V newyorském hotelu Baccarat se odehrála neobvyklá podívaná. Francouzský buldoček jménem Bubba tam odpočíval v salonku v elegantní vestě a obojku posetém diamanty.
Za vším stojí projekt Diamonds Are a Dog’s Best Friend, který vznikl ve spolupráci hotelu a značky The D Diamond New York. Ta se specializuje na ručně vyráběné obojky z 18karátového zlata a pravých diamantů – přesně na míru konkrétním psům.
Nová služba je určená hostům, kteří chtějí dopřát svým mazlíčkům stejný luxus jako sobě. Součástí je soukromá konzultace přímo na pokoji, kde si majitelé spolu s návrhářkou vytvoří obojek na míru – často u sklenky šampaňského. Výsledkem jsou šperky, jejichž cena běžně začíná na tisících dolarů, ale může se vyšplhat až k milionům.
Značku založila Racheli Waters Shamirová a inspirací jí prý byly její čivavy z útulku Luli a Fancy. Luxusní obojky tak podle ní nejsou jen o luxusu, ale i o vztahu mezi majitelem a zvířetem.
Název projektu si pohrává s ikonickou písní Diamonds Are a Girl’s Best Friend, kterou proslavila Marilyn Monroe ve filmu Páni mají radši blondýnky.
O zájem není nouze. Podle dostupných informací si bohatí majitelé pořizují diamantové doplňky pro pudly, buldoky i čivavy. Někteří je berou jako investici, jiní jako rodinné dědictví.
Zdá se tak, že slavné tvrzení o diamantech jako nejlepším příteli žen dostalo nový rozměr. Teď zdobí i ty, kteří místo večírků chodí na procházky.