Od stáže k houbovým extraktům Sibi a spolupráci s AV ČR

Komerční sdělení   4:00aktualizováno  4:32

ilustrační obrázek | foto: Sibi

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Vědecká stáž přivedla Evgenyho Razumova do Česka, kde později založil společnost Sibipharm, českého výrobce houbových doplňků stravy značky Sibi. Firma se zaměřuje na medicinální houby a houbové extrakty a v roce 2026 podepsala memorandum o spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.

Od stáže k vlastní výrobě

Zakladatelem společnosti je doc. Ing. Evgeny Razumov, DrSc. „Můj otec vedl ekologickou organizaci a v naší rodině jsme měli k přírodě vždy blízko,“ vypráví. Medicinální houby ho zaujaly svou úlohou v přírodní rovnováze: podílejí se na rozkladu organické hmoty, obnově lesů a koloběhu látek.

Po stáži na České zemědělské univerzitě pokračoval Razumov ve vědecké práci. S Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze zkoumal houbové extrakty, s Technickou univerzitou ve Zvolenu přírodní sloučeniny včetně betulinu z březové kůry. Tyto zkušenosti přenesl do vlastní výroby.

Ve Středočeském kraji firma část hub sama pěstuje a ve vlastní výrobě zpracovává suroviny na extrakty a další doplňky stravy.

Podle Razumova roste zájem o každodenní péči o sebe napříč generacemi. Ve stresu a únavě ženy po 45. roce častěji přemýšlejí o kvalitě života, také v období menopauzy. Jedním ze směrů vývoje produktů pro ně je maitake, známá jako „tančící houba“. Medicinální houby vnímá jako součást péče o sebe spolu s výživou, spánkem a pohybem.

Co jsou adaptogenní houby a jak pomáhají tělu?

Houby vytvářejí rozmanité přírodní sloučeniny. Z plísní pochází penicilin, který zahájil éru širokého používání antibiotik, i první objevený statin, mevastatin. Dnes se výzkumníci věnují beta-glukanům, dalším polysacharidům, triterpenům a jiným houbovým látkám.

Medicinální neboli funkční houby jsou druhy využívané pro své přírodní bioaktivní látky. Označení adaptogenní se používá v souvislosti s odolností vůči zátěži a únavě. Mykoterapie znamená využívání hub v péči o zdraví; navazuje zejména na dlouhou tradici asijských kultur a dnes se propojuje s výzkumem konkrétních látek a extraktů.

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Které houby se zkoumají v souvislosti s imunitou a vitalitou?

Mezi známé druhy patří reishi, čaga, cordyceps, hericium a hlíva. V souvislosti s imunitou se zkoumá zejména působení houbových beta-glukanů. Při výběru proto záleží na druhu houby, obsahu látek a způsobu zpracování.

Perspektivní houbou z vědeckého i praktického hlediska je hericium. Zkoumá se v souvislosti s pamětí, kognitivními funkcemi a neuroplasticitou. V klinické studii K. Moriho a kolegů z roku 2009 jeho užívání zlepšovalo výsledky kognitivních testů u účastníků s mírnou kognitivní poruchou.

Jak využít houbovou kávu a čaje?

Houby lze zařadit i do každodenních nápojových rituálů. Houbová káva Sibi „5 energií“ spojuje instantní arabiku s extrakty z reishi, hericia, čagy, Cordyceps sinensis a lišky. Houbové čaje a bylinné směsi s houbami nabízejí další způsob užívání; v nabídce jsou například IMUNO, DOBRÁ PAMĚŤ, PROTISTRES nebo SLADKÉ SPANÍ. Připravují se podle návodu konkrétního produktu.

Na čem závisí kvalita extraktu?

Sibipharm má v sortimentu více než 20 druhů medicinálních hub, včetně čagy, reishi, cordycepsu, hericia a coriolusu. Vyrábí desítky produktů: extrakty, vitaminové komplexy s houbami, kryoprášky a houbové čaje. Při zpracování klade důraz na zachování biologicky aktivních látek.

Na základě smlouvy s Českou zemědělskou univerzitou v Praze sbírá Sibipharm medicinální houby v jejích lesích: troudnatec pásovaný, troudnatec kopytovitý, březovník, lišky a další druhy.

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Pro výrobce je důležitý druh houby, kvalita suroviny a způsob zpracování. Houby obsahují mnoho sloučenin; u reishi odborná literatura popisuje přes 400 biologicky aktivních látek. Cílem je získat potřebné složky a zachovat rozmanitost látek charakteristických pro daný druh.

Sibipharm používá dvojitou extrakci a ultrazvukovou kavitaci. Podle druhu houby a zamýšleného složení volí postupy získávání beta-glukanů, dalších polysacharidů, triterpenů a jiných složek.

Standardizovaný extrakt reishi v kapslích obsahuje 30 % beta-glukanů. Společnost Sibipharm deklaruje obsah beta-glukanů díky irské společnosti Megazyme. Kontrola kvality probíhá ve spolupráci s mezinárodní laboratoří ALS Czech Republic a zahrnuje rozbory na těžké kovy a mikrobiologickou čistotu. U standardizovaných extraktů v kapslích firma poskytuje výsledky měření deklarovaného obsahu jednotlivých látek.

Lidé a věda za značkou

Memorandum s Biologickým centrem AV ČR otevírá možnosti výměny znalostí s předními vědci a diskuse o perspektivních výzkumech. Firma chce tyto poznatky využívat při výběru surovin, zdokonalování extrakce a vývoji produktů, zvyšovat jejich kvalitu a účinněji využívat přírodní houbové látky.

Hlavním konzultantem Sibipharm je prof. Ing. Štefan Barcík, CSc., jehož znalosti technologií a přírody pomohly rozvoji firmy. Jeho dědeček se po první světové válce věnoval sportu a ozdravným praktikám. Později působil jako osobní strážce rodiny Tomáše Garrigua Masaryka a zajišťoval bezpečnost jeho dcery Alice Masarykové.

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Razumova ovlivnil také přístup MUDr. Evy Klimešové k využívání medicinálních hub v praxi. Probírali spolu dlouhověkost, únavu, mikrobiom i péči o klouby a kosti.

Klimešová čagu nazývá „královnou hub“ a upozorňuje na melaniny a polyfenoly. Její polysacharidy se zkoumají v souvislosti se střevním mikrobiomem, který se podílí na fungování imunity a udržování střevní bariéry.

„Asi nejdůležitější je vidět, že produkty pomáhají lidem cítit se lépe, klidněji a mít více energie. Pak člověk ví, že to všechno mělo smysl,“ říká Razumov.

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