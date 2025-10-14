Trend začal v německém městě Karlsruhe, kde se 28. srpna poprvé sešlo okolo dvou stovek lidí na akci „pudink s vidličkou“. Videa z akce získala velkou pozornost na Instagramu. Na záběrech jsou účastníci, jak si před konzumací poklepávají vidličkami na víčka kelímků a společně odpočítávají do deseti. Poté následuje první sousto.
Z akce se rychle stal hit také na TikToku, kde se začala objevovat série podobných videí z dalších německých měst, například Mnichova, Hamburku, Hannoveru nebo Stuttgartu.
V Berlíně se o prvním říjnovém víkendu v parku na severním břehu Sprévy shromáždilo přes tisíc mladých lidí. „Měla jsem FOMO. Přišlo mi to trochu hloupé, ale chtěla jsem vidět, kolik lidí přijde,“ řekla deníku The Washington Post jedna z návštěvnic, dvaadvacetiletá Jette. Dnes už globalizovaná anglická zkratka FOMO znamená „fear of missing out“, tedy strach z promeškání.
Průměrný věk účastníků se pohyboval kolem jednadvaceti let. Setkání začalo tiše: lidé postávali ve skupinkách po třech až čtyřech a drželi kelímky s pudinkem. Pak někdo přinesl zhruba metr vysoký reproduktor a pustil techno. Nálada se rychle uvolnila. Někteří si zapalovali jointy, jiní popíjeli pivo.
Pudinková setkání se mezitím rozšířila i do Rakouska a Švýcarska. Další akce „Pudding mit Gabel“ je naplánována na 19. října také v newyorském Central Parku.
Proč právě pudink? A proč s vidličkou? Podle organizátorů je cílem především budování komunity a navazování nových přátelství ve světě, který se zdá čím dál tím víc roztříštěný. Pudink přitom představuje nenákladný, snadno dostupný způsob, jak vytvořit společný zážitek bez velkých příprav nebo výdajů. Proč se jí zrovna vidličkou, nikdo vysvětlit nedokáže.