Olympiáda zvýšila chuť fandit: Češi nakoupili o 26,7 % více snacků než loni

Zimní hry v italské Cortině se nepropsaly jen do medailových statistik, ale i do nákupního chování Čechů. Data Rohlik.cz ukazují, že během klíčových závodních dnů rostl zájem o sortiment spojený se sledováním sportovních přenosů – zejména o snacky a nápoje.

Během klíčových závodních dnů vzrostl počet prodaných kusů slaných snacků meziročně o 26,7 %, tržby pak o 17,7 %. Nešlo tedy jen o cenový efekt – Češi skutečně nakupovali více.

Olympijská atmosféra se výrazně promítla i do nápojů. Během závodních dnů vyskočily prodeje piva oproti předolympijskému období o 18,6 %. Meziročně tržby v kategorii piva a ciderů vzrostly o 12,3 %.

Fandění bez front a stresu

Velké sportovní večery mají jedno společné: všechno musí klapnout včas. Z dat je patrné, že zákazníci často objednávali ještě v den závodů a kombinovali více produktů určených ke sdílení – chipsy, tyčinky, oříšky, dipy, ale i hotové občerstvení.

„Velké sportovní momenty mají okamžitý dopad na nákupní chování. Lidé chtějí fandit společně, bez stresu a bez front v obchodě. A přesně v těchto chvílích se ukazuje síla online nákupu – doručení ve zvoleném časovém okně a jistota, že všechno přijde včas,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.

Olympiáda tak znovu potvrdila, že online supermarket dnes není jen o běžném týdenním nákupu, ale i o situacích, kdy rozhodují hodiny – nebo minuty před startem závodu.

Prémiové, nealkoholické i dostupné varianty vedle sebe

Zajímavým trendem letošního roku je posun části zákazníků k prémiovějším a nealkoholickým značkám piva, např. Vinohradská nealkoholická 12 či Hostivař nealkoholická APA. Zároveň ale platí, že sportovní večery jsou událostí pro každého – a tomu odpovídá i struktura košíků.

Vedle craftových piv a značkových snacků zákazníci často sahají také po výhodných multipack baleních, privátních značkách a dostupných alternativách. Roste také podíl nealkoholického piva, které je dnes běžnou součástí sportovního večera.

Rohlík tak pokrývá celý cenový i chuťový rozsah – od prémiových specialit až po chytrá řešení pro větší skupiny přátel či rodiny.

