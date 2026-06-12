Plně automatizované stánky jsou podle čínského veletrhu optoelektroniky budoucností v rychlém občerstvení. Zákazník si objedná, zaplatí a o zbytek se postará robot. Nepotřebuje přestávky na toaletu, dovolenou ani nemocenskou a může obsluhovat zákazníky 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
V době, kdy je i v Česku stále těžší sehnat pracovníky do fastfoodu, se to zdá jako logické řešení. Na druhou stranu právě pro studenty bývají takové práce oblíbenou brigádou, kde si mohou přivydělat bez zvláštních kvalifikačních požadavků. A zatímco robot zvládne připravit porci zmrzliny přesně podle programu, s návštěvníkem si o počasí, škole nebo plánech na víkend nepopovídá.
Ale i roboti mají nevýhody. Sice se neunaví a vydrží pracovat celý den ve stejném tempu, ale nezrychlí, když se před stánkem vytvoří dlouhá fronta. A hlavně si s člověkem nepopovídají. Ne každý zákazník to má v oblibě, ale někdy bývá pár milých slov lepší zážitek než samotná zmrzlina.