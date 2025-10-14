Nový trend letošního podzimu se jmenuje Puding s vidličkou. Šíří se z Německa

Tereza Hrabinová
  11:42
Davy lidí se začaly scházet ve veřejných prostorech, aby společně jedly pudink. Vidličkou. Ano, opravdu. Bez lžíce. Takzvaný „Pudding mit Gabel“ (pudink s vidličkou) je nový virální fenomén, který si od srpna podmanil sociální sítě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Trend začal v německém městě Karlsruhe, kde se 28. srpna poprvé sešlo okolo dvou stovek lidí na akci „pudink s vidličkou“. Videa z akce získala velkou pozornost na Instagramu. Na záběrech jsou účastníci, jak si před konzumací poklepávají vidličkami na víčka kelímků a společně odpočítávají do deseti. Poté následuje první sousto.

ntv @ntv.de

Wer von euch war bei "#Pudding mit der #Gabel" schon dabei? �� Holt euch unsere kostenlose App für mehr News. #ntv #nachrichten

10. října 2025 v 14:08, příspěvek archivován: 10. října 2025 v 14:08

Z akce se rychle stal hit také na TikToku, kde se začala objevovat série podobných videí z dalších německých měst, například Mnichova, Hamburku, Hannoveru nebo Stuttgartu.

V Berlíně se o prvním říjnovém víkendu v parku na severním břehu Sprévy shromáždilo přes tisíc mladých lidí. „Měla jsem FOMO. Přišlo mi to trochu hloupé, ale chtěla jsem vidět, kolik lidí přijde,“ řekla deníku The Washington Post jedna z návštěvnic, dvaadvacetiletá Jette. Dnes už globalizovaná anglická zkratka FOMO znamená „fear of missing out“, tedy strach z promeškání.

Průměrný věk účastníků se pohyboval kolem jednadvaceti let. Setkání začalo tiše: lidé postávali ve skupinkách po třech až čtyřech a drželi kelímky s pudinkem. Pak někdo přinesl zhruba metr vysoký reproduktor a pustil techno. Nálada se rychle uvolnila. Někteří si zapalovali jointy, jiní popíjeli pivo.

johannarudiger

What’s it really like at the viral Pudding mit Gabel meetup in Berlin

#puddingmitgabel

5. října 2025 v 21:37, příspěvek archivován: 10. října 2025 v 14:25
oblíbit odpovědět uložit

Pudinková setkání se mezitím rozšířila i do Rakouska a Švýcarska. Další akce „Pudding mit Gabel“ je naplánována na 19. října také v newyorském Central Parku.

Proč právě pudink? A proč s vidličkou? Podle organizátorů je cílem především budování komunity a navazování nových přátelství ve světě, který se zdá čím dál tím víc roztříštěný. Pudink přitom představuje nenákladný, snadno dostupný způsob, jak vytvořit společný zážitek bez velkých příprav nebo výdajů. Proč se jí zrovna vidličkou, nikdo vysvětlit nedokáže.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší...

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se...

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

Lubomír Metnar

Lubomír Metnar byl od června 2018 do prosince 2021 ministrem obrany ve druhé vládě Andreje Babiše. Bezpečnostní specialista Metnar je bývalý policejní vyšetřovatel. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem...

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší...

13. října 2025  10:06

Lubomír Metnar

Lubomír Metnar byl od června 2018 do prosince 2021 ministrem obrany ve druhé vládě Andreje Babiše. Bezpečnostní specialista Metnar je bývalý policejní vyšetřovatel. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem...

10. října 2025  15:04

Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se...

10. října 2025  11:49

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

9. října 2025  13:51

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního prostředí....

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  8.10 13:17

Vánoce a advent 2025

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

7. října 2025  8:58

Antonín Staněk

Vysokoškolský pedagog Antonín Staněk převezme v Europarlamentu mandát za Filipa Turka, který byl v říjnu 2025 zvolen do české Sněmovny. V letech 2014 až 2018 byl primátorem Olomouce. V červnu 2018 ho...

29. června 2018  10:56,  aktualizováno  6.10 11:44

Bohuslav Svoboda

Pražský primátor Bohuslav Svoboda byl zvolen v únoru 2023. Stejnou funkci vykonával už v letech 2010 až 2013. Je spoluzakladatelem České lékařské komory, byl jejím prvním předsedou. V letech 2013 až...

16. února 2023  12:08,  aktualizováno  6.10 10:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.