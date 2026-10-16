Obří dýně na útěku. Lidé v USA čelili halloweenské pohromě

Velká nafukovací dýně, připravená jako dekorace na festivalu k blížícímu se svátku v Severní Karolíně, se v neděli utrhla ze svého ukotvení během silného větru. Kutálela se po ulici a strhla na sebe pozornost přihlížejících. Protože by však její počínání v silničním provozu nemuselo být bezpečné, muž, který ji natáčel, nakonec pomohl uprchlou dýni zajistit.
Tykev prchla z dýňového festivalu
Farma Phillips Farm, z níž dýně utekla, na Instagramu poděkovala za její zpacifikování a navrácení. Uvedla, že letošní dýňový festival se jí trochu vymkl z rukou, ale nakonec si všichni užili „gourdgeous Sunday“, což by se dalo přeložit jako tykvovitě nádhernou neděli (gourd – tykev, gorgeous – nádherný).
|
Rekordní dýně denně vypila až 200 litrů vody, manipulovat s ní musel nakladač
Podobné setkání tykvovitého druhu zažili v nedávných dnech i lidé v Dubuque v americkém státě Iowa. Do ulici na samostatnou procházku se vydala nafukovací dýně, kterou k tomu taktéž pobídl silný vítr. I v tomto případě byla kulatá oranžová delikventka ohrožující bezpečnost omezena na svobodě a zajištěna.
Video, které se následně objevilo na sítích, okomentovala Pam McCarronová. „Tohle není vytvořené umělou inteligencí. Opravdu se to stalo a já jsem seděla v autě, kterého se to týkalo,“ řekla. „Myslím, že jsem zachovala docela chladnou hlavu, ale něco takového člověk nevidí každý den.“ Podle policie nebyl nikdo zraněn a nedošlo ke škodě na majetku.
|
Kniha v šalině spojuje Halloween, knihy a tramvaje ve dvou tematických jízdách
Dýňové delikventy vs. policie
Uprchlé dýně v období kolem Halloweenu nejsou v USA ojedinělým jevem. Před dvěma lety čelilo město Bay Village v Ohiu jiné kulaté a tykvovité výtržnici, kterou musel k rozumu přivést až přivolaný policista.
Při zásahu kladla odpor a celou svou nafouklou vahou zavalila zasahujícího muže zákona, který tak musel požádat o pomoc kolegu. Nakonec se dýni podařilo zabránit v dalším útěku díky zátarasu v podobně policejního vozu a byla předána svému majiteli.