Zařídit obývací pokoj s jídelním koutem tak, aby prostor působil přirozeně a nenuceně, není vždy jednoduché. Každý kousek nábytku má svůj vliv – nejen na vzhled, ale i na to, jak doma fungujeme. Obývák spojený s jídelnou může být parádní prostor, pokud se k němu přistoupí chytře. Připravili jsme pro vás 5 praktických tipů, jak z těchto dvou místností vytvořit jeden sladěný, pohodlný a hlavně dobře využitelný celek.

1. Začněte od sedačky – udává styl i rozmístění nábytku

Sedačka je bez debat největší kus nábytku v obývacím prostoru, proto by měla být základem vašeho rozmýšlení. Určete, kam ji umístit, jak velkou potřebujete a jaký tvar bude nejvhodnější. Pro menší prostory se hodí rovné nebo L-kové sedačky, do otevřenějších dispozic můžete zvážit sedačku do U nebo volně stojící modulový systém.

Při výběru zohledněte:

Rozměry : Sedačka by neměla zabrat víc než 40 % plochy obývací části.

: Sedačka by neměla zabrat víc než 40 % plochy obývací části. Materiál : Látkové sedačky (např. mikrovlákno, bouclé, samet) jsou pohodlné a méně formální. Kožené (pravé či syntetické) zas působí luxusně a lépe se čistí.

: Látkové sedačky (např. mikrovlákno, bouclé, samet) jsou pohodlné a méně formální. Kožené (pravé či syntetické) zas působí luxusně a lépe se čistí. Barvy: Světlejší odstíny opticky zvětšují prostor, tmavé zas působí elegantně. Neutrální volbou je šedá, béžová nebo pastelové zemité tóny.

Vyberte si sedačky, které ladí nejen s podlahou, ale i se stěnami a zbytkem nábytku. Zohledněte také detaily jako nožky (dřevěné vs. kovové), švy, potahy se snímatelnými potahy, anebo zabudované USB porty a polohovatelnost.

2. Myslete na proporce – nábytek musí dýchat

Jednou z nejčastějších chyb, na kterou lidé při zařizování narážejí, je zbytečně přeplněný prostor. Zvlášť u otevřených dispozic, kde je obývák propojený s jídelnou, to může být znát. Pokud máte třeba 30 m², zkuste si prostor rozdělit nanečisto: přibližně 60 % věnujte obývací části, 30 % jídelně a zbytek – zhruba 10 % – nechte volný pro průchod nebo pár drobností navíc. Tak si udržíte vzdušnost a pohodlí bez zbytečného chaosu.

Vyberte nábytek do obýváku, který je vzdušný, ideálně na nožičkách. Skříně nebo obývací stěny by neměly zabírat celou stěnu. Komody, TV stolky a police kombinujte s otevřeným prostorem, který dá nábytku „dýchat“.

3. Jídelní stůl a židle vybírejte podle prostoru i potřeby

Před výběrem stolu si promyslete, kolik lidí u něj pravidelně bude sedět. Pro čtyřčlennou rodinu se hodí stůl 120 × 80 cm, ale pokud často hostíte, zvažte rozkládací variantu s délkou až 180 cm.

Vhodný jídelní stůl:

Materiál : Masivní dřevo (dub, buk) je odolné a trvanlivé. Lamino je levnější, ale méně odolné. Sklo působí vzdušně, ale vyžaduje častější údržbu.

: Masivní dřevo (dub, buk) je odolné a trvanlivé. Lamino je levnější, ale méně odolné. Sklo působí vzdušně, ale vyžaduje častější údržbu. Tvar: Obdélníkový stůl se hodí ke zdi, kulatý do středu místnosti.

Jídelní židle by měly být pohodlné, ale také esteticky sladěné. Sedák ve výšce cca 45 cm, opěrka zad alespoň 35 cm a materiál, který se snadno čistí. Do moderních interiérů se hodí židle s kovovou konstrukcí a koženým sedákem, do přírodně laděných pak dřevěné s textilním čalouněním.

4. Barevná a materiálová harmonie dělá divy

Při výběru barev platí jednoduché pravidlo: držte se maximálně tří odstínů. Jedna hlavní barva, jedna doplňková a jedna, která to celé trochu oživí – tzv. akcentní. Třeba taková kombinace světle šedé sedačky, bílého jídelního stolu a pár tmavě modrých prvků v podobě polštářů, židlí nebo dekorací může působit vyváženě a přitom zajímavě. A pokud jde o materiály – dřevo s kovem dodá prostoru lehce industriální šmrnc, zatímco spojení dřeva a textilií vytváří útulnější, domáčtější atmosféru.

Zaměřte se i na textilie: koberce, závěsy a potahy sjednotí prostor a propojují obě zóny. Kvalitní koberec pod stůl (alespoň 200 × 300 cm) dodá jídelně optický rámec.

5. Nepodceňujte doplňky – sjednocují celek

Obrazy, zrcadla, svítidla nebo pokojové rostliny dokáží prostor zjemnit a propojit. Volte podobné materiály a odstíny, jaké už v interiéru máte. Světlo hraje klíčovou roli – do jídelny volte větší závěsné svítidlo přímo nad stůl (ideálně 60–90 cm nad deskou), v obýváku kombinujte stropní a doplňkové světlo (stojací lampa, LED pásek).

Závěr

Zkombinovat sedačku, nábytek do obýváku, jídelní stůl a židle tak, aby prostor působil jako celek, není jen o vkusu. Je to hlavně o rovnováze, s čím vám v Pohodlí Phase pomůžeme. O tom, kolik si toho do prostoru pustíte, jak vám bude sloužit a jak se v něm budete cítit.

Nebojte se kombinovat, ale vždy s rozmyslem. Vytvořte si domov, kde spolu vše ladí a který vás bude bavit každý den.