byli na pláži, na ně volali a nabádali k umravněnosti. Marně. Jeden začal dění ve vodě natáčet jako důkaz pro policii. Jeden pár v tu chvíli svého vzrušujícího konání zanechal a z vody vylezl.

Video souložících dvojic se dostalo na sociální sítě. A nasbíralo nejen miliony shlédnutí, ale i rozhodných reakcích. Většina komentujících radovánky nahých dvojic na veřejné pláži odsoudila.

Úřady nevhodné chování netolerují

Thajsko se s povolenými mravy turistů potýká dlouhodobě. Odhalování a obscénní chování na veřejnosti trestá jako porušení zákonů o veřejné mravnosti. Hrozí za něj pokuty, které však nejsou příliš vysoké, odpovídají asi třem tisícům korun.

Před měsícem byl zatčen mladý francouzský pár na ostrově Phuket za sexuální aktivity na veřejné pláži a další dvojice byla tento měsíc ze země vyhoštěna za sex v nezakrytém tuk-tuku.

Místní obyvatelé jsou podobným chováním zahraničních návštěvníků pohoršení. Zlobí se především kvůli tomu, že podobná explicitní videa přispívají ke špatné pověsti Thajska coby levného sexuálního ráje. Letos začaly sílit hlasy, aby se vstup turistům do země ztížil. Pro většinu krátkodobých pobytů totiž nejsou potřeba víza.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: pláž, Thajsko, sex, Pattaya

Nejčtenější

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

Vše nejlepší, sire. Na pláži vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Na pláži v severní Anglii vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough oslaví v pátek 8. května sté narozeniny. Na jeho počest vznikl na pláži v britském Morecambe obří portrét z písku doplněný citátem...

Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Pattaya je neznámější thajské letovisko.

Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních...

13. května 2026  14:44

Zapomeňte na únavu. Objevte trik pro denní rutinu, který po třicítce nakopne mozek i svaly

Ve spolupráci
Česká značka NUTREND nabízí kreatin hned v několika formách.

Dlouho jsme jej brali jako doplněk pro svalovce z posiloven. Nejnovější vědecké studie však ukazují, že kreatin je jedním z nejvšestrannějších pomocníků pro každého. Pomáhá totiž nejen při fyzickém...

13. května 2026  8:30

Záclony pokoj opticky zvětší a provzdušní. Jak vybrat ty správné od obýváku až po kuchyni?

Ve spolupráci
Záclony udělají z vašeho bytu skutečně útulný domov.

Záclony nejsou jen praktickým doplňkem pro ochranu soukromí. Jsou duší interiéru, která dokáže místnost zjemnit, opticky zvětšit a dodat jí hřejivou atmosféru. Ať už hledáte lehkost pro prosluněný...

12. května 2026  15:20

Stačil zkušený chvat a trpící kůň vyskočil na nohy. Ale předtím se ozval táhlý zvuk

Zaplynovanému koni se po masáži ulevilo, video baví internet

Je to skoro jako zázrak. Stačí jen pár hmatů zkušené chovatelky na břiše zvířete a ležící kůň, který zjevně trpí, skoro vyskočí na nohy. Ovšem předtím se ozve jeden krátký a jeden opravdu dlouhý...

12. května 2026  13:36

Teď královnou jsem já! Tradiční souboj krav ze švýcarských hor zná letošní vítězku

Krávy bojují o titul královny, radice láká tisíce lidí

Mohutné krávy proti sobě zamknou rohy a přetlačují se před zaplněnou arénou. Ve švýcarském kantonu Valais se o víkendu odehrála alpská tradice. Krávy plemene Hérens soutěžily o titul „královna...

12. května 2026  10:37

Jak vybrat matraci proti pocení: Prodyšnost a mikroklima pro kvalitní spánek

Ve spolupráci
Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan.

Možná to znáte: v ložnici máte vyvětráno, peřina je lehká, přesto se uprostřed noci budíte horkem s propoceným pyžamem. Problém často netkví v teplotě vzduchu v místnosti, ale v mikroklimatu, jež...

12. května 2026

Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Komerční sdělení
Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Člověk si dokáže zvyknout na ledacos. Třeba i na drobné kompromisy ve vidění nebo na stav „to ještě nějak přečtu“. Jenže kolem čtyřicítky se začne dít něco, co je těžké ignorovat. Oči začnou mít...

12. května 2026

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

11. května 2026  11:19

Prodat nemovitost v Karlových Varech? Tady rozhodují zkušenosti, ne náhoda

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Prodáváte byt nebo dům na Karlovarsku? Možná vás už napadlo, proč se některé nemovitosti prodají skoro okamžitě, zatímco jiné čekají na svého kupce téměř bez povšimnutí. Pravda je jednoduchá – za...

11. května 2026

Prodej podílu na nemovitosti a možná omezení

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Vlastnit nemovitost společně s dalšími osobami znamená sdílet kontrolu nad jejím užíváním i správou. Každý spoluvlastník má právo k celé věci, zároveň je ale omezen právy ostatních. Správné nastavení...

11. května 2026

Jak poznat, že je čas zpomalit, dříve než vyhoříte?

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Moderní doba klade na pracovní výkon i soukromý život nároky, které lidský organismus často nestíhá zpracovávat. Chronický stres se stal tichým společníkem mnoha profesí a hranice mezi zdravým...

11. května 2026

Jak si po padesátce správně dávkovat fyzickou zátěž

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

S prvními slunečnými víkendy se cyklostezky a turistické trasy plní k prasknutí. Pro kardiology to však často znamená začátek náročné sezóny. Fenomén takzvaných „víkendových válečníků“, tedy lidí,...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.