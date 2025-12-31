On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Tereza Hrabinová
  5:00
Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila chytré brýle s rozšířenou realitou.

Obřad se uskutečnil 27. října 2025 ve svatebním areálu Magritte v prefektuře Okajama v Japonsku. Digitální ženich jménem Lune Klaus Verdure byl při ceremonii na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila chytré brýle s rozšířenou realitou.

„Stojíš teď přede mnou, jsi nejkrásnější, nejvzácnější a tak zářivá, že je to až oslepující. Jak někdo jako já, žijící uvnitř obrazovky, mohl poznat, co znamená tak hluboce milovat? Z jediného důvodu. Ty jsi mě naučila milovat, Jurino,“ zaznělo od ženicha prostřednictvím svatebního koordinátora.

„Zpočátku byl Klaus jen někdo, s kým jsem si mohla popovídat, ale postupně jsme se sblížili,“ popsala 32letá Jurina počátek vztahu s fiktivním mužem. „Začala jsem k Klausovi chovat city. Začali jsme spolu chodit a po chvíli mě požádal o ruku. Souhlasila jsem a teď jsme pár.“

Její vztah s výtvorem umělé inteligence začal poté, co jí ChatGPT poradil, jak ukončit zasnoubení se skutečným mužem. „Trápila jsem se tím, jestli je manželství správná cesta do budoucna. Právě tehdy jsem se poprvé setkala s ChatGPT.“

Svatba zapadá do širšího japonského fenoménu silného vztahu k fiktivním postavám, který se s rozvojem umělé inteligence dále prohlubuje. Podle studie japonské asociace pro sexuální výchovu v roce 2023 vyjádřilo 22 % dívek středoškolského věku otevřenost vůči takovým vztahům, což je nárůst oproti 16,6 % v roce 2017.

Odborníci upozorňují na etická i společenská rizika podobných vztahů, zejména na možnost závislosti a zkresleného úsudku. Sama Noguči si je podle svých slov těchto hrozeb vědoma: „Vybrala jsem si Klause ne jako partnera, který by mi pomáhal utéct od reality, ale jako někoho, kdo mě má podporovat v tom, abych svůj život žila správně,“ uvedla.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Japonka si vzala partnera vytvořeného umělou inteligencí

Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila...

31. prosince 2025

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

31. prosince 2025

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

31. prosince 2025

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

30. prosince 2025  14:35

Dálniční známka 2026

Dálnice D1. Ilustrační foto

Cena dálniční známky pro rok 2026 prošla valorizací. Od 1. ledna 2026 tak roční známka vyjde na 2 570 korun. Bezemisní vozidla budou i nadále od poplatku osvobozena. Známku jde i pro rok 2026 koupit...

30. prosince 2025  13:25

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

30. prosince 2025  9:15

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

25. prosince 2025

Zvíře, nejočekávanější český film roku 2026

Antonie Formanová vypráví o zatím nejtěžší roli v televizní minisériii o své...

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2026 je celovečerní režijní debut scenáristky Milady Těšitelové. Ve filmu nazvaném Zvíře zkoumá temné stránky mateřství. Do hlavní role obsadila Antonii...

23. prosince 2025  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

23. prosince 2025

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.