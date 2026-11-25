Když James Brennan v americkém Detroitu čekal minulý týden obyčejnou zásilku se šamponem, netušil, že mu ji Amazon pošle dronem. „O doručení dronem jsem nežádal a předpokládal jsem, že mi balíček jako obvykle nechají přede dveřmi,“ popsal. Když mu ale v pátek přišlo upozornění, že má vyhlížet bezpilotní stroj, vyšel před dům v rezidenční čtvrti Huntington Woods na předměstí Detroitu s telefonem. „Myslel jsem si, že z toho bude zábavná historka na Den díkůvzdání nebo do práce. Chtěl jsem si to jen natočit. Vůbec jsem nečekal, že se stane něco takového.“ Natočil totiž záběry, které za pár dnů obletěly svět.
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Dron MK30 amerického giganta Amazon zásilku se šamponem úspěšně položil na zem a začal znovu stoupat. Jenže při odletu narazil do kabelu. Video pořízené z protější strany ulice zachycuje, jak se dron po nárazu rozkýval a nakonec spadl na střechu Brennanovy garáže. „Několikrát se zakymácel a pak se přehoupl nad garáž,“ popsal zákazník. „Tak nějak si tam lehl a umřel. Jakmile dopadl, motory se vypnuly a bylo po všem.“
Pracovníci Amazonu podle Brennana dorazili rychle a havarovaný dron vážící skoro 40 kilogramů ze střechy odvezli. Nehoda však měla jeden vedlejší následek: několik sousedů dočasně přišlo o internetové připojení, protože stroj při pádu zasáhl kabel.
Přestože při nehodě nebyl nikdo zraněn, považuje se za letecký incident, který musí prošetřit Federal Aviation Administration (FAA – zhruba Federální letecká správa).
Létají i v Evropě
Není to zdaleka první nehoda doručovacího dronu, se kterou se potýká služba pojmenovaná Prime Air. Například loni v říjnu hned dva drony v arizonském Tollesonu narazily do stavebního jeřábu. Podle vyjádření Amazonu je však počet nehod v porovnání s množstvím doručených zásilek minimální, přesná čísla ovšem nesděluje.
Službu, která slibuje doručení zásilek o váze do pěti liber (přibližně dva a čtvrt kilogramu) do dvou hodin od objednání, momentálně nabízí v okolí jedenácti skladišť v USA. Amazon spustil letecké doručování před čtyřmi lety, na vývoji však firma pracovala nejméně od roku 2013.
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Do konce letošního roku chce zásilky za použití dronů přepravovat v pěti stovkách lokací napříč Spojenými státy. S automatický způsobem přepravy bez využití lidské síly už americký gigant expandoval i do Evropy.
Pilotní projekt běžel přesně rok od prosince 2024 v okolí středoitalského San Salva v kraji Abruzzo. Znovu Amazon v Evropě nasadil drony letos v květnu, zatím však létají kolem jediného z přibližně třiceti skladů ve Velké Británii.