V článku se dále dozvíte
- O Expozici Sochy v ateliéru
- Představení autorů:
1. Jaroslav Róna
2. Michal Gabriel
3. Viktor Frešo
4. Tomáš Pavlacký
5. Stefan Milkov
- Doplňování expozice
- Praktické informace
Umění stále v pohybu
Sochu nelze vnímat jen z jednoho místa. Nutí diváka popojít, změnit úhel pohledu, přiblížit se k povrchu a někdy také poodstoupit, aby se její tvar ukázal v celé síle. Právě na tomto bezprostředním setkání s hmotou staví letní výstava v Brně, která v Ateliéru Graciano propojuje tvorbu několika generací českých a slovenských autorů.
Expozice nazvaná Sochy v ateliéru začíná přibližně dvaceti monumentálními i komornějšími plastikami. Není však zamýšlena jako celek, který je jednou provždy dokončený. Během svého trvání se má postupně proměňovat a rozrůstat o další díla. Návštěvník, který přijde opakovaně, tak může stejný prostor pokaždé zažít v trochu jiných souvislostech. Výstava je přístupná bez úvodní vernisáže, v běžné otevírací době ateliéru a zdarma.
Sochy v ateliéru – praktické informace:
Pět sochařů, pět rozdílných světů
Jedním z nejsilnějších motivů výstavy je kontrast. Vedle sebe se ocitají autoři, kteří zásadně formovali české umění už na konci osmdesátých let, a sochaři mladší generace, kteří tradiční pojem plastiky dále rozšiřují.
„Sám se je snažím dělat tak, aby k nim lidé mohli a měli možnost se jich dotýkat.“
Jaroslav Róna
Některá díla pracují s bronzem, kamenem nebo dřevem a připomínají starověké idoly, hrdiny či bytosti z neznámých civilizací. Jiná se přibližují konceptuálnímu umění, využívají průmyslové materiály nebo reagují přímo na architekturu místnosti. Společným tématem není jednotný styl, ale otázka, jak může fyzický objekt působit na člověka i prostor kolem něj.
1. Jaroslav Róna Temné příběhy, hrdinové a ztracené civilizace
Díla Jaroslava Róny bývají na první pohled snadno rozpoznatelná. V jeho sochách a obrazech se setkávají fantastické světy, historie, archaické stavby, podivné stroje i osamělé postavy. Často působí, jako by byly pozůstatkem dávno zaniklé kultury nebo předmětem přivezeným z neznámé budoucnosti.
Rónovou tvorbou procházejí mýty, archetypy, hrdinství, osudovost i temnější stránky lidské civilizace. Na výstavě zastupuje polohu založenou na výrazném příběhu, syrové hmotě a monumentálním působení.
Jeho plastiky přitom nemusejí divákovi nabídnout jednoznačné vysvětlení, ale mohou připomínat bojovníka, strážce, stroj i modlu. Právě tato nejednoznačnost je jedním z důvodů, proč Rónova díla vyvolávají dojem, že za jejich povrchem pokračuje mnohem rozsáhlejší příběh.
Jaroslav Róna
2. Michal Gabriel Lití bronzu i 3D tisk
Také Michal Gabriel patřil k zakladatelům Tvrdohlavých, jeho sochařský svět je však odlišný od Rónova. Ústředním tématem se pro něj stává lidská a zvířecí figura – od postavy uprostřed soustředění až po koně, šelmy nebo žraloky.
Gabriel pracuje s tradičními materiály, jako jsou bronz, dřevo a laminát, zároveň ale dlouhodobě experimentuje s novými postupy. Proslul například plastikami sestavenými ze svařovaných nerezových skořápek vlašských ořechů, které na povrchu sochy vytvářejí neobvyklou organickou strukturu.
Galerie jej představuje také jako jednoho z prvních českých autorů, kteří začali při tvorbě soch systematicky využívat 3D tisk. Jeho účast tak výstavu propojuje nejen s historií Tvrdohlavých, ale také se současnou brněnskou uměleckou scénou.
