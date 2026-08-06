Od bronzu po 3D tisk. Výstava v Brně představuje pět moderních sochařů

Ve spolupráci   12:35

Galerie Graciano v Brně během léta představuje pět výrazných sochařských osobností | foto: Galerie Graciano

Ateliér Graciano v Brně během léta představuje pět výrazných sochařských osobností, jejichž díla se pohybují od temných mýtů a archetypů přes experimenty s prostorem až po ironii a popartovou nadsázku. Brněnská výstava navíc nezůstává stejná – další plastiky do ní postupně přibývají.

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Umění stále v pohybu

Sochu nelze vnímat jen z jednoho místa. Nutí diváka popojít, změnit úhel pohledu, přiblížit se k povrchu a někdy také poodstoupit, aby se její tvar ukázal v celé síle. Právě na tomto bezprostředním setkání s hmotou staví letní výstava v Brně, která v Ateliéru Graciano propojuje tvorbu několika generací českých a slovenských autorů.

Expozice nazvaná Sochy v ateliéru začíná přibližně dvaceti monumentálními i komornějšími plastikami. Není však zamýšlena jako celek, který je jednou provždy dokončený. Během svého trvání se má postupně proměňovat a rozrůstat o další díla. Návštěvník, který přijde opakovaně, tak může stejný prostor pokaždé zažít v trochu jiných souvislostech. Výstava je přístupná bez úvodní vernisáže, v běžné otevírací době ateliéru a zdarma.

Sochy v ateliéru – praktické informace:

  • Termín konání: 20. 7. 2027 – 15. 9. 2027
  • Místo: Galerie Graciano, Veselá 39, Brno
  • Formát: Výstava je volně přístupná bez vernisáže, díla jsou průběžně doplňována
  • Vstupné: Zdarma

Pět sochařů, pět rozdílných světů

Jedním z nejsilnějších motivů výstavy je kontrast. Vedle sebe se ocitají autoři, kteří zásadně formovali české umění už na konci osmdesátých let, a sochaři mladší generace, kteří tradiční pojem plastiky dále rozšiřují.

„Sám se je snažím dělat tak, aby k nim lidé mohli a měli možnost se jich dotýkat.“

Jaroslav Róna

Některá díla pracují s bronzem, kamenem nebo dřevem a připomínají starověké idoly, hrdiny či bytosti z neznámých civilizací. Jiná se přibližují konceptuálnímu umění, využívají průmyslové materiály nebo reagují přímo na architekturu místnosti. Společným tématem není jednotný styl, ale otázka, jak může fyzický objekt působit na člověka i prostor kolem něj.

1. Jaroslav Róna Temné příběhy, hrdinové a ztracené civilizace

Díla Jaroslava Róny bývají na první pohled snadno rozpoznatelná. V jeho sochách a obrazech se setkávají fantastické světy, historie, archaické stavby, podivné stroje i osamělé postavy. Často působí, jako by byly pozůstatkem dávno zaniklé kultury nebo předmětem přivezeným z neznámé budoucnosti.

Rónovou tvorbou procházejí mýty, archetypy, hrdinství, osudovost i temnější stránky lidské civilizace. Na výstavě zastupuje polohu založenou na výrazném příběhu, syrové hmotě a monumentálním působení.

Dítě z Marsu, autor Jaroslav Róna

Hrdý bojovník, autor Jaroslav Róna

Jeho plastiky přitom nemusejí divákovi nabídnout jednoznačné vysvětlení, ale mohou připomínat bojovníka, strážce, stroj i modlu. Právě tato nejednoznačnost je jedním z důvodů, proč Rónova díla vyvolávají dojem, že za jejich povrchem pokračuje mnohem rozsáhlejší příběh.

Jaroslav Róna

  • Narozen: 1957
  • Studium: Sklářské výtvarnictví na pražské UMPRUM v ateliéru Stanislava Libenského
  • Umělecká dráha: Spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví
  • Známá díla: Pomník Franze Kafky v Praze, jezdecká socha Odvaha – Jošt Lucemburský v Brně, Mýtická loď v Bratislavě

2. Michal Gabriel Lití bronzu i 3D tisk

Také Michal Gabriel patřil k zakladatelům Tvrdohlavých, jeho sochařský svět je však odlišný od Rónova. Ústředním tématem se pro něj stává lidská a zvířecí figura – od postavy uprostřed soustředění až po koně, šelmy nebo žraloky.

Gabriel pracuje s tradičními materiály, jako jsou bronz, dřevo a laminát, zároveň ale dlouhodobě experimentuje s novými postupy. Proslul například plastikami sestavenými ze svařovaných nerezových skořápek vlašských ořechů, které na povrchu sochy vytvářejí neobvyklou organickou strukturu.

Autor Michal Gabriel

Autor Michal Gabriel

Galerie jej představuje také jako jednoho z prvních českých autorů, kteří začali při tvorbě soch systematicky využívat 3D tisk. Jeho účast tak výstavu propojuje nejen s historií Tvrdohlavých, ale také se současnou brněnskou uměleckou scénou.

