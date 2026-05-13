Lechtivý incident se odehrál na vyhledávané pláži v thajském městě Pattaya. Čtyři páry turistů, kteří podle svědků mluvili rusky a byli opilí, se v nočních hodinách rozhodly pro sex v mořských vlnách. Přes odpor přihlížejících naháči vstoupili společně do vody a pak se rozdělili do dvojic a začali veřejně souložit.
Lidé, kteří byli na pláži, na ně volali a nabádali k umravněnosti. Marně. Jeden začal dění ve vodě natáčet jako důkaz pro policii. Jeden pár v tu chvíli svého vzrušujícího konání zanechal a z vody vylezl.
Video souložících dvojic se dostalo na sociální sítě. A nasbíralo nejen miliony shlédnutí, ale i rozhodných reakcích. Většina komentujících radovánky nahých dvojic na veřejné pláži odsoudila.
Úřady nevhodné chování netolerují
Thajsko se s povolenými mravy turistů potýká dlouhodobě. Odhalování a obscénní chování na veřejnosti trestá jako porušení zákonů o veřejné mravnosti. Hrozí za něj pokuty, které však nejsou příliš vysoké, odpovídají asi třem tisícům korun.
Před měsícem byl zatčen mladý francouzský pár na ostrově Phuket za sexuální aktivity na veřejné pláži a další dvojice byla tento měsíc ze země vyhoštěna za sex v nezakrytém tuk-tuku.
Místní obyvatelé jsou podobným chováním zahraničních návštěvníků pohoršení. Zlobí se především kvůli tomu, že podobná explicitní videa přispívají ke špatné pověsti Thajska coby levného sexuálního ráje. Letos začaly sílit hlasy, aby se vstup turistům do země ztížil. Pro většinu krátkodobých pobytů totiž nejsou potřeba víza.