Michal Gabriel
3. Viktor Frešo Nadsázka i provokace a figura
Slovenský umělec Viktor Frešo představuje výrazně odlišnou polohu. Pohybuje se mezi sochařstvím, objektem, malbou a konceptuálním uměním. Jeho práce bývají přímočaré, ironické, sebevědomé a někdy záměrně provokativní.
Do brněnské expozice přináší popartovou estetiku, radikální gesto a velkoformátové objekty, které se nesnaží splynout s okolím. Naopak si o pozornost často řeknou dříve, než divák vůbec začne přemýšlet o jejich významu.
Jeho tvorba může fungovat jako protiváha k vážným mýtům nebo duchovně působícím plastikám ostatních autorů. Ukazuje, že současná socha může pracovat také s humorem, přeháněním, banalitou nebo záměrně nepohodlnou reakcí publika.
Viktor Frešo
4. Tomáš Pavlacký Socha nekončí na svém okraji
Nejmladší generaci mezi hlavními vystavujícími zastupuje Tomáš Pavlacký. Jeho tvorba se pohybuje mezi tradičním sochařským řemeslem, konceptuálním uvažováním a materiálovým experimentem.
Pavlackého objekty nevznikají pouze jako samostatné dekorativní předměty. Reagují na okolní architekturu, mění způsob, jakým se člověk v prostoru pohybuje, a často stavějí vedle sebe zdánlivě neslučitelné materiály – průmyslové prvky, technické hmoty a organické struktury.
Důležitou součástí jeho práce může být také čas, tíha nebo proměna materiálu. Někdy je na objektu patrný samotný proces vzniku či působení vnějších sil. Divák tak nesleduje pouze hotový tvar, ale také stopy události, která jej vytvořila.
Tomáš Pavlacký
5. Stefan Milkov Mezi starověkým idolem a futuristickou bytostí
Milkov spojuje tradiční sochařské materiály s archetypálními tvary, mytologií a místy také s futuristickou estetikou.
Jeho plastiky charakterizují čisté linie, výrazná silueta a schopnost působit monumentálně i v relativně komorním formátu. Postavy mohou připomínat idoly zaniklých civilizací, totemy nebo bytosti stojící na hranici lidského, zvířecího a nadpřirozeného světa. Milkov pracuje především s bronzem, ale také se dřevem, kamenem a moderními lamináty.
Do společné expozice tak přináší další podobu vztahu mezi minulostí a současností. Zatímco Rónovy plastiky často naznačují dramatický příběh, Milkovovy formy mohou působit klidněji a meditativněji – jako pevné body, kolem nichž se mění prostor i pohled návštěvníka.
Stefan Milkov
Výstava, která vybízí k návratu
Sochy v ateliéru nejsou jen přehlídkou známých jmen. Výstava ukazuje, jak rozdílně lze přemýšlet o lidské postavě, zvířeti, materiálu, mýtu nebo prostoru. Vedle pětice hlavních autorů mají postupně přibývat také práce Emanuela Kodeta a autorské dvojice Brož & Brožová.
Díky průběžnému doplňování se expozice může měnit ještě před svým zakončením. Právě návštěva ateliéru, v němž sochy nestojí v anonymním muzejním sále, ale vytvářejí vzájemný dialog, může být příležitostí také pro lidi, kteří běžně na výstavy současného umění nechodí.
Michal Gratcl
Není studovaný v uměleckém oboru, ale dává do práce v galerii obrovskou energii především díky lásce k umění, kterému se věnuje už více než 30 let. „Nejsme galerie white cube, ale kombinujeme současné umění se starožitnostmi, designem a luxusními šperky. Baví to mě i lidi, kteří pro mě pracují,“ vysvětluje galerista Michal Gratcl.
Obsah vznikl ve spolupráci s Galerií Graciano