Michal Gabriel

  • Narozen: 1960
  • Studium: Akademie výtvarných umění v Praze.
  • Umělecká dráha: Spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví; od roku 1998 vede sochařský ateliér na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.
  • Známá díla: Plastiky ze svařovaných nerezových ořechových skořápek

3. Viktor Frešo Nadsázka i provokace a figura

Slovenský umělec Viktor Frešo představuje výrazně odlišnou polohu. Pohybuje se mezi sochařstvím, objektem, malbou a konceptuálním uměním. Jeho práce bývají přímočaré, ironické, sebevědomé a někdy záměrně provokativní.

Do brněnské expozice přináší popartovou estetiku, radikální gesto a velkoformátové objekty, které se nesnaží splynout s okolím. Naopak si o pozornost často řeknou dříve, než divák vůbec začne přemýšlet o jejich významu.

Galerie Graciano, autor Viktor Frešo

Jeho tvorba může fungovat jako protiváha k vážným mýtům nebo duchovně působícím plastikám ostatních autorů. Ukazuje, že současná socha může pracovat také s humorem, přeháněním, banalitou nebo záměrně nepohodlnou reakcí publika.

Viktor Frešo

  • Narozen: 1974
  • Studium: Vysoká škola výtvarných umění a Akademie výtvarných umění v Praze
  • Známá díla: Figurální série Pičus / Niemand

4. Tomáš Pavlacký Socha nekončí na svém okraji

Nejmladší generaci mezi hlavními vystavujícími zastupuje Tomáš Pavlacký. Jeho tvorba se pohybuje mezi tradičním sochařským řemeslem, konceptuálním uvažováním a materiálovým experimentem.

Pavlackého objekty nevznikají pouze jako samostatné dekorativní předměty. Reagují na okolní architekturu, mění způsob, jakým se člověk v prostoru pohybuje, a často stavějí vedle sebe zdánlivě neslučitelné materiály – průmyslové prvky, technické hmoty a organické struktury.

Harpyje ve zlaté, autor Tomáš Pavlacký

Harpyje z bronzu, autor Tomáš Pavlacký

Důležitou součástí jeho práce může být také čas, tíha nebo proměna materiálu. Někdy je na objektu patrný samotný proces vzniku či působení vnějších sil. Divák tak nesleduje pouze hotový tvar, ale také stopy události, která jej vytvořila.

Tomáš Pavlacký

  • Narozen: 1988
  • Studium a generace: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
  • Známá díla: Spoluautor vodního prvku na Dominikánském náměstí v Brně

5. Stefan Milkov Mezi starověkým idolem a futuristickou bytostí

Milkov spojuje tradiční sochařské materiály s archetypálními tvary, mytologií a místy také s futuristickou estetikou.

Jeho plastiky charakterizují čisté linie, výrazná silueta a schopnost působit monumentálně i v relativně komorním formátu. Postavy mohou připomínat idoly zaniklých civilizací, totemy nebo bytosti stojící na hranici lidského, zvířecího a nadpřirozeného světa. Milkov pracuje především s bronzem, ale také se dřevem, kamenem a moderními lamináty.

Autor Stefan Milkov

Autor Stefan Milkov

Do společné expozice tak přináší další podobu vztahu mezi minulostí a současností. Zatímco Rónovy plastiky často naznačují dramatický příběh, Milkovovy formy mohou působit klidněji a meditativněji – jako pevné body, kolem nichž se mění prostor i pohled návštěvníka.

Stefan Milkov

  • Narozen: 1955
  • Studium: VŠUP v Praze
  • Umělecká dráha: Spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví
  • Známá díla: Jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách včetně Národní galerie v Praze

Výstava, která vybízí k návratu

Sochy v ateliéru nejsou jen přehlídkou známých jmen. Výstava ukazuje, jak rozdílně lze přemýšlet o lidské postavě, zvířeti, materiálu, mýtu nebo prostoru. Vedle pětice hlavních autorů mají postupně přibývat také práce Emanuela Kodeta a autorské dvojice Brož & Brožová.

Díky průběžnému doplňování se expozice může měnit ještě před svým zakončením. Právě návštěva ateliéru, v němž sochy nestojí v anonymním muzejním sále, ale vytvářejí vzájemný dialog, může být příležitostí také pro lidi, kteří běžně na výstavy současného umění nechodí.

Michal Gratcl

Není studovaný v uměleckém oboru, ale dává do práce v galerii obrovskou energii především díky lásce k umění, kterému se věnuje už více než 30 let. „Nejsme galerie white cube, ale kombinujeme současné umění se starožitnostmi, designem a luxusními šperky. Baví to mě i lidi, kteří pro mě pracují,“ vysvětluje galerista Michal Gratcl.

Michal Gratcl

Obsah vznikl ve spolupráci s Galerií Graciano

Témata: Jaroslav Róna

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